Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:00, 18 Ocak 2018 Perşembe
Kültür Sanat
23:14, 17 Ocak 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Kültür dünyasında geçen hafta neler oldu?
Kültür dünyasında geçen hafta neler oldu?

M. Murtaza Özeren geçen haftanın kültür haberleri arasından bir seçim yaptı.

Dünya Bülteni / Kültür Servisi

Memduh Cumhur’un vefatı

Havadislerimize ilk olarak bir vefat haberi ile başlayalım, rahmet dileklerimizi ekleyerek... Şair, musikişinas, eczacı, Üsküdar’ın hafızası ve daha birçok güzel sıfatı ve hasleti haiz Memduh Cumhur12 Ocak Cuma günü vefat etti. 9 sene önce Dünyabizim'de Tarık Ablak imzasıyla onu anlatan güzel bir yazı da yer almıştı: http://www.dunyabizim.com/memduh-cumhur/977/onu-yahya-kemalden-ayird-etmesi-zor 

Söyleyecek çok bir şey yok aslına bakılırsa: Kaybedilen bir kıymetli bir isim ve ardından sarf edilen keşke’li cümleler… Şahsım adına yıllar yılı önünden geçtiğim eczanenin sahibi olan Memduh Cumhur’u bilmemenin, tanıyamamanın üzüntüsünü duyuyorum. Allah kendisine rahmetiyle muamele buyursun. “Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.”

Fuat Sezgin’in şahsi kütüphanesinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik engellere bir yenisi daha eklendi

2017 yazında Fuat Sezgin’in kütüphanesine el konulduğunu, Alman makamlarınca Hoca’nın 30.000 kitaplık kütüphanesini Türkiye’ye getirmesine izin verilmediğini duyurmuştuk bu mecradan. Şimdi ise bu konuda bazı gelişmeler mevcut. Fuat Sezgin kitapların kendisine ait olduğunu kanıtlamış ve ceza hukuku kapsamındaki dava lehine sonuçlanmıştı. Ancak Alman Bilim Bakanlığı değeri 50.000 Euro’yu bulan nadir kitapları ihtiva eden kitapların Almanya dışına çıkmasını istemiyor ve bu sebeple idari hukuk kanalıyla kitapların çıkışını engellemeye çalışıyor. Almanlar, Türk yetkililerin bu kitapları dijitalleştirerek iki ülkede de istifadeye sunulması teklifine yanaşmadıkları gibi, şimdi de hukuki süreç devam ettiği için bu kitapları ve Hoca’nın odasını adli takibe alarak mühürlemişler. Şimdi ise Hoca’nın Goethe Üniversitesi’ndeki odasına giriş izni verilmiyor. Fuat Sezgin ise 16 ciltlik İslam-Arap Bilim Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums, GAS) adlı kitabının 17. cildini kaleme almak istiyor, ancak odasındaki notlarına dahi erişim sağlayamıyor.

Bu kitapların gitmemesi Goethe Üniversitesi için çok önemli çünkü “kültürel miras”ın yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden aldıkları ödenekler Sezgin’in kurucusu olduğu Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nün devamlılığına bağlı. Sözgelimi enstitü binası Kuveyt tarafından tahsis edilmiş ve herhangi bir olumsuz durumda tekrar bu devlete intikal edecek.

Kısacası durum karışık. Bu hamur çok su kaldıracak gibi duruyor. Neler olacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Hodgson’un “İslâm’ın Serüveni” eseri yeniden basıldı

Marshall Hodgson’un 3 ciltlik İslâm’ın Serüveni isimli eseri geçtiğimiz günlerde Phoneix Yayınları’nca basıldı. Öncelikle belirtelim, kitap biraz pahalı satışa sunulmuş. Herhalde yıllardır nitelikli bir çevirisinin piyasada olmaması böyle bir fiyat politikası izlenmesine sebep olmuş. Çünkü zamanında İz’den çıkan, Yeni Şafak’ın da dağıtmış olduğu nüsha maalesef çeviri konusunda bayağı sıkıntılıydı (bunun daha çok edisyon sıkıntısı olduğunu da birkaç kişiden duyduk). Bu yeni çeviri umarız hak ettiği değeri görür.

Bir diğer Hodgson kitabı Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek ise yıllardır baskısı olmayan kitaplardandı. Bu kitabın ise Şubat ayında, çevirisi gözden geçirilmiş bir şekilde Vadi Yayınları tarafından basılacağını duyduk, sevindik. Umarız bu kitap da hak ettiği ilgiyi görür.

“Bağlanma” İngilizcede

Kitap haberlerinden devam edelim. Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluğlu’nu anlattığı Bağlanmakitabı Attachment adı ile İngilizceye tercüme edilmiş. Kitabın mütercimi Nurullah Koltaş. 15 Ocak’ta Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde kitabın tanıtımı gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun.

