GÃ¼ncelleme: 13:31, 19 Ocak 2018 Cuma

'MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare' ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle en Ã§ok izlenen yapÄ±m oldu





TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" izleyenlerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na hazÄ±rlanan OsmanlÄ± devletinde, tek hayalleri devletin yeniden diriliÅŸi ve kurtuluÅŸu olan, gÃ¶nlÃ¼nde vatan sevdasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey bulunmayan Mehmet ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± merkeze alanÂ "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare"Â Â dizisinin dÃ¼n akÅŸam ekrana gelen ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ reyting sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re birinci oldu. Dizi, AB grubunda 9,57, ABC 1 grubunda ise 8,70 reyting oranÄ±yla birinci olurken, son yÄ±llarÄ±n en iyi baÅŸlangÄ±Ã§ yapan dizilerinden biri oldu. DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinin yapÄ±mcÄ± ve senaristi Mehmet BozdaÄŸ'Ä±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra senaryosuna imza attÄ±ÄŸÄ± dizinin yÃ¶netmenliÄŸini ise Mustafa Åževki DoÄŸan Ã¼stlendi. PerÅŸembe akÅŸamlarÄ± 20.00'de yayÄ±mlanacak dizinin baÅŸrollerinde, Kaan TaÅŸaner, Ä°smail Ege ÅžaÅŸmaz, Ä°lker Aksum, Serdar GÃ¶khan, Gamze Ã–zÃ§elik ve Ã–zgÃ¼ Kaya yer alÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.