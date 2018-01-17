Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± BabiÅŸ'ten istifa kararÄ±

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'den 'TÃ¼rkiye' aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Elbette TÃ¼rkiye ile yeniden daha iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na, Almanya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu