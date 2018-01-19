18 milyon Ã¶ÄŸrenci iÃ§in yarÄ±yÄ±l tatili baÅŸladÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ±Â Ä°smet YÄ±lmaz, Eryaman Kooperatifler BirliÄŸi Ortaokulunda 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemÂ karneÂ daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
YarÄ±yÄ±lÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan YÄ±lmaz, Ã¶ÄŸrencilerin Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir yarÄ±yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ã–ÄŸrencilerden yarÄ±yÄ±l tatilinin hakkÄ±nÄ± vermelerini isteyen YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bu tatilin hakkÄ±nÄ± vermeleri, Ã¶ncelikle iyi bir dinlenme, dinlenmenin yanÄ±nda bol bol kitap okuma, ailesiyle birlikte ÅŸehrini, beldesini tanÄ±ma, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel ve sportif faaliyetlere katÄ±lma... Ã‡Ã¼nkÃ¼ sportif, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerin Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sosyal geliÅŸimlerine de katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. 'BeÅŸikten mezara kadar eÄŸitim' diyoruz.
Her zamanÄ± mutlaka deÄŸerlendirmek lazÄ±m. En iyi zaman deÄŸerlendirme kitap okumakla olur ama mutlaka sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel bir etkinliÄŸe katÄ±larak da Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerini sosyal yÃ¶nden geliÅŸtirmelerini istiyoruz. Karnelerinden dolayÄ± kendilerini tebrik ediyoruz. Onlara en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi veren Ã¶ÄŸretmenlerimize teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Velilere de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."
YÄ±lmaz, yarÄ±yÄ±l tatilinde Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dev verilmeyeceÄŸini belirterek, "Ã–devÂ kesinlikle vermiyoruz, genelgeyi de gÃ¶nderdik. Sadece Ã¶ÄŸretmenlerimizden evlatlarÄ±mÄ±za bu tatil dÃ¶neminde rehberlik yapmalarÄ±nÄ±, yÃ¶nlendirici olmalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Ã–ÄŸrencilere "Ã–ÄŸretmenleriniz Ã¶dev vermedi deÄŸil mi?" diye soran Bakan YÄ±lmaz'a Ã¶ÄŸrenciler "evet" cevabÄ±nÄ± verdi.
Ã–ÄŸrencilere karne daÄŸÄ±ttÄ±ktan sonra Ã¶ÄŸretmenler odasÄ±na geÃ§en YÄ±lmaz, burada okulda gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenlerle sohbet etti.
Ã–ÄŸretmenlerin geleceÄŸi inÅŸa ettiÄŸine dikkat Ã§eken YÄ±lmaz, "Mevcut bir sÄ±kÄ±ntÄ±, problem varsa bu problemleri giderecek, azaltacak olanlar da Ã¶ÄŸretmenlerdir." ifadesini kullandÄ±.
Herkesin bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olabileceÄŸini vurgulayan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ã–ÄŸretmenin ÅŸikayet hakkÄ±nÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. NiÃ§in? Åžikayet ettiÄŸiniz ÅŸeyi kaldÄ±rmanÄ±n yolu eÄŸitimden geÃ§iyor. DoÄŸru mu? EÄŸitimde de bÃ¼tÃ¼n evlatlarÄ±mÄ±z, gelecek umutlarÄ±mÄ±z size teslim. NasÄ±l yetiÅŸtirirseniz. BahÃ§Ä±van gibisiniz, gÃ¼l yetiÅŸtiren bahÃ§Ä±van gibi. NasÄ±l yetiÅŸtirirseniz Ã¶yle netice alÄ±rsÄ±nÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla kendinizden ÅŸikayet etmediÄŸiniz sÃ¼rece yetiÅŸtirdiklerinizden de ÅŸikayet edebilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, etmeyeceksiniz de. TÃ¼rkiye'de eÄŸitim Ã§ok iyiye gidiyor, deÄŸil mi? Bunu en iyi gÃ¶zlemleyenlerden biri de Ã¶ÄŸretmenlerimiz olmalÄ±. Yeni yetiÅŸen nesil kendini daha kolay, daha gÃ¼zel ifade edebiliyor, Ã¶zgÃ¼veni bizim dÃ¶neme gÃ¶re daha fazla, deÄŸil mi? Teknolojiyi bizden Ã§ok daha fazla kullanabiliyorlar deÄŸil mi? Bizim dÃ¶nemde Ã§ocuklarÄ±n konuÅŸmasÄ±na pek izin verilmezdi, evde de sÄ±nÄ±fta da izin verilmezdi. Åžimdi Ã¶yle deÄŸil, ÅŸimdi pekala Ã¶ÄŸrencilerimizin herhangi bir konu hakkÄ±nda, bilgiye ulaÅŸmak kolay, bilgi edinebiliyor, spesifik bir alanda sizden daha Ã§ok bilgi de edinebiliyorlar. DolayÄ±sÄ±yla bu Ã§aÄŸda Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶zÃ¼nde rol model olabilmek iÃ§in de Ã¶ÄŸretmenlerimizin mutlaka kendilerini her zaman gÃ¼ncel tutmasÄ±, Ã¶ÄŸrencilerinden daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerekir."
BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin elde ettiÄŸi bÃ¼tÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ±n asÄ±l sahibinin eÄŸitim camiasÄ± olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, bir sÄ±kÄ±ntÄ± varsa bunun sebebinin de eÄŸitim alanÄ±ndaki eksiklik olduÄŸunu sÃ¶yledi.
YÄ±lmaz, "GeÃ§miÅŸe kÄ±yasla Ã§ok daha iyi bir noktadayÄ±z ama daha yapmamÄ±z gerekenler var. Ä°nÅŸallah o yapmamÄ±z gerekenleri Ã¶ÄŸretmenlerimizle birlikte hayata geÃ§iriyoruz." dedi.
Bakan YÄ±lmaz, Ã¶ÄŸretmenlere Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, fedakarlÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
ProgramÄ±n sonunda karne sevinci yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilerin yanÄ±na oturan YÄ±lmaz, fotoÄŸraf Ã§ektirdi.
Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± ile ilk ve ortaÃ¶ÄŸretimdeki yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karnelerini alarak yarÄ±yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±
Sekiz kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼ erken teÅŸhis edebilen kan testinin bin hasta Ã¼zerinde denendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. GenÃ§oÄŸlu, "ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a'daki gibi Ã‡ince'de de 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in kitaplar yazÄ±lacak" dedi
Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci, karne heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliÅŸtirme, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, 18-36 aylÄ±k toplam 9 bin 10 Ã§ocuk otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildi
KDK'nin, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ±, insÃ¼lin pompasÄ± ve aparatlarÄ± ile sensÃ¶rlere eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± konusundaki tavsiye kararÄ± diyabet hastalarÄ±nÄ± umutlandÄ±rdÄ±
MEB, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TDK'nin iÅŸ birliÄŸiyle, Ã¶ÄŸretmenler ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere Ã¶dÃ¼lleri yarÄ±n tÃ¶renle verilecek
TÃ¼rkiye'nin, tÃ¼berkÃ¼lozla mÃ¼cadelesinde etkin ÅŸekilde kullanÄ±lan, hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±, tedavi ve bulaÅŸma riskini Ã¶nlemede Ã¶nemli rol oynayan "mobil verem tarama araÃ§larÄ±" ile Ä°stanbul'da 2016'da yaklaÅŸÄ±k 24 bin kiÅŸi tarandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
MEB Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdem, "Demokratik atÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±z ve yÃ¼kselen ekonomik performansÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aktif ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÄ±ÅŸ politika sonucunda bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye imajÄ± tamamen deÄŸiÅŸmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fikret YÃ¼ksel VakfÄ±'nÄ±n bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season TurnuvasÄ±â€™nda Avrupa SÄ±nav Koleji Eurobotics takÄ±mÄ± TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti
Ã–SYM'de, TUS'un niteliÄŸini artÄ±rma, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme ve Ã¶zellikle soru iptal davalarÄ± nedeniyle geciken sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ele alÄ±ndÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "Ã–ÄŸretmen ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay duyurusuna Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± yabancÄ± dil oturumunda IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testlerinin de yer alacaÄŸÄ± duyuruldu