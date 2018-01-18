GÃ¼ncelleme: 18:29, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ã‡ad'da 14 kÃ¶yde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÄ°KA projesi meyvelerini verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (TÄ°KA) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Ã‡ad'Ä±n baÅŸkentiÂ Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan, yaklaÅŸÄ±k 40 bin nÃ¼fusun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylerde Ã§iftÃ§iler hasat zamanÄ± sevinÃ§ ve mutluluklarÄ±nÄ± TÄ°KA ve hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ile paylaÅŸtÄ±.Â

Tek geÃ§im kaynaklarÄ± tarÄ±m olan kÃ¶ylÃ¼lerden Abderahim Ä°ssa, 5 hektara biber ve bamya ektiÄŸini, seneye verilen tohumlardan elde ettiÄŸi tohum ve gelirle ekim alanÄ±nÄ± 9 hektara Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ssa, TÄ°KA projesiyle elde ettiÄŸi gelirden 30 ailenin bir yÄ±llÄ±k geÃ§imini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡iftÃ§ilerden Ali HÃ¼seyin ise bu sene kooperatif olarak TÄ°KA'nÄ±n daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± tohumlar sayesinde 16 hektar ektiklerini, 70 ailenin geÃ§imini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, seneye 26 hektarÄ± daha ekmek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye ve TÄ°KA sayesinde evlerine bolluk ve bereket geldiÄŸini anlattÄ±.

HÃ¼seyin, projeden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek "TÃ¼rkiye denince, yardÄ±m ve dostluÄŸu hatÄ±rlÄ±yoruz." dedi.

BÃ¶lge KaymakamÄ± Abdraman Hatcha da projenin bÃ¶lge halkÄ± iÃ§in mutluluk, geÃ§im kapÄ±sÄ± ve kapasitelerini arttÄ±rmalarÄ±na vesile olduÄŸunu belirterek "Buna benzer faaliyetlerin daha sÄ±k yapÄ±lmasÄ±nÄ± beklemekteyiz. Dost ve kardeÅŸ TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼rlerimizi sunuyoruz. Onlar sayesinde ailelerimizin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼." diye konuÅŸtu.