AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantÄ±sÄ± son erdi

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu Ã¼yelerinin Mecliste yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼ren ilk toplantÄ±sÄ± sona erdi.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere AK Parti adÄ±na TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop, MHP adÄ±na da Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Konya Milletvekili Mustafa KalaycÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â
Bu komisyonun, AK Parti ve MHP Genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n talimatÄ±, iradesi ile oluÅŸtuÄŸunu belirten Åžentop, ÅŸunlarÄ± belirtti:
"Komisyonumuzu, Milli Mutabakat Komisyonu diye isimlendiriyoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reci hepimiz biliyoruz, birlikte yaÅŸadÄ±k. 15 Temmuz TÃ¼rkiye tarihi bakÄ±mÄ±ndan milat kabul edilecek bir tarihtir. O tarihten itibaren '7 AÄŸustos YenikapÄ± Ruhu' diye ifade ettiÄŸimiz bir anlayÄ±ÅŸ iÃ§erisinde TÃ¼rkiye'de milletimiz bir araya gelmiÅŸti. ArkasÄ±ndan bunun devamÄ± olarak, AK Parti olarak MHP ile beraber, Cumhuriyet tarihinin en Ã¶nemli reformlarÄ±ndan birisini, HÃ¼kÃ¼met Sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸini, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemine geÃ§iÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen bir deÄŸiÅŸiklik, '16 Nisan Åžuuru' diye bunu ifade ediyoruz."Â
BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼recin oluÅŸturduÄŸu bir netice olarak, Milli Mutabakat Komisyonunun, gelecek dÃ¶nemlerde de neler yapabileceÄŸinin Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bir komisyon olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mustafa Åžentop, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Malumunuz HÃ¼kÃ¼met Sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸini biz, Anayasal dÃ¼zlemde gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bunun zorunlu sonucu olarak kanun deÄŸiÅŸikleriyle, yani yasal dÃ¼zlemde de birtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar vardÄ±, ÅŸimdi onlarÄ± birlikte nasÄ±l sonuca ulaÅŸtÄ±rabiliriz diye bu komisyonda bunlar konuÅŸulacak. Elbette sizin yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸekliyle seÃ§im ittifakÄ± meselesi, seÃ§im kanunlarÄ± iÃ§erisinde bir deÄŸiÅŸiklik olarak bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n bir alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Ama Ã§alÄ±ÅŸma sadece ona yÃ¶nelik ve onu kapsayan bir Ã§alÄ±ÅŸma deÄŸil, bu Ã§alÄ±ÅŸma Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin, yeni HÃ¼kÃ¼met Sisteminin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, devletin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±ndaki kanun deÄŸiÅŸikliklerini kapsayan bir Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."Â
Komisyonun adÄ±nÄ±n Milli Mutabakat Komisyonu olduÄŸunu belirten Mustafa KalaycÄ±, komisyonun sadece seÃ§im ittifakÄ± deÄŸil, seÃ§im ittifakÄ±nÄ± da kapsayan Anayasa deÄŸiÅŸiklikleri ile ilgili uyum yasalarÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek bir komisyon olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Mustafa KalaycÄ±, seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n, Siyasi Partiler Kanunu ve seÃ§im kanunlarÄ±nda dÃ¼zenleyecekleri bir husus olduÄŸunu ifade etti.
O konuda temel anlamda mutabakat olduÄŸunu, bu hususun liderler arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kamuoyuna gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KalaycÄ±, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi milletimizin tercihidir, milletimizin kararÄ±dÄ±r. Milli Mutabakat da milletimizin iradesidir, kararÄ±dÄ±r." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kullandÄ±.
MHP'li KalaycÄ±, komisyon olarak yapacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n amacÄ±nÄ±n, Cumhuriyetin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaÅŸanacaÄŸÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'yi lider Ã¼lke yapacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin hukuki altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak olduÄŸunu bildirdi.Â
Mustafa Åžentop, Ã§alÄ±ÅŸma takvimini, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re kendi aralarÄ±nda belirleyeceklerini ifade ederek, ikinci toplantÄ±yÄ± 23 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Bir dahaki toplantÄ±nÄ±n nerede olacaÄŸÄ± sorusuna, "Yeri gizli tutuyoruz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veren Åžentop, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§inde Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektirecek bir konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
MHP'li KalaycÄ± da "Ne zamana kadar Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tamamlayacaksÄ±nÄ±z?" sorusuna, "MÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.
Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girdikleri belirlenen 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu yaptÄ±
TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, "Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
Ä°stanbul ve Ã§evresinde cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kselirken, salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla yarÄ± yÄ±l tatilinin ilk haftasÄ± kenti kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyor
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Rusya'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin bÃ¶lgedeki adÄ±mlarÄ± ile ilgili "ABD'nin Suriye'deki uygulamalarÄ± mÃ¼ttefiklik hukukuna terstir. ABD, bÃ¶lgenin geleceÄŸi konusundaki kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ± ve tavrÄ±nÄ± barÄ±ÅŸtan, TÃ¼rkiye ile hukukunu dÃ¼zeltmekten yana deÄŸiÅŸtirmelidir." dedi.
HÄ±zÄ± zaman zaman 60 kilometreye ulaÅŸan poyraz nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 33 ÅŸilep ve tanker, ÅžarkÃ¶y ve SÃ¼leymanpaÅŸa sahiline demirledi
MÃœSÄ°AD'Ä±n ana partnerliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi ve 112 TÃ¼rk firmasÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2. Expo Turkey by Qatar'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼nde bin 600'den fazla iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi ve 60 milyon dolarlÄ±k ihracat anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim" konusunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ± vererek, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi.
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Tel Aviv havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Milli GÃ¼venlik Kurulunda, hÃ¼kÃ¼mete olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±