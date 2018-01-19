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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:08, 19 Ocak 2018 Cuma
Medya
GÃ¼ncelleme: 13:31, 19 Ocak 2018 Cuma

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'MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare' ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle en Ã§ok izlenen yapÄ±m oldu
'MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare' ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle en Ã§ok izlenen yapÄ±m oldu

TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" izleyenlerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na hazÄ±rlanan OsmanlÄ± devletinde, tek hayalleri devletin yeniden diriliÅŸi ve kurtuluÅŸu olan, gÃ¶nlÃ¼nde vatan sevdasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey bulunmayan Mehmet ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± merkeze alanÂ "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare"Â Â dizisinin dÃ¼n akÅŸam ekrana gelen ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ reyting sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re birinci oldu.

Dizi, AB grubunda 9,57, ABC 1 grubunda ise 8,70 reyting oranÄ±yla birinci olurken, son yÄ±llarÄ±n en iyi baÅŸlangÄ±Ã§ yapan dizilerinden biri oldu.

PerÅŸembe akÅŸamlarÄ± 20.00'de yayÄ±mlanacak dizinin baÅŸrollerinde, Kaan TaÅŸaner, Ä°smail Ege ÅžaÅŸmaz, Ä°lker Aksum, Serdar GÃ¶khan, Gamze Ã–zÃ§elik ve Ã–zgÃ¼ Kaya yer alÄ±yor.



Ä°lgili Konular TRT MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare
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