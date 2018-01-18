GÃ¼ncelleme: 17:38, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

YENÄ°AD'dan Sudan atÄ±lÄ±mÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yeni Bir DÃ¼nya Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (YENÄ°AD) Ã¼yeleri 21-26 Ocak'ta Sudan'da Ã¼st dÃ¼zey temaslarda bulunacak.

YENÄ°AD aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Sudanâ€™a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret sonrasÄ±nda harekete geÃ§en dernek Ã¼yesi iÅŸ adamlarÄ± Sudanâ€™a Ã§Ä±karma yapacak. 21-26 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek ziyarette Ã¼st dÃ¼zey temaslarda bulunulacak ve Sudanâ€™la ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine katkÄ±da saÄŸlanacak.

Sudan'da her yÄ±l geleneksel olarak 21 Ocakâ€™ta dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Khartum FuarÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak olan heyet, daha sonra Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, BaÅŸbakan SadÄ±k El Mehdi, Sudan YatÄ±rÄ±m ve Sanayi BakanlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.

YapÄ±lan resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan, Hartum Ticaret OdasÄ± ve odaya baÄŸlÄ± firmalarla yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye ve Sudan arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin geliÅŸmesi saÄŸlanacak.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen YENÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Selman Esmerer, sektÃ¶rlerinde lider olan firmalarla gerÃ§ekleÅŸtirecekleri ziyarete bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini belirterek, "YENÄ°AD olarak Sudanâ€™la ticari iliÅŸkilerin geliÅŸmesine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. Bu baÄŸlamda alanÄ±nda sektÃ¶r lideri olan dernek Ã¼yesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Bu ziyaretle hem gÃ¶nÃ¼l kÃ¶prÃ¼lerini hem de ticari kÃ¶prÃ¼leri saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Sudan'Ä± ziyaret etmiÅŸ, bu ziyarette TÃ¼rkiye ile Sudan arasÄ±ndaki ticaret hacminin 10 milyar dolara Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± hedeflediklerini belirtmiÅŸti.