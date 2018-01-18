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20:01, 18 Ocak 2018 Perşembe
Ortadoğu
Güncelleme: 17:21, 18 Ocak 2018 Perşembe

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Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı
Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı

Kuveyt'in Batı Nil virüsü nedeniyle İspanya'dan tüm kanatlı canlı hayvan ithalatını yasakladığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi, ithalat yasağına ilişkin kararı resmi sosyal medya hesabından yayımladı. Kararda İspanya'dan ithal edilen kanatlı hayvanlarda tespit edilen Batı Nil virüsü nedeniyle bu ülkeden tüm kanatlı canlı hayvan ithalatına yasak getirildiği belirtildi.

Kararda tüm ithal ürünlerin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün icraatlarına göre Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi'nin yayınladığı şartlara uygun olması gerektiğine dikkat çekildi.

Genel İdare, ayrıca ürünlerden alınacak örneklerin kendi bünyesindeki laboratuvarlarda inceleneceği, veba ve salgın hastalıklar içermesi durumunda kabul edilmeyerek geri gönderileceği uyarısında bulundu.

Batı Nil virüsü, hasta kuşlardan sivrisinekler aracılığıyla insanlara geçebiliyor. Hastalığın daha çok yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf kişileri etkilediği belirtiliyor.



İlgili Konular kuveyt ispanya batı nil virüsü
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