Özbekistan’da cinayeti ihbar edenlere ödül verilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan’da çeşitli suçları ifşa etmek veya önlemek için yararlı bilgi veren vatandaşlara 2.5 milyon Som (yaklaşık 300 ABD doları) para ödülü verilecek.
Bu ülkede cinayetleri önleme ve tespit etme konusundaki maddi teşvikler sistemi ilk defa kullanılmaktadır.
Parasal ödül, önceden işlenen suçların ifşa edilmesi ya da planlanan suçların önlenmesi, kanıtlar ve delillerin belirlenmesi yanı sıra suçluların nerede oldukları hakkında bilgi verenlere verilecek.
Ödülün boyutu doğrudan suçun türüne ve ciddiyetine bağlıdır. Örneğin, ağır suçları ihbar edenlere 1.722.400 Som (200 dolar), çok ağır suçlar ihbarı için ise (300 dolar) para ödülü almak mümkün.
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Özbekistan’da çeşitli suçları ihbar eden vatandaşlara 2.5 milyon Som para ödülü verilecek
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