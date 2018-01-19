DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Cem GenÃ§oÄŸlu, Ã‡ince'nin gelecek yÄ±l okullarda seÃ§meli ders olarak okutulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini bildirdi.
GenÃ§oÄŸlu, bir program iÃ§in geldiÄŸi Edirne'de, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce hayata geÃ§irilen yaÅŸayan diller ve lehÃ§elerin Ã¶ÄŸretiminin seÃ§meli dersler kapsamÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bu kapsamda Ã¶ÄŸrencilerin seÃ§ebileceÄŸi 9 dersin olduÄŸunu belirten GenÃ§oÄŸlu, "Abazaca, Lazca, GÃ¼rcÃ¼ce, KÄ±rmanÃ§a ve Zazaca'ya kadar geniÅŸ bir Ã§erÃ§eve orasÄ±. Bu dersler kanÄ±ksanmÄ±ÅŸ durumda. Ã–ÄŸrencilerimiz tercih ediyor, Ã¶ÄŸretmenlerimiz aktif bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸretiyor." dedi.
BirÃ§ok Ã¼niversite ile bu derslerin verilmesi anlamÄ±nda iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± ifade eden GenÃ§oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Dicle Ãœniversitesi, Trakya Ãœniversitesi, BingÃ¶l Ãœniversitesi paydaÅŸlarÄ±mÄ±zdan. Biz aÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu dersleri Ã¶nemsiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin zenginliklerini Ã¶n plana Ã§Ä±karan ve zenginliklerin bir gÃ¼Ã§ olduÄŸunu tarif eden derslerdir. Ortaokul seviyesinde Ã¶ÄŸrencilerin bu derslerle tanÄ±ÅŸÄ±yor olmalarÄ± bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã¶nemli kaynak ve gÃ¼Ã§lerimizden bir tanesidir.
Sadece 'yaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi' baÄŸlamÄ±nda deÄŸil ortaokul seviyesinde Ã‡ince dersine yÃ¶nelik birtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu anlamda Ankara Ãœniversitesi'ndeki akademisyenlerimizle bir Ã¶ÄŸretim programÄ± ve yine aynÄ± ÅŸekilde akabinde de ders kitaplarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lacak. ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a'daki gibi Ã‡ince'de de 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in kitaplar yazÄ±lacak. Åžu anda Ã‡ince dersine yÃ¶nelik Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir aÅŸamasÄ±na gelmiÅŸ durumdayÄ±z. Bunun ardÄ±ndan da kitaplar hazÄ±rlanacak. Tabi bu anlamda TÃ¼rkiye'deki yetkin Ã¼niversitelerdeki hocalar sÃ¼rece aktif bir biÃ§imde dahil olduÄŸu iÃ§in Ã§ok hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde tamamlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±na da yetiÅŸtireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."
YABANCI DÄ°L DEMEK AVRUPA DÄ°LÄ° DEMEK DEÄžÄ°LDÄ°R
YabancÄ± dil deyince akÄ±llara sadece Ä°ngilizce, FransÄ±zca ve Almanca gelmemesi gerektiÄŸini vurgulayan GenÃ§oÄŸlu, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yabancÄ± dil olarak okutulmasÄ±na yÃ¶nelik kabul ettiÄŸi Korece ve Ã‡ince bu derslerdendir. TÃ¼rkiye kendisini yabancÄ± diller baÄŸlamÄ±nda sadece Avrupa dillerine sÄ±nÄ±rlamamalÄ±dÄ±r. Biz aÃ§Ä±kÃ§asÄ± merkez Avrupa dillerinin dÄ±ÅŸÄ±ndaki dilleri de Ã§ocuklarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸrenilmesini ve buna yÃ¶nelmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
KATILIM HER YIL ARTACAK
GenÃ§oÄŸlu, Trakya Ãœniversitesi ve Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda 2016'da BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a derslerine iliÅŸkin protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu protokolÃ¼n amacÄ± ÅŸuydu; Ã¶zellikle Balkan dillerinden BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a'nÄ±n Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve buna yÃ¶nelik beÅŸinci, altÄ±ncÄ± ve yedinci sÄ±nÄ±flarda ders yapÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±ydÄ±. Trakya Ãœniversitesi Ã§ok hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde, ekim ayÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± mayÄ±s ayÄ±nda kitapla birlikte tamamladÄ±. Hem kitabÄ±nÄ± yazdÄ± hem de Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ± tamamladÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren bu dersleri ve kitaplarÄ± okutuyoruz." diye konuÅŸtu.
