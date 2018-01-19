14:07, 19 Ocak 2018 Cuma

KaradaÄŸ'da yeni cumhurbaÅŸkanÄ± 15 Nisan'da seÃ§ilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaradaÄŸ'da seÃ§menler yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere 15 Nisan'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.

Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°van Brajovic, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 15 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin kararÄ± bugÃ¼n imzaladÄ±.

Brajovic, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m kayÄ±tlÄ± seÃ§menlere sandÄ±ÄŸa gitme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "SeÃ§imin olumlu ve demokratik bir ortamda yapÄ±lacaÄŸÄ±na ve bu anlamda bÃ¶lgenin lideri olduÄŸumuzu bir kez daha kanÄ±tlayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

15 Nisan'daki seÃ§im, Ã¼lkede Ã§ok partili sisteme geÃ§ilen 1990 yÄ±lÄ±ndan sonraki 7. cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi olacak.

KaradaÄŸ'da 2003, 2008 ve 2013 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imi kazanan mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Filip Vujanovic'in gÃ¶rev sÃ¼resi 20 MayÄ±s'ta sona erecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olacak isimlerin, en az 7 bin 932 imza toplamasÄ± gerekiyor. AdaylarÄ±n ÅŸubat ayÄ± iÃ§in netleÅŸmesi bekleniyor.

Halk tarafÄ±ndan seÃ§ilen cumhurbaÅŸkanÄ±, 5 yÄ±l boyunca gÃ¶rev yapÄ±yor. SeÃ§imin ilk turunda adaylardan herhangi biri oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± alamazsa 14 gÃ¼n sonra ikinci tur gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Ä°lk turda en fazla oy alan iki adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ikinci turda, daha fazla oy alan aday seÃ§imi kazanÄ±yor.