Safahat’tan 60 eser “Akif İklimi” albümünde

Mehmet KemiksizMehmet Akif’in şiirlerinden yaptığı besteleri “Âkif İklimi” isimli, 5 CD’den müteşekkil bir albümde toplamıştı. Bu çalışması Safahat’tan yola çıkılarak yapılan en kapsamlı müzik çalışması oldu. Bu albümün içerisinde toplamda 60 eser seslendirilmiş. Geçtiğimiz hafta Mehmet Kemiksiz Twitter hesabından bu albümün erişime açık olduğunu belirtti. Biz de bu haberi size aktarmış olalım. Albüme buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Çinli hattatlar Üsküdar’da

Son olarak da bir sergi haberi verelim. Üsküdar’da Çinli Hattatlar sergisi açılıyor. Çin’de 2018 Türk Yılı ilan edilmesi münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenlenmiş. Üsküdar valide Sultan gemisindeki sergi ilk “yüzer sergi” olma iddiasında. Ziyaretlerinizi bekler…

M. Murtaza Özeren

Kaynak: Dünya Bizim



İlgili Konular memduh cumhur Fuat Sezgin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
Kültür dünyasında geçen hafta neler oldu
Kültür dünyasında geçen hafta neler oldu?

M. Murtaza Özeren geçen haftanın kültür haberleri arasından bir seçim yaptı.
Ata yadigarı Osmanlı camisi yeniden ayağa kaldırılıyor
Ata yadigarı Osmanlı camisi yeniden ayağa kaldırılıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Osmanlı dönemi eserlerinden Camii Kebir'de 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin kayıtları başladı
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin kayıtları başladı

Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2018 dönemi kayıtları başladı
İstanbul şıklarından birini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor
İstanbul, âşıklarından birini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor

Önceki gün Karacaahmet'te ebediyet âlemine sırlanan Ehl-i Beyt âşığı Memduh Cumhur Bey hakkında Âmir Ateş, Dursun Gürlek, Ümit Meriç, Mehmed Akif Köseoğlu ve Şamil Kucur hissiyatlarını paylaştı
Şiirler Kudüs'ün sesi oluyor
Şiirler Kudüs'ün sesi oluyor...

Burak Derneği TYB İstanbul Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 'Şiir Şehir Kudüs' başlıklı Liseler Arası Kudüs Temalı Şiir Yarışması’nda dereceye girenler, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle ödüllerine kavuşacak.
Bir söyleşiden ötesi Ben Öteki ve Ötesi
Bir söyleşiden ötesi: Ben, Öteki ve Ötesi

İbrahim Ethem Gören, 6 Ocak Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi, Doç. Dr. İbrahim Kalın’ın katıldığı programla ilgili izlenimlerini nakletti
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu

TÜRKSOY tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ve Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan Kastamonu, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındırıyor.
Ocak ayı dergileri ardarda raflarda yerlerini alıyor
Ocak ayı dergileri ardarda raflarda yerlerini alıyor

Dergilerin 2018 Ocak sayıları bir biri ardına yayınlanmaya devam ediyor. Kültür servisimize ulaşan dergilerle ilgili ikinci haberimiz
Ertuğrul'un torunları dedelerinin motiflerini işliyor
Ertuğrul'un torunları dedelerinin motiflerini işliyor

Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Osmanlı ve Selçuklu sanatının motiflerini taşlara işleyerek geçmişlerini ayakta tutuyor
quot İbn-i Heysem Sinema Okulu quot başlıyor
"İbn-i Heysem Sinema Okulu" başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği "İbn-i Heysem Sinema Okulu" başlıyor
Ahşap üzerine yazdığı 30 cüzü Çamlıca Camii'ne hediye edecek
Ahşap üzerine yazdığı 30 cüzü Çamlıca Camii'ne hediye edecek

Ahşap yakma sanatı ustası Erbörü, huş ağacından ahşap plakalar üzerine 30 cüz Kur'an-ı Kerim yazdı
Keşan'da quot Bocuk Gecesi quot geleneği
Keşan'da "Bocuk Gecesi" geleneği

Eski bir balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi"ne katılmaya gelenler köy ekonomisine de katkı sağlıyor
Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin quot Benim Şehirlerim quot sergisi
Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin "Benim Şehirlerim" sergisi

Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin "Benim Şehirlerim" sergisi, 9 Ocak'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.
Münir Özkul'un anısı Antalya'da yaşayacak
Münir Özkul'un anısı Antalya'da yaşayacak

Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi"ne hayatını kaybeden Münir Özkul'un silikon heykeli konulacak
Bakanlık 2017 yılı bandrol ve tescil rakamlarını açıkladı
Bakanlık, 2017 yılı bandrol ve tescil rakamlarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla, fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı.
Zeki Kuşoğlu Sanat koruyucu hekimliktir
Zeki Kuşoğlu: Sanat koruyucu hekimliktir!

İbrahim Ethem Gören sanat adamı, “Hocaların hocası” Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ile Kadıköy’deki atölyesinde sanat ve estetik güzellikler üzerine sohbet etti

Haberler

İstanbul, âşıklarından birini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor
İstanbul şıklarından birini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor

Fuat Sezgin'in kitaplarının Türkiye'ye gelişinde sıkıntı
Fuat Sezgin'in kitaplarının Türkiye'ye gelişinde sıkıntı

Fuat Sezgin: Bu kitap 30 yıl önce çıksaydı Türkiye başka olurdu
Fuat Sezgin Bu kitap 30 yıl önce çıksaydı Türkiye başka






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 