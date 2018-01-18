Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:06, 19 Ocak 2018 Cuma
Amerika
Güncelleme: 21:10, 18 Ocak 2018 Perşembe

  • Paylaş
Pentagon'dan PYD/PKK açıklaması
Pentagon'dan PYD/PKK açıklaması

Pentagon'dan yapılan açıklamada, PYD/PKK’nın paravanı olan SDG’yi “çatışma gücünden” “istikrar sağlama gücüne” veya “alan kontrol gücüne” dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdikleri belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Suriye’de "sınır güvenliği gücünün" kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’yi "çatışma gücünden" "istikrar sağlama gücüne" veya "alan kontrol gücüne" dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi. 

Koalisyonun geçen hafta açıkça "Sınır Güvenlik Gücü" olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK paravanı) SDG’nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son açıklamaları tartışmalara neden oldu. 

ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanlarda bir güç eğittiğinden mi yoksa sadece eğitilen gücün “Sınır Güvenlik Gücü” isminden mi vazgeçtiği tam net değilken Pentagon açıklamasını yayınlayan Pahon, konuyla ilgili konuştu. 

Suriye’de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak için tasarlanan bir eğitimin söz konusu olduğunu aktaran Pahon, “Suriye’de yerel güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” dedi. 

Pahon şöyle devam etti: 

"Bu (eğitim) aynı zamanda, DEAŞ’ın sonu gelmişken ve DEAŞ dağılmaya başlamışken DEAŞ teröristlerinin dışarı kaçmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu anlatıldığı gibi bir ordu veya karakterize edildiği gibi bir sınır muhafız gücü değil."

ALAN KONTROL GÜCÜ 

Eğitimin devam ettiğini ancak sayı veremeyeceğini ifade eden Pahon gerek Pentagon’un dünkü açıklaması gerekse Tillerson’un açıklamasının Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon’ın yaptığı açıklama ile ters düştüğüne yönelik bir soruyu ise geçiştirmeye çalıştı. 

Söz konusu gücü polis gücü olarak tanımlayıp tanımlamayacağına yönelik bir soruya ise Pahon “Polis gücü olarak karakterize etmek istemem ama bu bir tür güvenlik ve istikrar gücü ya da bir tür alan kontrol gücüdür” dedi. 

"Alan kontrol gücünden” kastının geniş bir alanı tutmak şeklinde olmadığını savunan Pahon söz konusu kontrol gücünü “bireysel güçlerin küçük alanları koruması" olarak nitelendirdi. 

Pahon şu ifadelere yer verdi: 

"DEAŞ bitiyor ve bir sonraki adıma yönelik geleceğe bakıyoruz. Bizi bir sonraki adıma yani istikrara götürmek için eğitim veriyoruz. Bunu tam olarak karakterize etmek için erken çünkü daha çatışmalar devam ediyor. Bu geçişe başladık sayılır ancak çatışmalar devam ediyor ve bu hala bir çatışma operasyonudur. Çatışma güçleri boşa çıktıklarında çatışma eğitiminden güvenlik ve istikrar eğitimine yönelik bir değişim olacak."

Tüm amaçlarının DEAŞ’ın çıkarıldıkları alanlara geri içeri girmesini engellemek olduğunu iddia eden Pahon söz konusu güçle ilgili Türkiye’nin sunduğu kaygıları da anladıklarını söyledi.



İlgili Konular Afrin ABD PYD/PKK Pentagon
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
2017 tarihin en sıcak ikinci yılı oldu VİDEO
2017, tarihin en sıcak ikinci yılı oldu | VİDEO

NASA, 2017'nin tarihteki en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı
Hollanda'dan Filistin'e 13 milyon avro yardım
Hollanda'dan Filistin'e 13 milyon avro yardım

Hollanda, ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, UNRWA'ya 13 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.
Kazakistan da Azerbaycan'daki 'Kara Ocak' kurbanlarını anma
Kazakistan’da, Azerbaycan'daki 'Kara Ocak' kurbanlarını anma

Azerbaycan’da 1990 yılında yaşanan katliam kurbanlarının anısına Kazakistan’ın başkenti Astana’da "Kara Ocak" temalı fotoğraf sergisi açıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi Afrin'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'yi Afrin'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Türkiye'yi Afrin'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkes DEAŞ'a yoğunlaşmalı." dedi.
Facebook Brexit'e Rus müdahalesini soruşturacak
Facebook Brexit'e Rus müdahalesini soruşturacak

