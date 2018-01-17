Kültür dünyasında geçen hafta neler oldu?

Dünya Bülteni / Kültür Servisi
Memduh Cumhur’un vefatı
Havadislerimize ilk olarak bir vefat haberi ile başlayalım, rahmet dileklerimizi ekleyerek... Şair, musikişinas, eczacı, Üsküdar’ın hafızası ve daha birçok güzel sıfatı ve hasleti haiz Memduh Cumhur12 Ocak Cuma günü vefat etti. 9 sene önce Dünyabizim'de Tarık Ablak imzasıyla onu anlatan güzel bir yazı da yer almıştı: http://www.dunyabizim.com/memduh-cumhur/977/onu-yahya-kemalden-ayird-etmesi-zor
Söyleyecek çok bir şey yok aslına bakılırsa: Kaybedilen bir kıymetli bir isim ve ardından sarf edilen keşke’li cümleler… Şahsım adına yıllar yılı önünden geçtiğim eczanenin sahibi olan Memduh Cumhur’u bilmemenin, tanıyamamanın üzüntüsünü duyuyorum. Allah kendisine rahmetiyle muamele buyursun. “Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.”
Fuat Sezgin’in şahsi kütüphanesinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik engellere bir yenisi daha eklendi
2017 yazında Fuat Sezgin’in kütüphanesine el konulduğunu, Alman makamlarınca Hoca’nın 30.000 kitaplık kütüphanesini Türkiye’ye getirmesine izin verilmediğini duyurmuştuk bu mecradan. Şimdi ise bu konuda bazı gelişmeler mevcut. Fuat Sezgin kitapların kendisine ait olduğunu kanıtlamış ve ceza hukuku kapsamındaki dava lehine sonuçlanmıştı. Ancak Alman Bilim Bakanlığı değeri 50.000 Euro’yu bulan nadir kitapları ihtiva eden kitapların Almanya dışına çıkmasını istemiyor ve bu sebeple idari hukuk kanalıyla kitapların çıkışını engellemeye çalışıyor. Almanlar, Türk yetkililerin bu kitapları dijitalleştirerek iki ülkede de istifadeye sunulması teklifine yanaşmadıkları gibi, şimdi de hukuki süreç devam ettiği için bu kitapları ve Hoca’nın odasını adli takibe alarak mühürlemişler. Şimdi ise Hoca’nın Goethe Üniversitesi’ndeki odasına giriş izni verilmiyor. Fuat Sezgin ise 16 ciltlik İslam-Arap Bilim Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums, GAS) adlı kitabının 17. cildini kaleme almak istiyor, ancak odasındaki notlarına dahi erişim sağlayamıyor.
Bu kitapların gitmemesi Goethe Üniversitesi için çok önemli çünkü “kültürel miras”ın yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden aldıkları ödenekler Sezgin’in kurucusu olduğu Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nün devamlılığına bağlı. Sözgelimi enstitü binası Kuveyt tarafından tahsis edilmiş ve herhangi bir olumsuz durumda tekrar bu devlete intikal edecek.
Kısacası durum karışık. Bu hamur çok su kaldıracak gibi duruyor. Neler olacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Hodgson’un “İslâm’ın Serüveni” eseri yeniden basıldı
Marshall Hodgson’un 3 ciltlik İslâm’ın Serüveni isimli eseri geçtiğimiz günlerde Phoneix Yayınları’nca basıldı. Öncelikle belirtelim, kitap biraz pahalı satışa sunulmuş. Herhalde yıllardır nitelikli bir çevirisinin piyasada olmaması böyle bir fiyat politikası izlenmesine sebep olmuş. Çünkü zamanında İz’den çıkan, Yeni Şafak’ın da dağıtmış olduğu nüsha maalesef çeviri konusunda bayağı sıkıntılıydı (bunun daha çok edisyon sıkıntısı olduğunu da birkaç kişiden duyduk). Bu yeni çeviri umarız hak ettiği değeri görür.
Bir diğer Hodgson kitabı Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek ise yıllardır baskısı olmayan kitaplardandı. Bu kitabın ise Şubat ayında, çevirisi gözden geçirilmiş bir şekilde Vadi Yayınları tarafından basılacağını duyduk, sevindik. Umarız bu kitap da hak ettiği ilgiyi görür.
“Bağlanma” İngilizcede
Kitap haberlerinden devam edelim. Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluğlu’nu anlattığı Bağlanmakitabı Attachment adı ile İngilizceye tercüme edilmiş. Kitabın mütercimi Nurullah Koltaş. 15 Ocak’ta Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde kitabın tanıtımı gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun.
Safahat’tan 60 eser “Akif İklimi” albümünde
Mehmet Kemiksiz, Mehmet Akif’in şiirlerinden yaptığı besteleri “Âkif İklimi” isimli, 5 CD’den müteşekkil bir albümde toplamıştı. Bu çalışması Safahat’tan yola çıkılarak yapılan en kapsamlı müzik çalışması oldu. Bu albümün içerisinde toplamda 60 eser seslendirilmiş. Geçtiğimiz hafta Mehmet Kemiksiz Twitter hesabından bu albümün erişime açık olduğunu belirtti. Biz de bu haberi size aktarmış olalım. Albüme buradan erişim sağlayabilirsiniz.
Çinli hattatlar Üsküdar’da
Son olarak da bir sergi haberi verelim. Üsküdar’da Çinli Hattatlar sergisi açılıyor. Çin’de 2018 Türk Yılı ilan edilmesi münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenlenmiş. Üsküdar valide Sultan gemisindeki sergi ilk “yüzer sergi” olma iddiasında. Ziyaretlerinizi bekler…
M. Murtaza Özeren
M. Murtaza Özeren geçen haftanın kültür haberleri arasından bir seçim yaptı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Osmanlı dönemi eserlerinden Camii Kebir'de 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2018 dönemi kayıtları başladı
Önceki gün Karacaahmet'te ebediyet âlemine sırlanan Ehl-i Beyt âşığı Memduh Cumhur Bey hakkında Âmir Ateş, Dursun Gürlek, Ümit Meriç, Mehmed Akif Köseoğlu ve Şamil Kucur hissiyatlarını paylaştı
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