CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸtepe'de erkler zirvesi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyleÂ yemekte bir araya geldi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki yemek, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
YemeÄŸe, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan, YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanÄ± Ä°smail RÃ¼ÅŸtÃ¼ Cirit, DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Zerrin GÃ¼ngÃ¶r, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Seyit Ahmet BaÅŸ, UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Nuri NecipoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga ve CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan DoÄŸan katÄ±ldÄ±.
Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Tavus Bin Keysan GÃ¼len, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi
Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi restorasyon projesinin Åžubat ayÄ±nda tamamlanmasÄ± bekleniyor
OHAL'in 19 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.
Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girdikleri belirlenen 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu yaptÄ±
TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, "Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
HazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci iki yÄ±ldan fazla sÃ¼ren ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" dizisi bu akÅŸam TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸacak.
Ä°stanbul ve Ã§evresinde cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kselirken, salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla yarÄ± yÄ±l tatilinin ilk haftasÄ± kenti kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyor
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Rusya'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin bÃ¶lgedeki adÄ±mlarÄ± ile ilgili "ABD'nin Suriye'deki uygulamalarÄ± mÃ¼ttefiklik hukukuna terstir. ABD, bÃ¶lgenin geleceÄŸi konusundaki kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ± ve tavrÄ±nÄ± barÄ±ÅŸtan, TÃ¼rkiye ile hukukunu dÃ¼zeltmekten yana deÄŸiÅŸtirmelidir." dedi.
HÄ±zÄ± zaman zaman 60 kilometreye ulaÅŸan poyraz nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 33 ÅŸilep ve tanker, ÅžarkÃ¶y ve SÃ¼leymanpaÅŸa sahiline demirledi