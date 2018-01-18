14:51, 18 Ocak 2018 Perşembe

Kırgızistan'da köylülerin kış eğlencesi: Oğlak kapmaca





Başkent Bişkek'e 125 kilometre uzaklıktaki Çuy bölgesine bağlı köylerde erkekler, haftada bir kez organize edilen oğlak kapmaca oyununu heyecanla bekliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan'ın kuzeyinde köylüler, soğuk kış günlerini atalarından kalan "oğlak kapmaca oyunu" (ulak tartış) oynayarak geçiriyor. Başkent Bişkek'e 125 kilometre uzaklıktaki Çuy bölgesine bağlı köylerde erkekler, haftada bir kez organize edilen oğlak kapmaca oyununu heyecanla bekliyor. Kırgız yiğitler, atalarının savaş dönemlerinde olduğu gibi atlarını oyuna hazırlamak için hafta boyunca özel bakım yapıyor. Oyun günü özenle atlarını ahırdan dışarı çıkararak tüm sağlık kontrollerini yapan Kırgızlar, atlarını tımar edip, kuyrukları oyun esnasında ayaklarına dolanmasını önlemek için bağlıyor.

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