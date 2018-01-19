12:37, 19 Ocak 2018 Cuma

Zimbabve hÃ¼kÃ¼meti muhalifi ABD'de kazada Ã¶ldÃ¼





ABDâ€™nin New Mexico eyaletindeki helikopter kazasÄ±nda Zimbabve'de muhalefetteki Demokratik DeÄŸiÅŸim Hareketinin (MDC-T) Ã¶nde gelen isimlerinden Roy Bennett ve eÅŸi de Ã¶lenler arasÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABDâ€™nin New Mexico eyaletindeki helikopter kazasÄ±nda 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. New Mexico Eyalet Polisi, kazada Zimbabve'de muhalefetteki Demokratik DeÄŸiÅŸim Hareketinin (MDC-T) Ã¶nde gelen isimlerinden Roy Bennett ve eÅŸinin yanÄ± sÄ±ra pilot Jamie Coleman Dodd, yardÄ±mcÄ± pilot Paul Cobb ve iÅŸ adamÄ± Charles Ryland Burnett'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. YardÄ±mcÄ± pilotun kÄ±zÄ± Andra Cobb'un, kazadan yaralÄ± kurtulduÄŸu kaydedildi. MDC-T SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Obert Gutu, Bennett'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ "bÃ¼yÃ¼k ve trajedik bir kayÄ±p" olarak deÄŸerlendirdi. Gutu, "Roy, Zimbabve'deki demokratik deÄŸiÅŸimin yiÄŸit ve adanmÄ±ÅŸ bir savaÅŸÃ§Ä±sÄ±ydÄ±." dedi. Bennet ve beraberindekilerin tatil iÃ§in New Mexico'da olduklarÄ± bildirildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Zimbabve'de eski Devlet BaÅŸkanÄ± Robert Mugabe yÃ¶netimini eleÅŸtiren sÃ¶ylemleriyle bilinen Bennett, GÃ¼ney Afrika'da yaÅŸÄ±yordu.

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