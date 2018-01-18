13:38, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ä°stanbul Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta kar bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'daki hava durumuna iliÅŸkin sorularÄ± cevaplayan Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Birinci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Kocaman, dÃ¼n sabah saatlerinde baÅŸlayan lodos fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n bu sabahtan itibaren karayele dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

BugÃ¼n ve yarÄ±n sabaha kadar bÃ¶lgede karayel fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kocaman, rÃ¼zgarÄ±n hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 80 ve 100 kilometreye kadar Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

BugÃ¼nkÃ¼ tahmin haritasÄ±nÄ±n her zaman rastlanÄ±lan bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kocaman, rÃ¼zgar, fÄ±rtÄ±na, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ, kar, karayel ve lodos fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n bir arada gÃ¶rÃ¼leceÄŸini, TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n hava olaylarÄ±nÄ± aynÄ± anda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Kocaman, Ã¶zellikle yurdun batÄ± kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ± kesimlerinde yarÄ±n sabah saatlerine kadar karayel, doÄŸu kesimlerde ise lodos fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, vatandaÅŸlarÄ±n soba zehirlenmelerine karÅŸÄ± tedbirli olmalarÄ±nÄ±, sobalarÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeden uyumamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi ve DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda kuvvetliÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n beklendiÄŸini ifade eden Kocaman, DoÄŸu Akdeniz'de ise ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Mersin, Adana, Hatay'Ä±n kÄ±yÄ± kesimleri ve KahramanmaraÅŸ civarÄ±ndaki sel olabileceÄŸini iÃ§in yetkilileri ve vatandaÅŸlarÄ± uyarmak istediklerini vurguladÄ±.

Kocaman, rÃ¼zgarÄ±n dÃ¶nmesiyle ani dÃ¼ÅŸen sÄ±caklÄ±klarÄ±n gece 8 dereceye kadar ineceÄŸini belirterek, "YarÄ±ndan itibaren yaÄŸÄ±ÅŸ kesiliyor. Cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸ olmayacak. SÄ±caklÄ±klar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaÃ§ derece Ã¼zerinde seyredecek. Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar Ä°stanbul gÃ¼zel bir hava geÃ§irecek." dedi.

"KUVVETLÄ° SOÄžUMA GELÄ°YOR"

Ahmet Kocaman, yarÄ±n eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimde yarÄ± yÄ±l tatilinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°stanbul'da cuma ve cumartesi gÃ¼nleri yaÄŸÄ±ÅŸ yok. ParÃ§alÄ± bulutlu bir hava. SÄ±caklÄ±klar 12-13 derece civarÄ±nda olacak. Ama pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren yurdumuzun batÄ± bÃ¶lgelerinden baÅŸlamak Ã¼zere yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir sistem etkisine girilecek. Pazar ve pazartesi rÃ¼zgar lodos yÃ¶nÃ¼nden esecek. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± mevsim normallerinde olacak ama salÄ±dan baÅŸlayarak kuvvetli bir hava soÄŸumasÄ±nÄ± bekliyoruz. YarÄ± yÄ±l tatilinin ilk haftasÄ±nda Ä°stanbul, Marmara BÃ¶lgesi yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§ecek. Ã–zellikle salÄ± ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nleri sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 5 dereceye kadar dÃ¼ÅŸmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soÄŸuma var. Ã–n mÃ¼jde olarak salÄ± ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nleri Ä°stanbul'un yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Yani Ä°stanbul iÃ§in salÄ± ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nleri kar ihtimali belirdi ama kar durumunu pazartesiden itibaren daha net olarak Ã§ocuklara sÃ¶yleyebiliriz."