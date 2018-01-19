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20:08, 19 Ocak 2018 Cuma
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12:34, 19 Ocak 2018 Cuma

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Milli Savunma BakanÄ± Canikli: Afrin harekatÄ± yapÄ±lacak
Milli Savunma BakanÄ± Canikli: Afrin harekatÄ± yapÄ±lacak

Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili, "Bu operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilecek, yapÄ±lacak, Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r hatlarÄ±, varlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bunun baÅŸka Ã§aresi yok." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Canikli,Â Â A Haber televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "(Afrin'e operasyon) Bu operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilecek, yapÄ±lacak, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da ifade ettiÄŸi gibi. Ama zamanÄ±, saati tamamen harekatÄ±n gerekliliÄŸi Ã§erÃ§evesinde, harekatÄ±n en etkili, en baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesiyle alakalÄ± planlamanÄ±n bir parÃ§asÄ±. DolayÄ±sÄ±yla o Ã§erÃ§evede ÅŸu anda gereÄŸi yapÄ±lÄ±yor. Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r hatlarÄ±, varlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bunun baÅŸka Ã§aresi yok." dedi.

'BOÅž VE ANLAMSIZ BÄ°R DEÄžERLENDÄ°RME'

Canikli: "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼n Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±) BoÅŸ ve anlamsÄ±z bir deÄŸerlendirme. Bir defa DEAÅž bitti. AslÄ±nda ÅŸu ifade bile DEAÅž'Ä±n, Amerika tarafÄ±ndan Ã¶zellikle Suriye'de, belli bÃ¶lgelerde nÃ¼fuzunu oluÅŸturmasÄ±, kurmasÄ±, orada hakim olmak iÃ§in araÃ§ olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ±. 'En bÃ¼yÃ¼k tehdit DEAÅž'tÄ±r, dolayÄ±sÄ±yla herkes DEAÅž'e yÃ¶nelik olarak bÃ¼tÃ¼n politikalarÄ±nÄ± belirlemeli, ona gÃ¶re hareket etmeli' gibi bir yaklaÅŸÄ±m bugÃ¼n itibarÄ±yla son derece anlamsÄ±z, iÃ§i boÅŸ bir sÃ¶zdÃ¼r, aÃ§Ä±klamadÄ±r. DEAÅž tehdidinin bittiÄŸi resmi olarak ilan edildi zaten. DEAÅž tehdidi artÄ±k hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu gerÃ§ek ortadayken halen 'DEAÅž'a karÅŸÄ± odaklansÄ±n' gibi aÃ§Ä±klama gerÃ§ekten Ã§ok anlamsÄ±z bir aÃ§Ä±klama."



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