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Politika
GÃ¼ncelleme: 18:19, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

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AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantÄ±sÄ± son erdi
AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantÄ±sÄ± son erdi

AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu Ã¼yelerinin Mecliste yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼ren ilk toplantÄ±sÄ± sona erdi.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere AK Parti adÄ±na TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop, MHP adÄ±na da Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Konya Milletvekili Mustafa KalaycÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â 

Bu komisyonun, AK Parti ve MHP Genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n talimatÄ±, iradesi ile oluÅŸtuÄŸunu belirten Åžentop, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"Komisyonumuzu, Milli Mutabakat Komisyonu diye isimlendiriyoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reci hepimiz biliyoruz, birlikte yaÅŸadÄ±k. 15 Temmuz TÃ¼rkiye tarihi bakÄ±mÄ±ndan milat kabul edilecek bir tarihtir. O tarihten itibaren '7 AÄŸustos YenikapÄ± Ruhu' diye ifade ettiÄŸimiz bir anlayÄ±ÅŸ iÃ§erisinde TÃ¼rkiye'de milletimiz bir araya gelmiÅŸti. ArkasÄ±ndan bunun devamÄ± olarak, AK Parti olarak MHP ile beraber, Cumhuriyet tarihinin en Ã¶nemli reformlarÄ±ndan birisini, HÃ¼kÃ¼met Sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸini, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemine geÃ§iÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen bir deÄŸiÅŸiklik, '16 Nisan Åžuuru' diye bunu ifade ediyoruz."Â 

"KANUN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLERÄ°NÄ° KAPSAYAN BÄ°R Ã‡ALIÅžMA"

BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼recin oluÅŸturduÄŸu bir netice olarak, Milli Mutabakat Komisyonunun, gelecek dÃ¶nemlerde de neler yapabileceÄŸinin Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bir komisyon olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mustafa Åžentop, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Malumunuz HÃ¼kÃ¼met Sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸini biz, Anayasal dÃ¼zlemde gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bunun zorunlu sonucu olarak kanun deÄŸiÅŸikleriyle, yani yasal dÃ¼zlemde de birtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar vardÄ±, ÅŸimdi onlarÄ± birlikte nasÄ±l sonuca ulaÅŸtÄ±rabiliriz diye bu komisyonda bunlar konuÅŸulacak. Elbette sizin yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸekliyle seÃ§im ittifakÄ± meselesi, seÃ§im kanunlarÄ± iÃ§erisinde bir deÄŸiÅŸiklik olarak bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n bir alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Ama Ã§alÄ±ÅŸma sadece ona yÃ¶nelik ve onu kapsayan bir Ã§alÄ±ÅŸma deÄŸil, bu Ã§alÄ±ÅŸma Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin, yeni HÃ¼kÃ¼met Sisteminin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, devletin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±ndaki kanun deÄŸiÅŸikliklerini kapsayan bir Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."Â 

"MÄ°LLÄ° MUTABAKAT MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N Ä°RADESÄ°DÄ°R, KARARIDIR"

Komisyonun adÄ±nÄ±n Milli Mutabakat Komisyonu olduÄŸunu belirten Mustafa KalaycÄ±, komisyonun sadece seÃ§im ittifakÄ± deÄŸil, seÃ§im ittifakÄ±nÄ± da kapsayan Anayasa deÄŸiÅŸiklikleri ile ilgili uyum yasalarÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek bir komisyon olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Mustafa KalaycÄ±, seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n, Siyasi Partiler Kanunu ve seÃ§im kanunlarÄ±nda dÃ¼zenleyecekleri bir husus olduÄŸunu ifade etti.

O konuda temel anlamda mutabakat olduÄŸunu, bu hususun liderler arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kamuoyuna gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KalaycÄ±, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi milletimizin tercihidir, milletimizin kararÄ±dÄ±r. Milli Mutabakat da milletimizin iradesidir, kararÄ±dÄ±r." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullandÄ±.

MHP'li KalaycÄ±, komisyon olarak yapacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n amacÄ±nÄ±n, Cumhuriyetin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaÅŸanacaÄŸÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'yi lider Ã¼lke yapacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin hukuki altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak olduÄŸunu bildirdi.Â 

Ä°KÄ°NCÄ° TOPLANTI 23 OCAK SALI GÃœNÃœ

Mustafa Åžentop, Ã§alÄ±ÅŸma takvimini, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re kendi aralarÄ±nda belirleyeceklerini ifade ederek, ikinci toplantÄ±yÄ± 23 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Bir dahaki toplantÄ±nÄ±n nerede olacaÄŸÄ± sorusuna, "Yeri gizli tutuyoruz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veren Åžentop, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§inde Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektirecek bir konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

MHP'li KalaycÄ± da "Ne zamana kadar Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tamamlayacaksÄ±nÄ±z?" sorusuna, "MÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â 



Ä°lgili Konular AK Parti MHP Milli Mutabakat Komisyonu Milli Mutabakat Komisyon
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