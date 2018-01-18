12:51, 18 Ocak 2018 Perşembe

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Makedonya'da





Stoltenberg, Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüştü. Stoltenberg, iki günlük Makedonya ziyareti kapsamında Dimitrov ile bir araya geldi. Baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Stoltenberg ve Zaev'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Stoltenberg, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve siyasi parti liderleriyle görüşecek. Makedonya'yı ilk defa ziyaret eden Stoltenberg, haziran ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği Zaev'in daveti üzerine Üsküp'e geldi. Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Makedonya'yı 2014'te ziyaret etmişti.

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