Bu yÄ±l katÄ±lÄ±mÄ±n az olduÄŸunu ancak tanÄ±tÄ±mÄ±n ardÄ±ndan gelecek yÄ±l daha fazla ciddi katÄ±lÄ±m beklediklerini dile getiren GenÃ§oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Åžu anda Ä°zmir'de ve Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸrencilerimiz BoÅŸnakÃ§a ders kitaplarÄ±nÄ± aldÄ±lar, okumaya da devam ediyorlar. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bu rakamÄ±n Ã§ok daha ciddi manada artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ kitabÄ±n basÄ±m sÃ¼reciyle alakalÄ± bir gecikme sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in kitaplar olmadÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler seÃ§mek istemeyebiliyor ancak ÅŸu anda kitaplarÄ±mÄ±z da var programÄ±mÄ±z da hazÄ±r hatta ÅŸu anda Trakya Ãœniversitesi 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±f kitaplarÄ±na da odaklanmÄ±ÅŸ durumda ve taahhÃ¼tleri Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ayÄ±na kadar kitaplarÄ± tamamlamak. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ÅŸu anda ortalama 250 Ã¶ÄŸrencimiz her bir dersi seÃ§miÅŸ durumda BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a iÃ§in ama genel olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman biz bu rakamÄ± Ã§ok kalÄ±cÄ± bir rakam olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Ã§ok ciddi manada artar."
Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karnelerini alarak yarÄ±yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±
Sekiz kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼ erken teÅŸhis edebilen kan testinin bin hasta Ã¼zerinde denendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. GenÃ§oÄŸlu, "ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a'daki gibi Ã‡ince'de de 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in kitaplar yazÄ±lacak" dedi
Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karne heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliÅŸtirme, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, 18-36 aylÄ±k toplam 9 bin 10 Ã§ocuk otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildi
KDK'nin, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ±, insÃ¼lin pompasÄ± ve aparatlarÄ± ile sensÃ¶rlere eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± konusundaki tavsiye kararÄ± diyabet hastalarÄ±nÄ± umutlandÄ±rdÄ±
MEB, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TDK'nin iÅŸ birliÄŸiyle, Ã¶ÄŸretmenler ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere Ã¶dÃ¼lleri yarÄ±n tÃ¶renle verilecek
TÃ¼rkiye'nin, tÃ¼berkÃ¼lozla mÃ¼cadelesinde etkin ÅŸekilde kullanÄ±lan, hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±, tedavi ve bulaÅŸma riskini Ã¶nlemede Ã¶nemli rol oynayan "mobil verem tarama araÃ§larÄ±" ile Ä°stanbul'da 2016'da yaklaÅŸÄ±k 24 bin kiÅŸi tarandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
MEB Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdem, "Demokratik atÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±z ve yÃ¼kselen ekonomik performansÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aktif ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÄ±ÅŸ politika sonucunda bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye imajÄ± tamamen deÄŸiÅŸmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fikret YÃ¼ksel VakfÄ±'nÄ±n bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season TurnuvasÄ±â€™nda Avrupa SÄ±nav Koleji Eurobotics takÄ±mÄ± TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti
Ã–SYM'de, TUS'un niteliÄŸini artÄ±rma, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme ve Ã¶zellikle soru iptal davalarÄ± nedeniyle geciken sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ele alÄ±ndÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "Ã–ÄŸretmen ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay duyurusuna Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± yabancÄ± dil oturumunda IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testlerinin de yer alacaÄŸÄ± duyuruldu