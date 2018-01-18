13:23, 18 Ocak 2018 Perşembe

ABD'den Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, California'daki Stanford Üniversitesinde verdiği konferansın ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kuzey Kore halkının sıkıntısını hafifletecek insani yardımların ihtiyacı olan kişilere ulaşacağı konusundaki endişelere değinen Tillerson, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaptığı seçimler, kabul edilemez bir biçimde kendi halkının acı çekmesine neden oluyor ancak biz bu konuda sorumluluk alamayız." dedi.

Yaptırımların Kuzey Kore halkı üstündeki etkisine ilişkin soruya Tillerson, "Hangi ülke olursa olsun yaptırım uygulandığında halkın kaynakları sınırlı hale gelir. Bu sınırlı kaynakları nasıl pay edeceği ise hükümetin insafına kalmış." yanıtını verdi.

Tillerson, "Güney Kore tarafından yapılan insani yardımların yaptırımların etkisini azaltıp azaltmayacağına" yönelik soru üzerine de "Bu yardımların gerçekten ihtiyacı olanlara gidip gitmediğini bilemiyoruz. Yardım gönderen ülkeler, bu nedenle kendi tercihlerini yapmalı ancak ülkeye giden yardımların insanların acısını dindireceği konusunda çok şüpheci davranıyoruz." dedi.

Tillerson, Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer güç olduğu bir dünyayı asla kabul etmeyeceğini ve ülkedeki rejimin nükleer programı sökmeye başlayıncaya kadar yaptırımların kalacağını dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 21 Kasım'da Kuzey Kore'nin ticari faaliyetlerini kısıtlamak için bir kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında, ABD yönetimi ise 26 Aralık'ta Pyongyang rejiminden 2 üst düzey yetkili hakkında yaptırım kararı almıştı.