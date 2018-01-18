Ä°stanbul'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine giderek askere gitmek iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusunda bulundu.
Esenyurt Tokat Dernekler Federasyonu 15'li TorunlarÄ± GenÃ§liÄŸi Ãœyesi ErdoÄŸan Karaca, Kemal YÄ±ldÄ±z, Berkay Aymak, Tayyip GÃ¼zel, Recep Emir Ã–zen ve Saffet GÃ¼mÃ¼ÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gelerek askere gitmek Ã¼zere baÅŸvuru yaptÄ±.
AmaÃ§larÄ±nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ABD destekli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya baÄŸlÄ± unsurlara karÅŸÄ± mÃ¼cadele olduÄŸunu ifade eden 15â€™li TorunlarÄ± Dernek BaÅŸkanÄ± Saffet GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Biz Tokat 15â€™li torunlarÄ±yÄ±z, 1915â€™te dedelerimiz gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã‡anakkaleâ€™ye bu vatanÄ± korumak iÃ§in gitti. Biz de onlarÄ±n torunlarÄ± olarak bugÃ¼n TÃ¼rkiyemize saldÄ±ran dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lere karÅŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a destek amacÄ±yla BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine geldik ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber dilekÃ§elerimizi yazdÄ±k. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak BaÅŸkomutanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n bize emredeceÄŸi her cepheye gitmeye hazÄ±rÄ±z."
VatandaÅŸlar dilekÃ§elerini teslim ettikten sonra askerlik ÅŸubesinden ayrÄ±ldÄ±.
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Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.
Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girdikleri belirlenen 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu yaptÄ±
TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, "Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
Ä°stanbul ve Ã§evresinde cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kselirken, salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla yarÄ± yÄ±l tatilinin ilk haftasÄ± kenti kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyor
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Rusya'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin bÃ¶lgedeki adÄ±mlarÄ± ile ilgili "ABD'nin Suriye'deki uygulamalarÄ± mÃ¼ttefiklik hukukuna terstir. ABD, bÃ¶lgenin geleceÄŸi konusundaki kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ± ve tavrÄ±nÄ± barÄ±ÅŸtan, TÃ¼rkiye ile hukukunu dÃ¼zeltmekten yana deÄŸiÅŸtirmelidir." dedi.
HÄ±zÄ± zaman zaman 60 kilometreye ulaÅŸan poyraz nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 33 ÅŸilep ve tanker, ÅžarkÃ¶y ve SÃ¼leymanpaÅŸa sahiline demirledi
MÃœSÄ°AD'Ä±n ana partnerliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi ve 112 TÃ¼rk firmasÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2. Expo Turkey by Qatar'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼nde bin 600'den fazla iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi ve 60 milyon dolarlÄ±k ihracat anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim" konusunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ± vererek, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi.
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Tel Aviv havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Milli GÃ¼venlik Kurulunda, hÃ¼kÃ¼mete olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±