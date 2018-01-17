GÃ¼ncelleme: 21:25, 17 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Kritik MGK bildirisi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndekiÂ Milli GÃ¼venlik KuruluÂ (MGK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ bildiri yayÄ±mlandÄ±.Â

Bildiride,Â Milli GÃ¼venlik Kurulunda, hÃ¼kÃ¼meteÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"TERÃ–RÄ°ST ORDUSU KURULMASINA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEYECEK"

Bildiride, "TÃ¼rkiye'nin, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda bir terÃ¶r koridoru oluÅŸturulmasÄ±na ve bir terÃ¶rist ordusu kurulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸi, bu konuda gereken her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±nacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

"GEREKEN ADIMLAR DERHAL VE KARARLILIKLA ATILACAK"

MGK bildirisinde, "SÄ±nÄ±r emniyetimizi tahkim etmenin yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla ilk aÅŸamada Suriye'nin batÄ±sÄ±ndan Ã¼lkemize yÃ¶neltilen tehditlerin bertaraf edilmesi iÃ§in gereken adÄ±mlarÄ±n derhal ve kararlÄ±lÄ±kla atÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

"PKK/PYD-YPG TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœNE VERÄ°LEN SÄ°LAHLAR TOPLANMALI"

ABD'nin PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne desteÄŸi deÄŸerlendirilen bildiride ÅŸunlar kaydedildi:

Â "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼lkemize yÃ¶nelik aÃ§Ä±k tehdidi sÃ¶z konusu iken NATO Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda ve ikili iliÅŸkilerimizde mÃ¼ttefikimiz olan bir devletin, gÃ¼venliÄŸimizi dikkate almadan terÃ¶ristleri ortak ilan edip silahlandÄ±rmasÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r. Suriye'de DEAÅž ile fiili mÃ¼cadelenin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tamamlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle PKK/PYD-YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verilen silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin gecikmesizin toplanmasÄ± gerektiÄŸi kuvvetle vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r."Â