Ã‡ad'da 14 kÃ¶yde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÄ°KA projesi meyvelerini verdi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (TÄ°KA) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Ã‡ad'Ä±n baÅŸkentiÂ Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan, yaklaÅŸÄ±k 40 bin nÃ¼fusun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylerde Ã§iftÃ§iler hasat zamanÄ± sevinÃ§ ve mutluluklarÄ±nÄ± TÄ°KA ve hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ile paylaÅŸtÄ±.Â
Tek geÃ§im kaynaklarÄ± tarÄ±m olan kÃ¶ylÃ¼lerden Abderahim Ä°ssa, 5 hektara biber ve bamya ektiÄŸini, seneye verilen tohumlardan elde ettiÄŸi tohum ve gelirle ekim alanÄ±nÄ± 9 hektara Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ssa, TÄ°KA projesiyle elde ettiÄŸi gelirden 30 ailenin bir yÄ±llÄ±k geÃ§imini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ã‡iftÃ§ilerden Ali HÃ¼seyin ise bu sene kooperatif olarak TÄ°KA'nÄ±n daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± tohumlar sayesinde 16 hektar ektiklerini, 70 ailenin geÃ§imini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, seneye 26 hektarÄ± daha ekmek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye ve TÄ°KA sayesinde evlerine bolluk ve bereket geldiÄŸini anlattÄ±.
HÃ¼seyin, projeden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek "TÃ¼rkiye denince, yardÄ±m ve dostluÄŸu hatÄ±rlÄ±yoruz." dedi.
BÃ¶lge KaymakamÄ± Abdraman Hatcha da projenin bÃ¶lge halkÄ± iÃ§in mutluluk, geÃ§im kapÄ±sÄ± ve kapasitelerini arttÄ±rmalarÄ±na vesile olduÄŸunu belirterek "Buna benzer faaliyetlerin daha sÄ±k yapÄ±lmasÄ±nÄ± beklemekteyiz. Dost ve kardeÅŸ TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼rlerimizi sunuyoruz. Onlar sayesinde ailelerimizin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼." diye konuÅŸtu.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.
Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girdikleri belirlenen 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu yaptÄ±
TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, "Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
Ä°stanbul ve Ã§evresinde cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kselirken, salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla yarÄ± yÄ±l tatilinin ilk haftasÄ± kenti kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyor
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Rusya'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin bÃ¶lgedeki adÄ±mlarÄ± ile ilgili "ABD'nin Suriye'deki uygulamalarÄ± mÃ¼ttefiklik hukukuna terstir. ABD, bÃ¶lgenin geleceÄŸi konusundaki kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ± ve tavrÄ±nÄ± barÄ±ÅŸtan, TÃ¼rkiye ile hukukunu dÃ¼zeltmekten yana deÄŸiÅŸtirmelidir." dedi.
HÄ±zÄ± zaman zaman 60 kilometreye ulaÅŸan poyraz nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 33 ÅŸilep ve tanker, ÅžarkÃ¶y ve SÃ¼leymanpaÅŸa sahiline demirledi
MÃœSÄ°AD'Ä±n ana partnerliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi ve 112 TÃ¼rk firmasÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2. Expo Turkey by Qatar'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼nde bin 600'den fazla iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi ve 60 milyon dolarlÄ±k ihracat anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "18 yaÅŸ altÄ± gebelik ve eksik bildirim" konusunun tekrar incelenerek soruÅŸturulmasÄ± talimatÄ± vererek, mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi.
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Tel Aviv havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Milli GÃ¼venlik Kurulunda, hÃ¼kÃ¼mete olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±