GÃ¼ncelleme: 12:41, 19 Ocak 2018 Cuma

Kanseri semptomlarÄ±ndan Ã¶nce teÅŸhis edebilen test denendi



Foto: ArÅŸiv

Sekiz kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼ erken teÅŸhis edebilen kan testinin bin hasta Ã¼zerinde denendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'de Johns Hopkins Ãœniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni geliÅŸtirilenÂ kan testinin yumurtalÄ±k, karaciÄŸer, akciÄŸer, mide, pankreas, yemek borusu, kolon ve meme kanseri teÅŸhisi konmuÅŸ bin hastada denendiÄŸini ve testin kanser hastalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'inde doÄŸru sonuÃ§ verdiÄŸini kaydetti. AraÅŸtÄ±rma ekibinden Dr. Cristian Tomasetti, BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â kanserin erken teÅŸhisinin Ã§ok Ã¶nemli ve kan testi sonuÃ§larÄ±nÄ±n heyecan verici olduÄŸunu kaydetti. Kanser tÃ¼rlerinin bazÄ±larÄ±nÄ±n tarama yÃ¶ntemleriyle teÅŸhis edilemediÄŸini belirten Tomasetti, bu kan testinin kanser hÃ¼crelerinin kanda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k izleri saptadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Testin kanseri semptomlarÄ±ndan Ã¶nce tespit edebildiÄŸini sÃ¶yleyen Tomasetti, bu kan testinin kanserden Ã¶lÃ¼mlerin azaltÄ±lmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k etkisi olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.