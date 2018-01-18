GÃ¼ncelleme: 15:52, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

'Kut'Ã¼l-Amare MehmetÃ§ik' tÃ¼m dÃ¼nyada izlenecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Eren, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na hazÄ±rlanan OsmanlÄ± devletinde, tek hayalleri devletin yeniden diriliÅŸi ve kurtuluÅŸu olan, gÃ¶nlÃ¼nde vatan sevdasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey bulunmayan Mehmet ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± merkez alan "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" dizisine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

TRT olarak TÃ¼rk, OsmanlÄ± ve TÃ¼rkiye tarihini anlatan iÅŸler yapmayÄ± Ã¶nemli bir vazife olarak gÃ¶rdÃ¼klerini belirten Eren, "TRT Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda, ilk olarak 'DiriliÅŸ', 'Filinta' ve 'Payitaht' adlÄ± dÃ¶nem iÅŸlerini ve Ã‡anakkale ile ilgili dÃ¶rt bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k dizi 'SeddÃ¼lbahir'i yaptÄ±k. TÃ¼rk, OsmanlÄ± ve SelÃ§uklu tarihini anlatan iÅŸler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve gayret ettik." dedi.

Eren, 2016'nÄ±nÂ Kut'Ã¼l-Amare Zaferi'nin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼Â olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde Ã§ok fazla iÅŸlenen Kut'Ã¼l-Amare konusunun Ã¶neminin tÃ¼m TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan daha Ã§ok anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Dizi yapmaya 2016'da karar verdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Eren, Ã§ok geÃ§meden "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul"un yapÄ±mcÄ±sÄ± olan Mehmet BozdaÄŸ ile projeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°brahim Eren, Kut'Ã¼l-Amare'de bÃ¼yÃ¼k bir kuÅŸatma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸu bilgileri verdi:

"Ä°ngilizlerin tarihte aldÄ±ÄŸÄ± en aÄŸÄ±r yenilgilerden. Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda bu kadar Ã§ok sayÄ±da asker, hiÃ§bir savaÅŸta esir verilmemiÅŸ, 13 bin kadar asker esir veriliyor. Subaylar ve generaller var bu askerlerin iÃ§inde. Hepsi Irak'Ä±n Kut ÅŸehrinde OsmanlÄ± subaylarÄ± tarafÄ±ndan esir alÄ±nÄ±yor. Ä°ngilizler aÄŸÄ±r bir yenilgiye uÄŸruyor. Biz bu zaferi aslÄ±nda 1950'li yÄ±llarÄ±n ortalarÄ±na kadar, aynÄ± Ã‡anakkale Zaferi gibi TÃ¼rkiye'de kutlamÄ±ÅŸÄ±z ancak NATO'ya giriÅŸimizden sonra bu zaferi kutlamamaya baÅŸlamÄ±ÅŸÄ±z. 2016'da, 100. yÄ±l vesilesiyle tekrar bu zaferi hatÄ±rladÄ±k."

