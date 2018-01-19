12:20, 19 Ocak 2018 Cuma

MEB'den "Ã‡ince seÃ§meli ders" iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Cem GenÃ§oÄŸlu, Ã‡ince'nin gelecek yÄ±l okullarda seÃ§meli ders olarak okutulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini bildirdi.

GenÃ§oÄŸlu, bir program iÃ§in geldiÄŸi Edirne'de, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce hayata geÃ§irilen yaÅŸayan diller ve lehÃ§elerin Ã¶ÄŸretiminin seÃ§meli dersler kapsamÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu kapsamda Ã¶ÄŸrencilerin seÃ§ebileceÄŸi 9 dersin olduÄŸunu belirten GenÃ§oÄŸlu, "Abazaca, Lazca, GÃ¼rcÃ¼ce, KÄ±rmanÃ§a ve Zazaca'ya kadar geniÅŸ bir Ã§erÃ§eve orasÄ±. Bu dersler kanÄ±ksanmÄ±ÅŸ durumda. Ã–ÄŸrencilerimiz tercih ediyor, Ã¶ÄŸretmenlerimiz aktif bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸretiyor." dedi.

BirÃ§ok Ã¼niversite ile bu derslerin verilmesi anlamÄ±nda iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± ifade eden GenÃ§oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Dicle Ãœniversitesi, Trakya Ãœniversitesi, BingÃ¶l Ãœniversitesi paydaÅŸlarÄ±mÄ±zdan. Biz aÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu dersleri Ã¶nemsiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin zenginliklerini Ã¶n plana Ã§Ä±karan ve zenginliklerin bir gÃ¼Ã§ olduÄŸunu tarif eden derslerdir. Ortaokul seviyesinde Ã¶ÄŸrencilerin bu derslerle tanÄ±ÅŸÄ±yor olmalarÄ± bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã¶nemli kaynak ve gÃ¼Ã§lerimizden bir tanesidir.

Sadece 'yaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi' baÄŸlamÄ±nda deÄŸil ortaokul seviyesinde Ã‡ince dersine yÃ¶nelik birtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu anlamda Ankara Ãœniversitesi'ndeki akademisyenlerimizle bir Ã¶ÄŸretim programÄ± ve yine aynÄ± ÅŸekilde akabinde de ders kitaplarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lacak. ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a'daki gibi Ã‡ince'de de 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in kitaplar yazÄ±lacak. Åžu anda Ã‡ince dersine yÃ¶nelik Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir aÅŸamasÄ±na gelmiÅŸ durumdayÄ±z. Bunun ardÄ±ndan da kitaplar hazÄ±rlanacak. Tabi bu anlamda TÃ¼rkiye'deki yetkin Ã¼niversitelerdeki hocalar sÃ¼rece aktif bir biÃ§imde dahil olduÄŸu iÃ§in Ã§ok hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde tamamlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±na da yetiÅŸtireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."

YABANCI DÄ°L DEMEK AVRUPA DÄ°LÄ° DEMEK DEÄžÄ°LDÄ°R

YabancÄ± dil deyince akÄ±llara sadece Ä°ngilizce, FransÄ±zca ve Almanca gelmemesi gerektiÄŸini vurgulayan GenÃ§oÄŸlu, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yabancÄ± dil olarak okutulmasÄ±na yÃ¶nelik kabul ettiÄŸi Korece ve Ã‡ince bu derslerdendir. TÃ¼rkiye kendisini yabancÄ± diller baÄŸlamÄ±nda sadece Avrupa dillerine sÄ±nÄ±rlamamalÄ±dÄ±r. Biz aÃ§Ä±kÃ§asÄ± merkez Avrupa dillerinin dÄ±ÅŸÄ±ndaki dilleri de Ã§ocuklarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸrenilmesini ve buna yÃ¶nelmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KATILIM HER YIL ARTACAK

GenÃ§oÄŸlu, Trakya Ãœniversitesi ve Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda 2016'da BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a derslerine iliÅŸkin protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu protokolÃ¼n amacÄ± ÅŸuydu; Ã¶zellikle Balkan dillerinden BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a'nÄ±n Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve buna yÃ¶nelik beÅŸinci, altÄ±ncÄ± ve yedinci sÄ±nÄ±flarda ders yapÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±ydÄ±. Trakya Ãœniversitesi Ã§ok hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde, ekim ayÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± mayÄ±s ayÄ±nda kitapla birlikte tamamladÄ±. Hem kitabÄ±nÄ± yazdÄ± hem de Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ± tamamladÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren bu dersleri ve kitaplarÄ± okutuyoruz." diye konuÅŸtu.

Bu yÄ±l katÄ±lÄ±mÄ±n az olduÄŸunu ancak tanÄ±tÄ±mÄ±n ardÄ±ndan gelecek yÄ±l daha fazla ciddi katÄ±lÄ±m beklediklerini dile getiren GenÃ§oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžu anda Ä°zmir'de ve Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸrencilerimiz BoÅŸnakÃ§a ders kitaplarÄ±nÄ± aldÄ±lar, okumaya da devam ediyorlar. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bu rakamÄ±n Ã§ok daha ciddi manada artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ kitabÄ±n basÄ±m sÃ¼reciyle alakalÄ± bir gecikme sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in kitaplar olmadÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler seÃ§mek istemeyebiliyor ancak ÅŸu anda kitaplarÄ±mÄ±z da var programÄ±mÄ±z da hazÄ±r hatta ÅŸu anda Trakya Ãœniversitesi 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±f kitaplarÄ±na da odaklanmÄ±ÅŸ durumda ve taahhÃ¼tleri Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ayÄ±na kadar kitaplarÄ± tamamlamak. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ÅŸu anda ortalama 250 Ã¶ÄŸrencimiz her bir dersi seÃ§miÅŸ durumda BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a iÃ§in ama genel olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman biz bu rakamÄ± Ã§ok kalÄ±cÄ± bir rakam olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Ã§ok ciddi manada artar."