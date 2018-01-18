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Güncelleme: 19:18, 18 Ocak 2018 Perşembe

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Suriye'nin yeniden inşa edilen yüzü: Fırat Kalkanı bölgesi | GRAFİK
Suriye'nin yeniden inşa edilen yüzü: Fırat Kalkanı bölgesi | GRAFİK

Türkiye'nin Suriye ile sınırında Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırdığı alan, güvenlik, sağlık, eğitim, hizmet ve kalkınma alanlarındaki destekleriyle iç savaş sonrası Suriye'nin örnek yaşam alanına dönüşüyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Halep'in kuzeyinde 2 bin 55 kilometrekare alanı DEAŞ'tan temizledi. Bu sayede, çoğunlukla Türkiye'ye sığınan bölge halkı evlerine dönmeye başladı.

Türkiye çeşitli kurumları vasıtasıyla sınırının hemen diğer tarafındaki halkın vatanlarında kalması ve huzur içinde yaşaması için bölgeye desteğini sürdürüyor.

GÜVENLİK

TSK, terörden arındırılan bölgelerde ilk olarak DEAŞ'ın mayın döşediği alanların temizlenmesine yardımcı oldu.

TSK'nin eğittiği Suriyeli bomba imha ekipleri bu aşamada çok sayıda mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Ardından, Fırat Kalkanı bölgesinin en önemli "kaleleri" Azez, Cerablus, Bab ilçeleri ve Çobanbey beldesindeki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türkiye'nin eğittiği ve aralarında kadınların da olduğu 5 bin polis mezun verdi. Halihazırda bölgenin güvenliği "özgür polis"e emanet.

ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grup "Milli Ordu" adı altında 30 Aralık 2017'de törenle birleşti. Törende açıklama yapan Suriye geçici hükümetinin başbakanı Cevad Ebu Hatab, öncelikli amaçlarının Fırat Kalkanı bölgesini ellerinde tutmak ve Esed rejimi ile DEAŞ, PYD/PKK gibi örgütlere karşı durarak halkı savunmak olduğunu söylemişti.

EVE DÖNÜŞLER

Kasım 2017'de bölgede muhaliflerin oluşturduğu yerel meclislerden derlenen bilgilere göre, DEAŞ'ın çıkarılmasından sonra evlerine dönenlerle bölge nüfusu 4,5 kat arttı.

Son 3,5 ayda dönüşlerin artmasıyla bu sayının yaklaşık 5 katına çıktığı ifade ediliyor. 

DEAŞ döneminde toplam nüfusun 52 bine düştüğü bölgede halihazırda 236 binden fazla kişi yaşıyor.

Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler, DEAŞ'ın yerle bir ettiği kentlerde altyapı çalışmaları, su, elektrik, temizlik ve çevre düzenleme gibi hizmetlere imza atarak örgütün izlerini siliyor.

EĞİTİM

Bölgedeki okullar yaklaşık 3 yıllık DEAŞ esareti altında büyük hasar almıştı. Örgüt eğitimi yasaklamış, okulları ise terör eylemleri için kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle eğitim alanında da önemli adımlar atıldı.

Bölgede muhaliflere bağlı eğitim müdürlükleri kurularak zarar gören okullar tespit edildi ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda onlarca okul tamir edilerek eğitim vermeye hazır hale getirildi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan okullara gerekli eğitim malzemelerinin büyük bir kısmı yine Türkiye'den geldi.

Eğitim seferberliği kapsamında okullarda görev olacak öğretmenlere de özel kurslar verildi.

Fırat Kalkanı bölgesindeki eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, bölgede 450 okul onarılırken, 6 bin öğretmen Türkiye'nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı.

Bölgede yaklaşık 150 bin öğrenciye ders veriliyor.

SAĞLIK

Türkiye ilk olarak Cerablus ilçesinde günlük yaklaşık 400 hastaya hizmet veren bir devlet hastanesi inşa etti.

Azez ilçesinde ise Ehli Hastanesi onarılarak faaliyete geçirildi. Azez'de günlük 500 hastaya hizmet veriliyor.

Bab, Mare ve Çobanbey bölgelerinde ise 200 yataklı hastanelerin inşası hızla devam ediyor.

BÖLGE YENİDEN KALKINIYOR

Türkiye sınırında Halep'in Azez ve Cerablus ilçeleri arasında kalan bölge iç savaştan önce ticari açıdan oldukça hareketliyken, DEAŞ işgali sırasında canlılığını yitirmişti.

Halkın evlerine dönmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması sayesinde ticari hayat eski ritmine döndü.

Bab ilçesi yeniden ticaretin, sanayinin ve tarımın merkezi olma yolunda ilerliyor. Azez ve Cerablus da Türkiye'ye açılan sınır kapıları sayesinde eski günlerine kavuşuyor.

Bu canlılığa PTT'nin Bab, Cerablus ve Çobanbey'deki şube hazırlılıkları da katıldı.

Bab ilçesinde PTT'nin hizmet sunacağı binanın tadilatında sona gelinirken, Çobanbey beldesindeki hazırlıklar sürüyor.

Cerablus'ta da ekim ayında PTT şubesi hizmete girmişti. Ancak şubenin resmi açılışı henüz yapılmadı. Burada, posta, banka ve lojistik hizmetlerinin verilmesi bekleniyor. 



İlgili Konular TSK Suriye DEAŞ Fırat Kalkanı harekatı
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Suriye'nin yeniden inşa edilen yüzü Fırat Kalkanı bölgesi GRAFİK
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Türkiye'nin Suriye ile sınırında Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırdığı alan, güvenlik, sağlık, eğitim, hizmet ve kalkınma alanlarındaki destekleriyle iç savaş sonrası Suriye'nin örnek yaşam alanına dönüşüyor.
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