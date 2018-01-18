GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi projesi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay tamamlanacak

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) BudapeÅŸte KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. SÃ¼leyman KÄ±zÄ±ltoprak, TÃ¼rkiye ve Macaristan iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len, Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerinden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi'nin restorasyon projesinin gelecek ay tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r hale getirileceÄŸini sÃ¶yledi.
Prof. Dr. KÄ±zÄ±ltoprak, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan, TÄ°KA'nÄ±n da desteklediÄŸi GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi ve Ã§evresinin restorasyon projesinin aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini ve 15 Åžubat itibariyle projenin kesin kabul iÅŸleminin Macar kanunlarÄ±na gÃ¶re tamamlanmÄ±ÅŸ ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r hale getirilmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Projenin ek sÃ¼relerle en geÃ§ Åžubat sonunda tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden KÄ±zÄ±ltoprak, ''GÃ¼l Baba TÃ¼rbesine BudapeÅŸte'den dÃ¶rt farklÄ± noktadan ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. Åžu anda BudapeÅŸte 2. BÃ¶lge Belediyesi, GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi ve Ã§evresindeki sokaklarÄ± dÃ¼zenliyor. O Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da eÅŸ zamanlÄ± olarak biteceÄŸini tahmin ediyorum.'' diye konuÅŸtu.
Proje kapsamÄ±nda GÃ¼l Baba MÃ¼zesi iÃ§inde yer alacak olan objelerin TÃ¼rkiye'de hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n yakÄ±n bir zamanda yerlerine monte edileceÄŸini belirten KÄ±zÄ±ltoprak, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'de yekpare mermerden hazÄ±rlanan ve Mevlana TÃ¼rbesi bahÃ§esindeki selsebilin bir Ã¶rneÄŸinin de tÃ¼rbenin bahÃ§esine monte edileceÄŸini ifade etti.
TÃ¼rbenin restorasyonuyla ilgili "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Macaristan HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi ve Ã‡evresinin RekonstrÃ¼ksiyonu ve KullanÄ±mÄ± HakkÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine YÃ¶nelik Mutabakat ZaptÄ±" 17 Åžubat 2014'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
ArdÄ±ndan TÄ°KA, Macar yetkililer ve uzman mimarlarla ortak proje hazÄ±rlamÄ±ÅŸ ve "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Macaristan HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼lbaba TÃ¼rbesi'nin Restorasyonu ve YakÄ±n Ã‡evresinin DÃ¼zenlenmesi Ä°ÅŸine YÃ¶nelik Protokol", II. YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± Ã§erÃ§evesinde 24 Åžubat 2015'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
AynÄ± dÃ¶nemde GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi'nin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Macar hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan "Ã¶nemli yatÄ±rÄ±m" kategorisine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 2,5 milyar Macar forintine mal olacaÄŸÄ± belirtilen projenin, TÃ¼rk ve Macar hÃ¼kÃ¼metleri tarafÄ±ndan finanse edileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Restorasyon projesinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± tÃ¶reni ise 6 EylÃ¼l 2016'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Sultan AbdÃ¼laziz'in 1867'deki BudapeÅŸte ziyaretinden sonra 1885'te tÃ¼rbeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len yapÄ±, mimar Lajos Grill tarafÄ±ndan onarÄ±ldÄ±. Macar Prof. Dr. MÃ¼ller tarafÄ±ndan 1916'da restore edilen tÃ¼rbe, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼. Macar hÃ¼kÃ¼metince 1963'te eski durumuna getirilen tÃ¼rbe, 1997'de TÃ¼rk-Macar hÃ¼kÃ¼metlerinin iÅŸ birliÄŸiyle KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼zel Sanatlar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce kÄ±smen restore edildi.
GÃ¼l Baba'nÄ±n, 2 EylÃ¼l 1541'de Kanuni Sultan SÃ¼leyman'Ä±n Budin seferi sÄ±rasÄ±nda vefat ettiÄŸi belirtiliyor.
Tarihi kayÄ±tlara gÃ¶re, Kanuni Sultan SÃ¼leyman, GÃ¼l Baba'nÄ±n cenaze namazÄ±na bizzat katÄ±ldÄ±.
GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi 1543-1548 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya PaÅŸazade Mehmet PaÅŸa tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Tavus Bin Keysan GÃ¼len, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi
Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi restorasyon projesinin Åžubat ayÄ±nda tamamlanmasÄ± bekleniyor
OHAL'in 19 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.
Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girdikleri belirlenen 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu yaptÄ±
TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, "Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
HazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci iki yÄ±ldan fazla sÃ¼ren ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" dizisi bu akÅŸam TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸacak.
Ä°stanbul ve Ã§evresinde cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kselirken, salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla yarÄ± yÄ±l tatilinin ilk haftasÄ± kenti kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyor
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin bÃ¶lgedeki adÄ±mlarÄ± ile ilgili "ABD'nin Suriye'deki uygulamalarÄ± mÃ¼ttefiklik hukukuna terstir. ABD, bÃ¶lgenin geleceÄŸi konusundaki kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ± ve tavrÄ±nÄ± barÄ±ÅŸtan, TÃ¼rkiye ile hukukunu dÃ¼zeltmekten yana deÄŸiÅŸtirmelidir." dedi.
HÄ±zÄ± zaman zaman 60 kilometreye ulaÅŸan poyraz nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 33 ÅŸilep ve tanker, ÅžarkÃ¶y ve SÃ¼leymanpaÅŸa sahiline demirledi