Facebook, Rus Internet Araştırma Ajansına ait sahte hesapların Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek üzere kullanıldığı iddiasını araştıracak.
Pentagon'dan PYD PKK açıklaması
Pentagon'dan PYD/PKK açıklaması

Pentagon'dan yapılan açıklamada, PYD/PKK’nın paravanı olan SDG’yi “çatışma gücünden” “istikrar sağlama gücüne” veya “alan kontrol gücüne” dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdikleri belirtildi
KKTC'den AB'ye 'adalet' uyarısı
KKTC'den AB'ye 'adalet' uyarısı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, AB'den Kıbrıs’taki iki tarafa "daha dengeli ve adil" davranmasını beklediklerine işaret ederek, Kıbrıs’a ilişkin kararlar alırken Ada’daki gerçeklerin ve siyasi hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmasını istedi.
Suriye'nin yeniden inşa edilen yüzü Fırat Kalkanı bölgesi GRAFİK
Suriye'nin yeniden inşa edilen yüzü: Fırat Kalkanı bölgesi | GRAFİK

Türkiye'nin Suriye ile sınırında Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırdığı alan, güvenlik, sağlık, eğitim, hizmet ve kalkınma alanlarındaki destekleriyle iç savaş sonrası Suriye'nin örnek yaşam alanına dönüşüyor.
Rusya 22 yıl aradan sonra sınır politikasını değiştiriyor
Rusya 22 yıl aradan sonra sınır politikasını değiştiriyor

Rus İstihbarat Servisi tarafından hazırlanan ve 1996'dan bu yana kullanılan sınır politikasında değişiklikler içeren belgede tehdit unsurlarının kapsamı genişletiliyor
Belçika'da şarbon paniği
Belçika'da şarbon paniği

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın makamına şarbon olduğundan şüphelenilen, içinde beyaz bir toz olan zarf gönderildi.
Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı
Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı

Kuveyt'in Batı Nil virüsü nedeniyle İspanya'dan tüm kanatlı canlı hayvan ithalatını yasakladığı bildirildi.
Hırvat lider Boşnakların katledildiği köyü ziyaret etti
Hırvat lider, Boşnakların katledildiği köyü ziyaret etti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, 1993'te Hırvat askerlerin 116 Boşnak sivili katlettiği Ahmici köyündeki anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu
Avrupa'da fırtına alarmı
Avrupa'da fırtına alarmı

Avrupa şehirlerindeki fırtına ve kar yağışı birçok şehri alarma geçirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Hollanda ve Almanya'da tren ve uçak seferleri durduruldu. Fransa'da rüzgarın hızı rekor seviyeye ulaştı, İsveç kırmızı alarma geçti. Bulgaristan'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezleri kapatıldı, Romanya'da eğitime ara verildi
Kırgızistan'da köylülerin kış eğlencesi Oğlak kapmaca
Kırgızistan'da köylülerin kış eğlencesi: Oğlak kapmaca

Başkent Bişkek'e 125 kilometre uzaklıktaki Çuy bölgesine bağlı köylerde erkekler, haftada bir kez organize edilen oğlak kapmaca oyununu heyecanla bekliyor.
Özbekistan da cinayeti ihbar edenlere ödül verilecek
Özbekistan’da cinayeti ihbar edenlere ödül verilecek

Özbekistan’da çeşitli suçları ihbar eden vatandaşlara 2.5 milyon Som para ödülü verilecek
Kosova'nın tartışmalı Sırp lideri Oliver İvanovic
Kosova'nın tartışmalı Sırp lideri: Oliver İvanovic

Silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı İvanovic, Sırplar tarafından "saygın" bir siyasetçi bazı çevrelerde ise savaş suçu işleyen bir isim olarak biliniyor

Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'yi Afrin'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi Afrin'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz

Başbakan Yıldırım: ABD kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı
Başbakan Yıldırım ABD kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı

ABD’nin YPG yatırımı ve Afrin denklemi | ANALİZ
ABD nin YPG yatırımı ve Afrin denklemi ANALİZ

Paniğe kapılan PYD, Münbiç’te harekete geçti
Paniğe kapılan PYD Münbiç te harekete geçti

PYD Afrin'de 130 genci zorla cepheye gönderdi
PYD Afrin'de 130 genci zorla cepheye gönderdi

Afrin'de siviller göçe başladı
Afrin'de siviller göçe başladı

Afrin neden Türkiye'ye tehdit? | ANALİZ
Afrin neden Türkiye'ye tehdit ANALİZ

ABD'den Afrin'de PYD/PKK çarkı: Desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok!
ABD'den Afrin'de PYD PKK çarkı Desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 