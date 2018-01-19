GÃ¼ncelleme: 12:59, 19 Ocak 2018 Cuma

Ä°srail'in 'Cenin operasyonu' hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±





Ä°srail ordusunun, bir Yahudi iÅŸgalciyi Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinlileri yakalamak iÃ§in BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Cenin kentinde Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ ordusunun, bir Yahudi iÅŸgalciyi Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinlileri yakalamak iÃ§in BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindekiÂ CeninÂ kentinde Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Filistinli askeri ve strateji uzmanÄ± VasÄ±f Ureykat, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail basÄ±nÄ±nda arananlarÄ± yakalama operasyonlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberlere yer verilmesinin, Cenin operasyonunun ciddi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi. Ureykat, Cenin'de operasyon yapÄ±lmasÄ± ve 3 evin yÄ±kÄ±lmasÄ± olayÄ±nÄ±n, Ä°srail'in Filistinlileri korkutma senaryosundan ibaret olduÄŸunu aktardÄ±. Strateji uzmanÄ± Ureykat, Ä°srail'in, kendi vatandaÅŸlarÄ±na Filistinlilerin son kararlarÄ±ndan etkilenmediÄŸi ve caydÄ±rÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼nÃ¼ muhafaza ettiÄŸi mesajÄ±nÄ± iletmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun ise tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Ä°srail uzmanÄ± Ä°mad Ebu Avvad da Cenin operasyonu sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerlerinin yaralanmasÄ±nÄ±n, Ä°srail istihbarat teÅŸkilatÄ±nÄ±n bilgi eksikliÄŸine iÅŸaret ettiÄŸini dile getirdi. Ebu Avvad, Ä°srail'in baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, hedef alÄ±nan Filistin tarafÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ä°srail basÄ±nÄ± dÃ¼n, ordunun Nablus saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen aÄŸa yÃ¶nelik operasyonun baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Cenin'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinli gencin Nablus saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸinin kendisi deÄŸil onun yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸunu aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail askerleri, geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonun ardÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki Cenin kentinden dÃ¼n Ã§ekilmiÅŸti. Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Ã¶nceki akÅŸam Ã§ok sayÄ±da askeri araÃ§la kente baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi ve pek Ã§ok mahallede halkÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±na engel olduÄŸu kaydedilmiÅŸti. Cenin'in batÄ±sÄ±ndaki Vadi Birkin bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan olaylarda 22 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'Ä±n Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit edildiÄŸi bildirilmiÅŸti. Askerler, ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Filistinlinin evinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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