OYUNCULARA 6 AY ASKERÄ° EÄžÄ°TÄ°M

Ãœlkenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve istiklali iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ genÃ§lerin Ã‡anakkale'de ÅŸehit olduklarÄ±na vurgu yapan Eren, "Anadolu'dan ve o bÃ¶lgeden birÃ§ok genÃ§, Kut zaferine katÄ±larak, Kut kuÅŸatmasÄ±nda gÃ¶rev almÄ±ÅŸ. O yÃ¼zden bu zafer, bizim tarihimiz iÃ§in, biri en batÄ±da, biri en doÄŸuda olan iki bÃ¼yÃ¼k zafer. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r ki Ã‡anakkale kadar aÄŸÄ±r kayÄ±plar verilmemiÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir kuÅŸatma savaÅŸÄ± olmuÅŸ. DÃ¶rt ay kadar kuÅŸatmada kalmÄ±ÅŸ Kut ÅŸehri." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, projeye baÅŸladÄ±klarÄ±nda Kut'Ã¼l-Amare'nin yanÄ± sÄ±ra OsmanlÄ±'nÄ±n Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndaki diÄŸer cephelerini de anlatmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini dile getirerek, "Mehmet BozdaÄŸ ve ekibi tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan senaryo buna uygun bir senaryo oldu. AdÄ±, 'MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare' oldu. Ä°lk olarak Kut ÅŸehrini ve Kut'Ã¼l-Amare'yi, oradaki zaferi anlatacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul'dan, payitahttan baÅŸlÄ±yor iÅŸ. Ä°stanbul'da, TeÅŸkilat-Ä± Mahsusa'nÄ±n kuruluÅŸu, baÅŸÄ±ndaki liderler, SÃ¼leyman Askeri'nin hayatÄ± ve onun kurduÄŸu OsmancÄ±k Taburu'ndan bahsediyoruz. KahramanlarÄ±mÄ±z, OsmancÄ±k Taburu'nda eÄŸitim aldÄ±ktan sonra OsmanlÄ±'nÄ±n bir cephesi olan Kut'Ã¼l Amare'ye gidiyorlar. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda da bu seriyi devam ettirip, diÄŸer cepheleri de TRT ekranlarÄ±na izleyicilerimiz iÃ§in taÅŸÄ±mayÄ± planlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Dizi iÃ§in Ä°stanbul Riva'da, 160 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼stÃ¼ne bir plato kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Eren, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Platoda 68 sokak, evler, Ã§arÅŸÄ±lar, pazarlar ve kalesiyle Kut ÅŸehrini dÃ¶nemine uygun inÅŸa ettik. Platomuzda ayrÄ±ca BaÄŸdat ÅŸehrinin bir kalesi kuruldu. Karargah binalarÄ± kuruldu ve Ã§arÅŸÄ±sÄ± inÅŸa edildi. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k ve gerÃ§ekten bugÃ¼ne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k dÃ¶nem platosu. Dizinin hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci 2 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. 160 kiÅŸilik Ã¶zel bir aksiyon ekibi kuruldu. Dizimizde 37 ana cast oyuncu var. Aksiyon ekibi, Ã¶zel birliklerden emekli askerler tarafÄ±ndan 6 ay boyunca askeri eÄŸitim aldÄ±. Ana oyuncularÄ±mÄ±z ÅŸu anda mÃ¼thiÅŸ at kullanÄ±yorlar. At kullanÄ±rken silah kullanabiliyor."

"TÃœRK TELEVÄ°ZYONCULUK TARÄ°HÄ°NÄ°N EN BÃœYÃœK DÃ–NEM PRODÃœKSÄ°YONU"

Eren, Ã§ekimlerde dÃ¶neme uygun gerÃ§ek mekanlar da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "Kut'Ã¼l-Amare MehmetÃ§ik" dizisinin, TÃ¼rk televizyonculuk tarihinin en bÃ¼yÃ¼k dÃ¶nem prodÃ¼ksiyonu olduÄŸunu dile getirdi.

Belediyeler, devlet kurumlarÄ± ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin desteÄŸiyle yayÄ±na giren dizinin ulaÅŸacaÄŸÄ± Ã¼lkelere de deÄŸinen Eren, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu dizimizi TÃ¼rkÃ§e yayÄ±n olarak TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyada izleyebileceÄŸi TRT TÃ¼rk ve TRT1'in yurt dÄ±ÅŸÄ± sinyallerinden yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z. Yani tÃ¼m dÃ¼nyada Avustralya'dan ABD ve Afrika'ya kadar 9 uydu Ã¼zerinden izleyebilecekler. TÃ¼rk dizileri tÃ¼m dÃ¼nyada Ã§ok popÃ¼ler. Ã–zellikle bizim pazarÄ±mÄ±z olan Latin Amerika, Afrika, Orta DoÄŸu ve YakÄ±n DoÄŸu Asya'da TÃ¼rk dizilerimiz Ã§ok popÃ¼ler. Ã‡ok seyrediliyor ve Ã§ok beÄŸeniliyor. Kut'Ã¼l Amare'nin de 'DiriliÅŸ' ve 'Payitaht' nasÄ±l onlarca Ã¼lkeye eriÅŸtiyse, en az o kadar Ã¼lke tarafÄ±ndan alÄ±nacaÄŸÄ±na, yayÄ±mlanacaÄŸÄ±na ve beÄŸenileceÄŸine inanÄ±yorum. Ä°nÅŸallah bu da dizi tarihinde bizim iÃ§in bir sÄ±Ã§rama olur ve girmediÄŸimiz yeni coÄŸrafyalara da bu dizi sayesinde gireriz."

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± BozdaÄŸ Film, yÃ¶netmenliÄŸini ise Mustafa Åževki DoÄŸan'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi dizinin baÅŸrollerinde Kaan TaÅŸaner, Ä°smail Ege ÅžaÅŸmaz, Ä°lker Aksum, Gamze Ã–zÃ§elik ve Serdar GÃ¶khan yer alÄ±yor.