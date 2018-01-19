GÃ¼ncelleme: 13:19, 19 Ocak 2018 Cuma

Azerbaycan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na giden yol: KanlÄ± Ocak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AzerbaycanlÄ±lar, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun BakÃ¼ ve diÄŸer illerde kadÄ±n ve Ã§ocuk ayrÄ±mÄ± yapmaksÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±Â katliamÄ±n kurbanlarÄ±nÄ± anÄ±yor.

Aradan geÃ§en 28 yÄ±la raÄŸmen acÄ±sÄ± tÃ¼m AzerbaycanlÄ±larÄ±n kalbinde tazeliÄŸini koruyan ve tarihe "KanlÄ± Ocak" adÄ±yla geÃ§en katliam, 70 yÄ±l sÃ¼ren Sovyet esaretinden sonra baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu.

Olaylar, Sovyetler BirliÄŸi'nin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Azerbaycan tarihinde Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan ve 150'ye yakÄ±n sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi olaylar AzerbaycanlÄ±larda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k duygusunu alevlendirdi. Olaylarda ayrÄ±ca 750 kiÅŸi de yaralandÄ±.

O dÃ¶nem Ã§ekilen fotoÄŸraf ve video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Sovyet ordusunun yaptÄ±ÄŸÄ± vahÅŸeti ortaya koyuyor. Åžehitler, 1918'de BakÃ¼'yÃ¼ Ermeni ve BolÅŸevik Ã§etelerden kurtaran Kafkas Ä°slam Ordusu ÅŸehitlerinin gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tepede ve bugÃ¼n "Åžehitler HiyabanÄ±" adÄ±yla bilinen bÃ¶lgede defnedildi.

AzerbaycanlÄ±lar 28 yÄ±ldÄ±r her yÄ±l 20 Ocak'ta, ellerinde kurbanlarÄ±n simgesi haline gelen karanfillerle ÅŸehitliÄŸe akÄ±n ediyor.

"ONLAR VATAN Ä°Ã‡Ä°N CANLARINDAN GEÃ‡TÄ°LER"

AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Milli Ä°limler Akademisi Kafkasya AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ BaÅŸkanÄ± ve BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Prof. Dr. Musa GasÄ±mlÄ±'ya gÃ¶re, "KanlÄ± Ocak" Sovyetlerin Azerbaycan'a karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi bir suÃ§, aynÄ± zamanda Azerbaycan halkÄ±nÄ±n kahramanlÄ±k sayfasÄ±.

Sovyet yÃ¶netimini, KomÃ¼nist Partisi, ordu ve istihbarat ile ekonominin ayakta tuttuÄŸunu sÃ¶yleyen GasÄ±mlÄ±, "Azerbaycan ÅŸehitleri kendi kanlarÄ±yla komÃ¼nist ideolojiyi tarihin Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne attÄ±. Ordu ve istihbarat halka ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tamamen gÃ¼ven kaybetti. Sovyet ekonomisi, birliÄŸe Ã¼ye Ã¼lkelerin birbirine baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸu ÅŸekilde kurulmuÅŸtu. 20 Ocak olaylarÄ±ndan sonra Azerbaycan'da 40 gÃ¼n genel grev yapÄ±ldÄ± ve bu da Sovyet ekonomisinin sistemini bozdu. Åžehitlerimizin anÄ±sÄ± bu devlet kaldÄ±kÃ§a ebediyen yaÅŸayacaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar vatan iÃ§in canlarÄ±ndan geÃ§tiler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN'IN BAÄžIMSIZLIÄžINDA Ã–NEMLÄ° ROL OYNADI

TarihÃ§i Yrd. DoÃ§. Dr. Ramin SadÄ±kov da 20 Ocak olaylarÄ±nÄ±n Sovyetlerin daÄŸÄ±lmasÄ±nda ve Azerbaycan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde etmesinde bÃ¼yÃ¼k rolÃ¼ olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÃ¶nemin SSCB lideri Mihail GorbaÃ§ov'un 1985'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "perestroyka" (yeniden kurma) politikasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesinde yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlarÄ±n etnik sorunlar doÄŸurduÄŸunu dile getiren SadÄ±kov, Azerbaycan topraÄŸÄ± olan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da yaÅŸayan Ermenilerin, bu bÃ¶lgenin Ermenistan'a baÄŸlanmasÄ± talebinde bulunduÄŸu hatÄ±rlattÄ±.

Ermenistan'da yaÅŸayan AzerbaycanlÄ±larla, Azerbaycan'da yaÅŸayan Ermeniler arasÄ±nda da zaman zaman sorunlar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1988 sonlarÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak toplu gÃ¶Ã§ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan SadÄ±kov, Ermenistan Parlamentosunun 9 Ocak 1990'da DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'Ä±n Ermenistan'a dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ± Ã¼zerine Azerbaycan'da yÃ¼z binlerce insanÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla mitinglerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Sovyet yÃ¶netiminin durumu kontrol altÄ±na almak iÃ§in BakÃ¼'de OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal ilan ettiÄŸini belirten SadÄ±kov, kentteki kontrolÃ¼ tamamen kaybetmekten korkan GorbaÃ§ov yÃ¶netiminin 19 Ocak'ta BakÃ¼'ye ordu yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ordunun mÃ¼dahalesinden Ã¶nce AzerbaycanlÄ±larÄ±n kontrolÃ¼nde olan devlet televizyonunun enerji saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n istihbarat tarafÄ±ndan patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SadÄ±kov, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Sovyet ordusu, BakÃ¼'ye beÅŸ yÃ¶nden giriÅŸ yaptÄ±. Tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lardan ibaret konvoylar, karÅŸÄ±larÄ±na Ã§Ä±kan araÃ§larÄ± ezerek ve sivillere ateÅŸ aÃ§arak ilerledi. AmbulanslarÄ± bile tankla ezmekten Ã§ekinmeyen Sovyet askerleri, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttu. Ã–yle bir katliam yapÄ±ldÄ± ki otobÃ¼sle evine giden memur, evinin balkonunda Ã§amaÅŸÄ±r asan kadÄ±n ve yaralÄ±lara yardÄ±ma giden doktor bile aÃ§Ä±lan ateÅŸle can verdi, tanklarÄ±n paletleri altÄ±nda onlarca BakÃ¼ sakini hayatÄ±nÄ± kaybetti."Â