Almanya'ya yaşlı nüfus uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, “Almanya’da 2020'den itibaren yaşlanan toplumun etkileri güçlü bir şekilde başlamış olacak. Kapsamlı politika eylemi olmaksızın, bu durum potansiyel büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması anlamına gelir.“ dedi.
Weidmann, Bundesbank ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Almanya’nın Frankfurt kentinde ortaklaşa düzenledikleri konferansın açılış konuşmasını yaptı.
Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Weidmann, Almanya’nın dört yıldır olumlu büyüme, rekor düzeyde istihdam ve en düşük işsizlik oranı yakaladığını söyledi.
Dışarıdan bakıldığında Almanya'nın ekonomik zorluklarının sonuçta o kadar çok görünmediğinin düşünülebileceğini dile getiren Weidmann, “Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde'ın, John F. Kennedy'nin 'Çatıyı tamir etmenin en iyi zamanı güneş parladığı andır' sözünü çok sevdiğini biliyorum. Ve Almanya'da gelecekteki demografik değişimler karşısında, ihtiyatlılık, bu tavsiyeye uymamızı gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.
Weidmann, Almanya’da yaşlanan toplumun olumsuz etkilerinin görülebileceğine işaret ederek, “Şuan Almanya, demografik duraklama olarak adlandırılan şeyin durgunluğundan hala yararlanıyor.” dedi.
2020'den itibaren yaşlanan toplumun etkilerinin güçlü bir şekilde başlamış olacağını belirten Weidmann, şunları kaydetti:
“Kapsamlı politika eylemi olmaksızın bu durum, potansiyel büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması anlamına gelir. Ve bunun yansımaları Almanya ile sınırlı kalmaz. Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisindeki büyüme potansiyelinde gözle görülür bir azalma, Avro Bölgesi ekonomisinin genel durumu için bir yük olacaktır. “
Weidmann, bu durumun para birliğinde daha düşük uzun vadeli faiz oranlarına da dönüşebileceğini ve bunun para politikası yapıcılar için işleri kolaylaştırmayacağını dile getirdi.
Jens Weidmann, Almanya’nın cari işlemler fazlası ve bundan duyulan endişelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Almanya'nın dengeli bütçesinin, tasarruf kararlarının, veya daha genel bir ifadeyle, cari işlemler fazlasının bir sonuç olarak, demografik hususlara bağlı olduğunu belirten Weidmann, “Ancak, uluslararası perspektiften ele alındığında, uluslararası alanda talebi olumsuz etkileyebileceğinden, Avro Bölgesi ve dünya için sıkıntı oluşturabilir. Bu, aralarında IMF’nin de bulunduğu bazı gözlemciler tarafından dile getirilen bir endişedir.” değerlendirmesinde bulundu.
Weidmann ayrıca Almanya'daki olumlu ekonomik duruma rağmen, enflasyonun genişlemeye pek ayak uyduramadığına dikkati çekti.
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