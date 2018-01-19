BelÃ§ika'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n 'kabul' Ã§ilesi

UNICEF,Â BelÃ§ika'dakiÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n, iltica sÃ¼recinde "aÄŸÄ±r kÃ¼lfet altÄ±nda" bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirisinde bulundu.
Ä°ki yÄ±l sÃ¼resince BelÃ§ika'daki 170 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocukla gÃ¶rÃ¼ÅŸen UNICEF yetkilileri, sÃ¶z konusu Ã§ocuklarÄ±n iltica kabul sÃ¼recinde bir kabul merkezinden Ã¶bÃ¼rÃ¼ne yÃ¶nlendirildiÄŸini ortaya koydu.
Konuya iliÅŸkin yayÄ±mlanan raporda ifadelerine yer verilen ve kabul merkezinde kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklardan bazÄ±larÄ±, iltica sÃ¼recinin adeta "aÄŸÄ±r bir kÃ¼lfete" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nden yakÄ±narak "Kabul sÃ¼reci Ã§ok yavaÅŸ iÅŸliyor. BazÄ±larÄ±mÄ±z cevap almak iÃ§in altÄ± yÄ±l bekliyor. GeleceÄŸimizi kestirememek eÄŸitimimizi de sekteye uÄŸratÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Ã‡ocuklardan birÃ§oÄŸunun savaÅŸtan kaÃ§manÄ±n ve yalnÄ±z olmanÄ±n getirdiÄŸi zorluklarla boÄŸuÅŸtuÄŸuna deÄŸinilen raporda, BelÃ§ika'da kalÄ±p kalamayacaklarÄ±ndan kaynaklanan belirsizliÄŸin, sÃ¼reci daha da zorlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yorumuna yer verildi.
UNICEF'in araÅŸtÄ±rmasÄ±na katÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n bir diÄŸer Ã¶ne Ã§Ä±kan sorununun da konaklama olduÄŸu gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul merkezlerinde zaman zaman yÃ¼kselen tansiyonun, kavgalarÄ±n, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼nÃ¼n ve refakatÃ§ilerdeki yetersizliÄŸinin stres ve endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 10 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã‡eÃ§en kÄ±z, "Kabul merkezleri Ã§ok kirli. SÃ¼rekli kavgalar oluyor. Merkezde adeta bir Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k hakim. TartÄ±ÅŸmalar genelde yetiÅŸkin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda oluyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
UNICEF'e gÃ¶re, kabul sÃ¼recinin uzamasÄ± ve kabul merkezinde uzun sÃ¼re beklemenin neden olduÄŸu stres, Ã§ocuklarÄ±n genel durumunu, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸitim almasÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor.
BM kurumu, kabul prosedÃ¼rlerinin zamanla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaparak sÃ¼recin iyi ÅŸekilde desteklenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
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Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
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Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
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