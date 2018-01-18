DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:06, 19 Ocak 2018 Cuma
Politika
GÃ¼ncelleme: 23:20, 18 Ocak 2018 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸtepe'de erkler zirvesi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸtepe'de erkler zirvesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyleÂ yemekte bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki yemek, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

YemeÄŸe, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan, YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanÄ± Ä°smail RÃ¼ÅŸtÃ¼ Cirit, DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Zerrin GÃ¼ngÃ¶r, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Seyit Ahmet BaÅŸ, UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Nuri NecipoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga ve CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan DoÄŸan katÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan yargÄ± organlarÄ± temsilcileri
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Tavus Bin Keysan GÃ¼len, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸtepe'de erkler zirvesi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸtepe'de erkler zirvesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi
GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi projesi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay tamamlanacak
GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi projesi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay tamamlanacak

Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi restorasyon projesinin Åžubat ayÄ±nda tamamlanmasÄ± bekleniyor
OHAL 6'Ä±ncÄ± kez uzatÄ±ldÄ±
OHAL 6'Ä±ncÄ± kez uzatÄ±ldÄ±

OHAL'in 19 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Rus mevkidaÅŸÄ± Gerasimov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Rus mevkidaÅŸÄ± Gerasimov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
Ã‡ad'da 14 kÃ¶yde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÄ°KA projesi meyvelerini verdi
Ã‡ad'da 14 kÃ¶yde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÄ°KA projesi meyvelerini verdi

TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantÄ±sÄ± son erdi
AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantÄ±sÄ± son erdi

AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.
Sivas'ta 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Sivas'ta 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Sivas'Ä±n GÃ¶lova ilÃ§esinde yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girdikleri belirlenen 137 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Ä°stanbul'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu
Ä°stanbul'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu

Bir grup vatandaÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Askerlik Åžubesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik baÅŸvurusu yaptÄ±
100 YÄ±l Sonra Cihan Harbi
100 YÄ±l Sonra: Cihan Harbi

TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eren, "Biz TRT olarak farkÄ±mÄ±zÄ± sadece ve sadece gerÃ§eÄŸi merkeze alarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlarla ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TRT, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyaya doÄŸru olan bilgiyi, gerÃ§eÄŸi, hakikati, bilinmeyenleri tÃ¼m gerÃ§ekliÄŸiyle aktarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
Kut'Ã¼l-Amare MehmetÃ§ik' tÃ¼m dÃ¼nyada izlenecek'
'Kut'Ã¼l-Amare MehmetÃ§ik' tÃ¼m dÃ¼nyada izlenecek'

HazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci iki yÄ±ldan fazla sÃ¼ren ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" dizisi bu akÅŸam TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸacak.
Ä°stanbul Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta kar bekliyor
Ä°stanbul Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta kar bekliyor

Ä°stanbul ve Ã§evresinde cuma ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kselirken, salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla yarÄ± yÄ±l tatilinin ilk haftasÄ± kenti kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyor
Pervari'de kar okul kapattÄ±rdÄ±
Pervari'de kar okul kapattÄ±rdÄ±

Siirt'in Pervari ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Rusya'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ABD kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: ABD kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin bÃ¶lgedeki adÄ±mlarÄ± ile ilgili "ABD'nin Suriye'deki uygulamalarÄ± mÃ¼ttefiklik hukukuna terstir. ABD, bÃ¶lgenin geleceÄŸi konusundaki kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ± ve tavrÄ±nÄ± barÄ±ÅŸtan, TÃ¼rkiye ile hukukunu dÃ¼zeltmekten yana deÄŸiÅŸtirmelidir." dedi.
Marmara Denizi poyraza teslim
Marmara Denizi poyraza teslim

HÄ±zÄ± zaman zaman 60 kilometreye ulaÅŸan poyraz nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 33 ÅŸilep ve tanker, ÅžarkÃ¶y ve SÃ¼leymanpaÅŸa sahiline demirledi

Haberler

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Topunuz gelin, ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Topunuz gelin ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz

ErdoÄŸan: MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na 'ifadeye gitmeyeceksin' dedim
ErdoÄŸan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na 'ifadeye gitmeyeceksin' dedim

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Partimiz adÄ±na sÃ¶z sÃ¶yleme haklarÄ± yok
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Partimiz adÄ±na sÃ¶z sÃ¶yleme haklarÄ± yok

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Balat'taki Demir Kilise'yi aÃ§acak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Balat'taki Demir Kilise'yi aÃ§acak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'kabine revizyonu' sorusuna cevap
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'kabine revizyonu' sorusuna cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 