12:50, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Rusya'ya gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar,Â Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Valery GerasimovÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zereÂ Moskova'ya gitti. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Orgeneral Akar, beraberindeÂ MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan FidanÂ ile Rusya'ya gitti.



Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä±n Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Astana/Cenevre sÃ¼reci ele alÄ±nacak.

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