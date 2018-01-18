14:15, 18 Ocak 2018 Perşembe

Özbekistan'da hafızlar Kur'an okuma yarışında

Dünya Bülteni/ Haber

Özbekistan dini idaresi geçen hafta başlayan Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına katılmak için yaklaşık 5 bin 400 kişinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Yarışma için seçilen katılımcı sayısı 3 bin 263'ü erkek ve 2 bin 103'ü kadın olmak üzere toplam 5 bin 366 kişi. Katılımcıların yaşları 18 ila 40 yıl arasında değişiyor.

Yarışma iki kategoride yapılıyor: Kur'an'ın kitaptan güzel okunması ve ezbere okunması. İlk etapta yarışmalar ilçe ve şehirlerde, daha sonra illerde yapılacak. Kur’an hafızları en sonunda Nisan ayında ülke çapında yarışacaklar.

Yarışma jürisinde sadece Özbekistanlı din adamları değil, diğer ülkelerin temsilcileri de bulunuyor.

Resmi verilere göre, Özbekistan nüfusunun yüzde 94'ü Müslüman, yüzde 3,5'u Ortodoks Hıristiyanlar, geri kalanlarını ise diğer din vekilleri oluşturuyor.



