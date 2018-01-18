GÃ¼ncelleme: 22:10, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi projesi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay tamamlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) BudapeÅŸte KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. SÃ¼leyman KÄ±zÄ±ltoprak, TÃ¼rkiye ve Macaristan iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len, Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerinden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi'nin restorasyon projesinin gelecek ay tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r hale getirileceÄŸini sÃ¶yledi.

Prof. Dr. KÄ±zÄ±ltoprak, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan, TÄ°KA'nÄ±n da desteklediÄŸi GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi ve Ã§evresinin restorasyon projesinin aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini ve 15 Åžubat itibariyle projenin kesin kabul iÅŸleminin Macar kanunlarÄ±na gÃ¶re tamamlanmÄ±ÅŸ ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r hale getirilmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Projenin ek sÃ¼relerle en geÃ§ Åžubat sonunda tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden KÄ±zÄ±ltoprak, ''GÃ¼l Baba TÃ¼rbesine BudapeÅŸte'den dÃ¶rt farklÄ± noktadan ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. Åžu anda BudapeÅŸte 2. BÃ¶lge Belediyesi, GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi ve Ã§evresindeki sokaklarÄ± dÃ¼zenliyor. O Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da eÅŸ zamanlÄ± olarak biteceÄŸini tahmin ediyorum.'' diye konuÅŸtu.

Proje kapsamÄ±nda GÃ¼l Baba MÃ¼zesi iÃ§inde yer alacak olan objelerin TÃ¼rkiye'de hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n yakÄ±n bir zamanda yerlerine monte edileceÄŸini belirten KÄ±zÄ±ltoprak, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'de yekpare mermerden hazÄ±rlanan ve Mevlana TÃ¼rbesi bahÃ§esindeki selsebilin bir Ã¶rneÄŸinin de tÃ¼rbenin bahÃ§esine monte edileceÄŸini ifade etti.

PROJENÄ°N GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

TÃ¼rbenin restorasyonuyla ilgili "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Macaristan HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi ve Ã‡evresinin RekonstrÃ¼ksiyonu ve KullanÄ±mÄ± HakkÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine YÃ¶nelik Mutabakat ZaptÄ±" 17 Åžubat 2014'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

ArdÄ±ndan TÄ°KA, Macar yetkililer ve uzman mimarlarla ortak proje hazÄ±rlamÄ±ÅŸ ve "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Macaristan HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼lbaba TÃ¼rbesi'nin Restorasyonu ve YakÄ±n Ã‡evresinin DÃ¼zenlenmesi Ä°ÅŸine YÃ¶nelik Protokol", II. YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± Ã§erÃ§evesinde 24 Åžubat 2015'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± dÃ¶nemde GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi'nin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Macar hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan "Ã¶nemli yatÄ±rÄ±m" kategorisine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 2,5 milyar Macar forintine mal olacaÄŸÄ± belirtilen projenin, TÃ¼rk ve Macar hÃ¼kÃ¼metleri tarafÄ±ndan finanse edileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Restorasyon projesinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± tÃ¶reni ise 6 EylÃ¼l 2016'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sultan AbdÃ¼laziz'in 1867'deki BudapeÅŸte ziyaretinden sonra 1885'te tÃ¼rbeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len yapÄ±, mimar Lajos Grill tarafÄ±ndan onarÄ±ldÄ±. Macar Prof. Dr. MÃ¼ller tarafÄ±ndan 1916'da restore edilen tÃ¼rbe, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼. Macar hÃ¼kÃ¼metince 1963'te eski durumuna getirilen tÃ¼rbe, 1997'de TÃ¼rk-Macar hÃ¼kÃ¼metlerinin iÅŸ birliÄŸiyle KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼zel Sanatlar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce kÄ±smen restore edildi.

GÃœL BABA

GÃ¼l Baba'nÄ±n, 2 EylÃ¼l 1541'de Kanuni Sultan SÃ¼leyman'Ä±n Budin seferi sÄ±rasÄ±nda vefat ettiÄŸi belirtiliyor.

Tarihi kayÄ±tlara gÃ¶re, Kanuni Sultan SÃ¼leyman, GÃ¼l Baba'nÄ±n cenaze namazÄ±na bizzat katÄ±ldÄ±.

GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi 1543-1548 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya PaÅŸazade Mehmet PaÅŸa tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±.Â