16:38, 18 Ocak 2018 Perşembe

Avrupa'da fırtına alarmı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa genelinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle birçok ülkede tren seferleri ve uçuşlar durdurulurken, okullar tatil edildi ve yetkililer halkı olası mağduriyetlere karşı uyardı.

AA muhabirinin Batı Avrupa'da olumsuz hava koşullarının etkisine yönelik derlediği bilgiler, birçok ülkede yetkililerin alarma geçtiğini ortaya koydu.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan şiddetli fırtınadan dolayı ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

Ülkede 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hollanda'nın en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferleri ve ülke genelindeki tren seferlerinin tamamı iptal edilmiş durumda.

Güvenlik gerekçesi ile bazı tren istasyonları, çarşı merkezleri ve konteynerlerin devrilmesi sonucunda Rotterdam limanı kapatıldı.

Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapan yetkililer, önemli işi olmayanlara dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu. Farklı yollarda toplamda 25 kamyonun devrilmesi sonucu ise çok sayıda otoban ulaşıma kapatıldı.

Sabah başlayan fırtınada, evler ve binalar hasar gördü ve devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Öğrencileri taşıyan bir otobüsün fırtınanın etkisi ile yaptığı kazada da şoför ve 5 öğrenci yaralandı.

Enschede ve Zwolle kentlerinde devrilen ağaç nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

BELÇİKA'DA TURUNCU ALARM

Belçika'da ise rüzgar hızının saate 119 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KMI), ülkenin Flamanya bölgesi için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Belçika Federal Kamu Hizmeti ise acil durumlar için özel bir numaranın aktive edildiğini duyurdu.

Olası tehlikeye karşı Ghent limanının kapatıldığını bildiren yetkililer, başkent Brüksel'de bazı bölgelerin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Valonya bölgesinde ise itfaiyeciler 50'den fazla acil duruma müdahale ederken, birçok şehirde ağaçlar devrildi. Bölgede aracının üzerine ağaç düşen bir kadın sürücü hayatını kaybetti.

Belçika'nın uluslararası havaalanı Zaventem'de ise uçuşlar çoğunlukla normal seyrinde devam ediyor.

ALMANYA'DA TREN VE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Almanya’da ise “Frederike” fırtınasından dolayı Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Alman Demir Yollarından yapılan açıklamada, iptallerden yerel ve uzun mesafe seferleri yapan trenlerin etkilendiği belirtilerek, seferlerin ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığı ifade edildi. Açıklamada, diğer bölgelerde tren hızının düşürüldüğü aktarıldı.

Köln-Bonn Havalimanı da tüm uçuş faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Goslar, Essen, Düsseldorf belediyeleri de, ailelere çocuklarını eğitim kurumlarından almalarını tavsiye etti. Bazı bölgelerde okulların tatil edildiği kaydedildi.

Thüringen eyaletinde bazı kentlerde, park, hayvanat bahçeleri ve müzelerin tedbir amaçlı kapatıldığı ifade edildi.

Köln'e gelen turistlerin uğrak yeri olan tarihi Köln katedrali meydanı da fırtına nedeniyle kapatıldı.

FRANSA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

Şiddetli fırtına Fransa'nın kuzey ve doğu bölümlerinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle Lille ve çevresindeki şehirlerde çok sayıda ağacın devrildiği, bazı kentlere elektrik ulaştırma konusunda aksaklıkların yaşandığı açıklandı.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpler bölgesinde ise fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısının uçtuğu belirtildi.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da dün şiddetli fırtına nedeniyle 15 kişinin yaralandığı, 15 bin haneye de elektrik verilemediği açıklanmıştı. Tarihi rekor olarak açıklanan rüzgarın saateki hızının ise 225 kilometreye kadar çıktığı belirtilmişti.

İSVEÇ'TE KIRMIZI ALARM

İsveç'te şiddetli kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer halkı olası risklere karşı uyardı.

İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu şiddetli kar yağışı ve fırtınadan dolayı ülkenin büyük bölümünde kırmızı alarm verdi. Ülkede, kara, hava ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinde son iki gündür meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Stockholm Arlanda Havalimanı’na inen ve kalkan uçakların zor anlar yaşaması nedeniyle pistlerin yönleri değiştirildi. Şiddetli rüzgar Nyköping kentinde de etkili olurken, Bulgaristan'dan gelen bir uçak Skavsta Havaalanına inemeyince, Arlanda Havalimanına yönlendirildi.

BULGARİSTAN'DA KAYAK MERKEZLERİ KAPATILDI

Bulgaristan’da da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde “turuncu” ve “sarı” alarm verildi.

Ülke genelinde yoğun kar yağışları nedeniyle birçok okul tatil edilirken, Bulgaristan'daki en popüler kayak merkezlerinden Bansko’da şiddetli rüzgar nedeniyle teleferikler geçici olarak hizmete kapatıldı.

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Rodop dağları bölgesindeki Smolyan şehrinde rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verirken, otobüs duraklarının metal gövdelerini de yıktı.

Ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde de Dobriç kentine yakın 44 yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşandı ve Balkan dağı geçitlerinin büyük bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaştığını, ülke genelindeki trafiğin olumsuz etkilendiğini bildirdi.

ROMANYA'DA OKULLAR TATİL

Romanya'da çarşamba akşamı başlayan kötü hava şartları ülkenin batı ve kuzey kesimlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Verilen turuncu alarm sonrasında 43 yerleşim yerinde 3 bin hane elektriksiz kalırken, uçak ve tren seferleri de iptal edildi. Bazı şehirler arası karayolları trafiğe kapatılırken, ülkenin kuzey ve batısındaki okullar bir günlüğüne tatil edildi.