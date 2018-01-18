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GÃ¼ncelleme: 18:57, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

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Meclis'te OHAL gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Meclis'te OHAL gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Foto: ArÅŸiv

TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal'in (OHAL) uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkinÂ BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.

AK Parti Grubunun, Genel Kurulun Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼ndem ve saatlerine iliÅŸkin Ã¶nerisi kabul edildi.

Buna gÃ¶re, Genel Kurulun bugÃ¼nkÃ¼ birleÅŸiminde; OHAL'in 19 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi'nin, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±lacak.Â 

Genel Kurulda, alÄ±nan karar gereÄŸi OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.



Ä°lgili Konular TBMM OHAL
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