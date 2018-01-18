16:24, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine giderek askere gitmek iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusunda bulundu.

Esenyurt Tokat Dernekler Federasyonu 15'li TorunlarÄ± GenÃ§liÄŸi Ãœyesi ErdoÄŸan Karaca, Kemal YÄ±ldÄ±z, Berkay Aymak, Tayyip GÃ¼zel, Recep Emir Ã–zen ve Saffet GÃ¼mÃ¼ÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gelerek askere gitmek Ã¼zere baÅŸvuru yaptÄ±.

AmaÃ§larÄ±nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ABD destekli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya baÄŸlÄ± unsurlara karÅŸÄ± mÃ¼cadele olduÄŸunu ifade eden 15â€™li TorunlarÄ± Dernek BaÅŸkanÄ± Saffet GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz Tokat 15â€™li torunlarÄ±yÄ±z, 1915â€™te dedelerimiz gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã‡anakkaleâ€™ye bu vatanÄ± korumak iÃ§in gitti. Biz de onlarÄ±n torunlarÄ± olarak bugÃ¼n TÃ¼rkiyemize saldÄ±ran dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lere karÅŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a destek amacÄ±yla BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine geldik ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber dilekÃ§elerimizi yazdÄ±k. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak BaÅŸkomutanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n bize emredeceÄŸi her cepheye gitmeye hazÄ±rÄ±z."

VatandaÅŸlar dilekÃ§elerini teslim ettikten sonra askerlik ÅŸubesinden ayrÄ±ldÄ±.

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