16:18, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

100 YÄ±l Sonra: Cihan Harbi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TRT World Research Center ve BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (MEDAM) tarafÄ±ndan bir otelde dÃ¼zenlenen "100 YÄ±l Sonra: Cihan Harbi" uluslararasÄ± paneline, alanÄ±nda uzman akademisyenlerin yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da katÄ±lÄ±rken, panelin baÅŸÄ±nda "YakÄ±n Plan Cihan Harbi" belgeselinin tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

Burada konuÅŸan Ä°brahim Eren, yayÄ±ncÄ±lÄ±kta Ã¶nemli olanÄ±n neyin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸil nelerin anlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, Ã¼lkelerin tarihi olaylarÄ± genellikle kendi perspektiflerinden anlatmayÄ± tercih ettiklerini sÃ¶yledi.

Eren, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana, Ã¼lkelerin kendi kÃ¼ltÃ¼r ve tarih algÄ±sÄ±nÄ± medya yoluyla dÃ¼nya empoze etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu gerÃ§eklik Ã§erÃ§evesinde kÃ¼ltÃ¼rel olgunun geliÅŸmesini ve kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa kÃ¼ltÃ¼rel geliÅŸimin gÃ¼Ã§lendirilmesini Ã¶ncelik olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TRT olarak farklÄ± temalarda kanallarÄ±mÄ±z var, geniÅŸ yelpazede kitlelere hitap etmekteyiz. 14 televizyon kanalÄ±mÄ±z ve 16 radyomuz yurtdÄ±ÅŸÄ±na yayÄ±n yapan 33 farklÄ± dilde web sitelerimizde tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±n yapmaktayÄ±z."

TRT Belgesel kanalÄ±nda iÃ§eriÄŸi tarih olan 56 baÅŸlÄ±kta toplam 316 bÃ¶lÃ¼m programla bin yÄ±llÄ±k medeniyetin mirasÄ±n izini sÃ¼rdÃ¼klerini kaydeden Eren, "Tarihi gerÃ§ekleri, Ã¶zgÃ¼n ve yerli yapÄ±mlarla geleceÄŸe taÅŸÄ±yoruz. AyrÄ±ca popÃ¼ler dizilerimizle son yÄ±llarda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sizlerin de yakÄ±n takip ettiÄŸi dizilerde; DiriliÅŸ ErtuÄŸrul, Payitaht Abdulhamid, Filinta, Ã‡anakkale SeddÃ¼lbahir, Yunus Emre, BÃ¼yÃ¼k SÃ¼rgÃ¼n Kafkasya gibi tarihi yapÄ±mlarla da geÃ§miÅŸ ve bugÃ¼n arasÄ±nda yeniden bir baÄŸ kuruyoruz. YakÄ±n zamanda Enver PaÅŸa'nÄ±n kardeÅŸi Nuri Killigil'in belgeselini hazÄ±rladÄ±k o da yayÄ±na girecek. Bu akÅŸam yayÄ±na girecek, TÃ¼rkiye tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k prodÃ¼ksiyonla yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan, MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l Amare dizimiz de bu akÅŸam ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekranlarda olacak." diye konuÅŸtu.

Eren, YakÄ±n Plan Cihan Harbi belgeseline de yapÄ±m ve yayÄ±n desteÄŸi vermekten mutluluk duyduklarÄ±nÄ±, belgeselin savaÅŸÄ±n 100. yÄ±lÄ±nda savaÅŸÄ±n anlatÄ±lmamÄ±ÅŸ yÃ¶nlerini ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 22 bÃ¶lÃ¼m halinde TRT'nin farklÄ± kanallarÄ±nda ekrana geleceÄŸini bildirdi.

BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Enver YÃ¼cel de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda TÃ¼rklerin birÃ§ok ÅŸey kaybettiÄŸini ancak onurlarÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini sÃ¶yledi.

YÃ¼cel, sÃ¶mÃ¼rgeci devletlerin sÃ¶mÃ¼rge anlayÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeÃ§mediÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "TÃ¼rkiye ne sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ne de sÃ¶mÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BÃ¶yle bir kÃ¼ltÃ¼rden gelen bizler, medeniyetimizle, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zle daha farklÄ± olmak durumundayÄ±z. Biz kalkÄ±nacaÄŸÄ±z, TÃ¼rkiye olarak bÃ¼yÃ¼yeceÄŸiz ama bunlarÄ± unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye genelinde 150 binden fazla Ã¶ÄŸrenciye hizmet veriyoruz. Bu ve bunun belgesellerin Ã§ocuklarÄ±mÄ±za Ã§ok erken yaÅŸlardan veriyoruz, bunlarÄ±n Ã¶ÄŸrenilmesine ve Ã¶ÄŸretilmesini Ã¶nemsiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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