Ä°srail'in 'Cenin operasyonu' hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±

Ä°srailÂ ordusunun, bir Yahudi iÅŸgalciyi Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinlileri yakalamak iÃ§in BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindekiÂ CeninÂ kentinde Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Filistinli askeri ve strateji uzmanÄ± VasÄ±f Ureykat, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail basÄ±nÄ±nda arananlarÄ± yakalama operasyonlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberlere yer verilmesinin, Cenin operasyonunun ciddi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ureykat, Cenin'de operasyon yapÄ±lmasÄ± ve 3 evin yÄ±kÄ±lmasÄ± olayÄ±nÄ±n, Ä°srail'in Filistinlileri korkutma senaryosundan ibaret olduÄŸunu aktardÄ±.
Strateji uzmanÄ± Ureykat, Ä°srail'in, kendi vatandaÅŸlarÄ±na Filistinlilerin son kararlarÄ±ndan etkilenmediÄŸi ve caydÄ±rÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼nÃ¼ muhafaza ettiÄŸi mesajÄ±nÄ± iletmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun ise tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirdi.
Ä°srail uzmanÄ± Ä°mad Ebu Avvad da Cenin operasyonu sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerlerinin yaralanmasÄ±nÄ±n, Ä°srail istihbarat teÅŸkilatÄ±nÄ±n bilgi eksikliÄŸine iÅŸaret ettiÄŸini dile getirdi.
Ebu Avvad, Ä°srail'in baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, hedef alÄ±nan Filistin tarafÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°srail basÄ±nÄ± dÃ¼n, ordunun Nablus saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen aÄŸa yÃ¶nelik operasyonun baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Cenin'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinli gencin Nablus saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸinin kendisi deÄŸil onun yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸunu aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail askerleri, geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonun ardÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki Cenin kentinden dÃ¼n Ã§ekilmiÅŸti.
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Ã¶nceki akÅŸam Ã§ok sayÄ±da askeri araÃ§la kente baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi ve pek Ã§ok mahallede halkÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±na engel olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.
Cenin'in batÄ±sÄ±ndaki Vadi Birkin bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan olaylarda 22 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'Ä±n Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit edildiÄŸi bildirilmiÅŸti. Askerler, ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Filistinlinin evinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
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Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
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