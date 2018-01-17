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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:00, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 02:20, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

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Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± BabiÅŸ'ten istifa kararÄ±
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± BabiÅŸ'ten istifa kararÄ±

Ulusal meclisten gÃ¼ven oyu alamayan ANO Partisi Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Andrej BabiÅŸ, gÃ¶revinden ayrÄ±lma kararÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ekya ulusal meclisinden gÃ¼ven oyu alamayan Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Andrej BabiÅŸ, istifa kararÄ± aldÄ±.

BabiÅŸ, Ã‡ekya basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kurduÄŸu azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼metinin meclisin Ã§oÄŸunluÄŸunun desteÄŸini almayÄ± baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in istifa kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan BabiÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± MiloÅŸ Zeman'dan istifa mektubunu resmen sunmak iÃ§in randevu talebinde bulunduÄŸunu da ifade etti.

Ã–te yandan, CumhurbaÅŸkanÄ± Zeman'Ä±n parlamentodan gÃ¼ven oyu alabilecek bir hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ± iÃ§in Andrej BabiÅŸ'e ikinci bir ÅŸans vermesi bekleniyor.

Ã‡ekya ulusal meclisinde dÃ¼n yapÄ±lan oylamada, ANO partisinin kurduÄŸu azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti 78 "evet" oyuna karÅŸÄ± 117 "hayÄ±r" oyuyla parlamentodan gÃ¼ven oyu almayÄ± baÅŸaramamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Andrej BabiÅŸ Ã‡ekya
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