FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±

100 YÄ±l Sonra: Cihan Harbi

TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, "Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi