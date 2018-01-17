Kritik MGK bildirisi aÃ§Ä±klandÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndekiÂ Milli GÃ¼venlik KuruluÂ (MGK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ bildiri yayÄ±mlandÄ±.Â
Bildiride,Â Milli GÃ¼venlik Kurulunda, hÃ¼kÃ¼meteÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Bildiride, "TÃ¼rkiye'nin, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda bir terÃ¶r koridoru oluÅŸturulmasÄ±na ve bir terÃ¶rist ordusu kurulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸi, bu konuda gereken her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±nacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.
MGK bildirisinde, "SÄ±nÄ±r emniyetimizi tahkim etmenin yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla ilk aÅŸamada Suriye'nin batÄ±sÄ±ndan Ã¼lkemize yÃ¶neltilen tehditlerin bertaraf edilmesi iÃ§in gereken adÄ±mlarÄ±n derhal ve kararlÄ±lÄ±kla atÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.
ABD'nin PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne desteÄŸi deÄŸerlendirilen bildiride ÅŸunlar kaydedildi:
Â "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼lkemize yÃ¶nelik aÃ§Ä±k tehdidi sÃ¶z konusu iken NATO Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda ve ikili iliÅŸkilerimizde mÃ¼ttefikimiz olan bir devletin, gÃ¼venliÄŸimizi dikkate almadan terÃ¶ristleri ortak ilan edip silahlandÄ±rmasÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r. Suriye'de DEAÅž ile fiili mÃ¼cadelenin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tamamlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle PKK/PYD-YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verilen silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin gecikmesizin toplanmasÄ± gerektiÄŸi kuvvetle vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r."Â
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim" konusunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ± vererek, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi.
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Tel Aviv havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Milli GÃ¼venlik Kurulunda, hÃ¼kÃ¼mete olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 15.20'de baÅŸlayan MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bildirildi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen 20 tank Hatay'a geldi
FETÃ–'nÃ¼n KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarÄ±nda 4 sanÄ±k, 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme heyeti, sanÄ±klardan birine 366 bin, diÄŸerine de 321 bin lira adli para cezasÄ±na karar verdi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, kar altÄ±nda kedisiyle evsiz kalan 83 yaÅŸÄ±ndaki Ali MeÅŸe'ye gerekli desteÄŸin verilmesi iÃ§in devreye girdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 25 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay, Adana, Osmaniye, Kilis, ÅžanlÄ±urfa, BingÃ¶l ve Gaziantep'te Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli saÄŸanak, Erzincan, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, AdÄ±yaman, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve KahramanmaraÅŸ'ta kuvvetli saÄŸanak ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Kayseri'de bir dÃ¶viz bÃ¼rosu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan kendilerine fazladan verilen 10 bin avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± alan 3 mÃ¼ÅŸteri, parayÄ± polise teslim etti
Isparta YalvaÃ§'ta CASA tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
Eski Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Ãœmit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Åžubat'ta yapacaÄŸÄ± 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Genel BaÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ehliyet alacak adaylarÄ±n direksiyon uygulama sÄ±nav deÄŸerlendirmeleri, Ankara'da pilot bÃ¶lgede tablet bilgisayarlarla yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Kut'Ã¼l Amare" dizisinin tanÄ±tÄ±mÄ±nda, dizinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gÃ¶sterimi gerÃ§ekleÅŸtirildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. NATO'nun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak, terÃ¶r gruplarÄ±na mÄ± kaldÄ±? Biz kendi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± koruruz." dedi.