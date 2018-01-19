GÃ¼ncelleme: 13:58, 19 Ocak 2018 Cuma

BelÃ§ika'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n 'kabul' Ã§ilesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UNICEF,Â BelÃ§ika'dakiÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n, iltica sÃ¼recinde "aÄŸÄ±r kÃ¼lfet altÄ±nda" bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirisinde bulundu.

Ä°ki yÄ±l sÃ¼resince BelÃ§ika'daki 170 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocukla gÃ¶rÃ¼ÅŸen UNICEF yetkilileri, sÃ¶z konusu Ã§ocuklarÄ±n iltica kabul sÃ¼recinde bir kabul merkezinden Ã¶bÃ¼rÃ¼ne yÃ¶nlendirildiÄŸini ortaya koydu.

Konuya iliÅŸkin yayÄ±mlanan raporda ifadelerine yer verilen ve kabul merkezinde kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklardan bazÄ±larÄ±, iltica sÃ¼recinin adeta "aÄŸÄ±r bir kÃ¼lfete" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nden yakÄ±narak "Kabul sÃ¼reci Ã§ok yavaÅŸ iÅŸliyor. BazÄ±larÄ±mÄ±z cevap almak iÃ§in altÄ± yÄ±l bekliyor. GeleceÄŸimizi kestirememek eÄŸitimimizi de sekteye uÄŸratÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Ã‡ocuklardan birÃ§oÄŸunun savaÅŸtan kaÃ§manÄ±n ve yalnÄ±z olmanÄ±n getirdiÄŸi zorluklarla boÄŸuÅŸtuÄŸuna deÄŸinilen raporda, BelÃ§ika'da kalÄ±p kalamayacaklarÄ±ndan kaynaklanan belirsizliÄŸin, sÃ¼reci daha da zorlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yorumuna yer verildi.

KONAKLAMA BÄ°R BAÅžKA SORUN

UNICEF'in araÅŸtÄ±rmasÄ±na katÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n bir diÄŸer Ã¶ne Ã§Ä±kan sorununun da konaklama olduÄŸu gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul merkezlerinde zaman zaman yÃ¼kselen tansiyonun, kavgalarÄ±n, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼nÃ¼n ve refakatÃ§ilerdeki yetersizliÄŸinin stres ve endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 10 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã‡eÃ§en kÄ±z, "Kabul merkezleri Ã§ok kirli. SÃ¼rekli kavgalar oluyor. Merkezde adeta bir Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k hakim. TartÄ±ÅŸmalar genelde yetiÅŸkin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda oluyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

UNICEF'e gÃ¶re, kabul sÃ¼recinin uzamasÄ± ve kabul merkezinde uzun sÃ¼re beklemenin neden olduÄŸu stres, Ã§ocuklarÄ±n genel durumunu, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸitim almasÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor.

BM kurumu, kabul prosedÃ¼rlerinin zamanla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaparak sÃ¼recin iyi ÅŸekilde desteklenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.