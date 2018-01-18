KKTC'den AB'ye 'adalet' uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, 1963 yılında gasp ettiği "Kıbrıs Cumhuriyeti" ünvanı altında uluslararası alanda tek yanlı faaliyetlerini sürdürmekte olduğu kaydedildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik enerjisi üretiminde kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğalgazın Yunanistan ve diğer AB ülkeleri üzerinden Güney Kıbrıs'a ulaştırılmasına teminen gerekli altyapı çalışmalarına yönelik olarak Güney Kıbrıs’a 101 milyon avro katkı yapma ön kararı aldığının belirtildiği açıklamada, "Kıbrıs Türk tarafının Ada'daki hak ve çıkarlarını bir kez daha gözardı eden bu projeye Kıbrıs Türk tarafı olarak maruzatlarımızı ilgili çevrelere bildirilmiş ve tüm Ada’yı ilgilendiren konulara bizim de müdahil olmamız gerektiği ifade edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, AB'nin taraflar arasında uzlaştırıcı rol üstlenmesi gereken bu konu da dahil olmak üzere tüm konularda Rum tarafının tek yanlı oldu bittilerine yardımcı olmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, "Haksız ve tarafgir bir yaklaşım sergileyen AB’nin tutumu Ada’da tam anlamıyla ayrılığı perçinlemeye hizmet eden bir hal almıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklardan iki tarafın da menfaat sağlayabilmesi gerektiğini ve tek yanlı girişimlerin bölgede gerilimi artırdığını Kıbrıs’a ilişkin raporlarında birçok kez ifade ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kıbrıs Rum tarafı tek başına ikili ve çok taraflı anlaşmalar imzalamakta, bu bağlamda hidrokarbon arama faaliyetlerine devam etmektedir. Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk tarafı ana vatan Türkiye ile hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gereken tedbirleri kararlılıkla almaktadır. Doğal kaynakların Ada’nın dışına taşınmasının en makul ve pratik yolunun Kuzey Kıbrıs üzerinden Türkiye vasıtasıyla Avrupa’ya ulaştırılması olduğunu bu vesileyle hatırlatmak isteriz.
Avrupa Birliği’nden Kıbrıs’taki iki tarafa daha dengeli ve adil davranmasını beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgular, Kıbrıs’a ilişkin kararlar alırken Ada’daki gerçeklerin ve siyasi hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmasını isteriz."
NASA, 2017'nin tarihteki en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı
Hollanda, ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, UNRWA'ya 13 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.
Azerbaycan’da 1990 yılında yaşanan katliam kurbanlarının anısına Kazakistan’ın başkenti Astana’da "Kara Ocak" temalı fotoğraf sergisi açıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Türkiye'yi Afrin'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkes DEAŞ'a yoğunlaşmalı." dedi.
Facebook, Rus Internet Araştırma Ajansına ait sahte hesapların Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek üzere kullanıldığı iddiasını araştıracak.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, PYD/PKK’nın paravanı olan SDG’yi “çatışma gücünden” “istikrar sağlama gücüne” veya “alan kontrol gücüne” dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdikleri belirtildi
KKTC Dışişleri Bakanlığı, AB'den Kıbrıs’taki iki tarafa "daha dengeli ve adil" davranmasını beklediklerine işaret ederek, Kıbrıs’a ilişkin kararlar alırken Ada’daki gerçeklerin ve siyasi hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmasını istedi.
Türkiye'nin Suriye ile sınırında Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırdığı alan, güvenlik, sağlık, eğitim, hizmet ve kalkınma alanlarındaki destekleriyle iç savaş sonrası Suriye'nin örnek yaşam alanına dönüşüyor.
Rus İstihbarat Servisi tarafından hazırlanan ve 1996'dan bu yana kullanılan sınır politikasında değişiklikler içeren belgede tehdit unsurlarının kapsamı genişletiliyor
Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın makamına şarbon olduğundan şüphelenilen, içinde beyaz bir toz olan zarf gönderildi.
Kuveyt'in Batı Nil virüsü nedeniyle İspanya'dan tüm kanatlı canlı hayvan ithalatını yasakladığı bildirildi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, 1993'te Hırvat askerlerin 116 Boşnak sivili katlettiği Ahmici köyündeki anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu
Avrupa şehirlerindeki fırtına ve kar yağışı birçok şehri alarma geçirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Hollanda ve Almanya'da tren ve uçak seferleri durduruldu. Fransa'da rüzgarın hızı rekor seviyeye ulaştı, İsveç kırmızı alarma geçti. Bulgaristan'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezleri kapatıldı, Romanya'da eğitime ara verildi
Başkent Bişkek'e 125 kilometre uzaklıktaki Çuy bölgesine bağlı köylerde erkekler, haftada bir kez organize edilen oğlak kapmaca oyununu heyecanla bekliyor.
Özbekistan’da çeşitli suçları ihbar eden vatandaşlara 2.5 milyon Som para ödülü verilecek
Silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı İvanovic, Sırplar tarafından "saygın" bir siyasetçi bazı çevrelerde ise savaş suçu işleyen bir isim olarak biliniyor