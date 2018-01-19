GÃ¼ncelleme: 13:45, 19 Ocak 2018 Cuma

18 milyon Ã¶ÄŸrenci iÃ§in yarÄ±yÄ±l tatili baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanÄ±Â Ä°smet YÄ±lmaz, Eryaman Kooperatifler BirliÄŸi Ortaokulunda 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemÂ karneÂ daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

YarÄ±yÄ±lÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan YÄ±lmaz, Ã¶ÄŸrencilerin Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir yarÄ±yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ã–ÄŸrencilerden yarÄ±yÄ±l tatilinin hakkÄ±nÄ± vermelerini isteyen YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu tatilin hakkÄ±nÄ± vermeleri, Ã¶ncelikle iyi bir dinlenme, dinlenmenin yanÄ±nda bol bol kitap okuma, ailesiyle birlikte ÅŸehrini, beldesini tanÄ±ma, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel ve sportif faaliyetlere katÄ±lma... Ã‡Ã¼nkÃ¼ sportif, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerin Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sosyal geliÅŸimlerine de katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. 'BeÅŸikten mezara kadar eÄŸitim' diyoruz.

Her zamanÄ± mutlaka deÄŸerlendirmek lazÄ±m. En iyi zaman deÄŸerlendirme kitap okumakla olur ama mutlaka sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel bir etkinliÄŸe katÄ±larak da Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerini sosyal yÃ¶nden geliÅŸtirmelerini istiyoruz. Karnelerinden dolayÄ± kendilerini tebrik ediyoruz. Onlara en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi veren Ã¶ÄŸretmenlerimize teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Velilere de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."

YÄ±lmaz, yarÄ±yÄ±l tatilinde Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dev verilmeyeceÄŸini belirterek, "Ã–devÂ kesinlikle vermiyoruz, genelgeyi de gÃ¶nderdik. Sadece Ã¶ÄŸretmenlerimizden evlatlarÄ±mÄ±za bu tatil dÃ¶neminde rehberlik yapmalarÄ±nÄ±, yÃ¶nlendirici olmalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.

Ã–ÄŸrencilere "Ã–ÄŸretmenleriniz Ã¶dev vermedi deÄŸil mi?" diye soran Bakan YÄ±lmaz'a Ã¶ÄŸrenciler "evet" cevabÄ±nÄ± verdi.

"GÃœL YETÄ°ÅžTÄ°REN BAHÃ‡IVAN GÄ°BÄ°SÄ°NÄ°Z"

Ã–ÄŸrencilere karne daÄŸÄ±ttÄ±ktan sonra Ã¶ÄŸretmenler odasÄ±na geÃ§en YÄ±lmaz, burada okulda gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenlerle sohbet etti.

Ã–ÄŸretmenlerin geleceÄŸi inÅŸa ettiÄŸine dikkat Ã§eken YÄ±lmaz, "Mevcut bir sÄ±kÄ±ntÄ±, problem varsa bu problemleri giderecek, azaltacak olanlar da Ã¶ÄŸretmenlerdir." ifadesini kullandÄ±.

Herkesin bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olabileceÄŸini vurgulayan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–ÄŸretmenin ÅŸikayet hakkÄ±nÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. NiÃ§in? Åžikayet ettiÄŸiniz ÅŸeyi kaldÄ±rmanÄ±n yolu eÄŸitimden geÃ§iyor. DoÄŸru mu? EÄŸitimde de bÃ¼tÃ¼n evlatlarÄ±mÄ±z, gelecek umutlarÄ±mÄ±z size teslim. NasÄ±l yetiÅŸtirirseniz. BahÃ§Ä±van gibisiniz, gÃ¼l yetiÅŸtiren bahÃ§Ä±van gibi. NasÄ±l yetiÅŸtirirseniz Ã¶yle netice alÄ±rsÄ±nÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla kendinizden ÅŸikayet etmediÄŸiniz sÃ¼rece yetiÅŸtirdiklerinizden de ÅŸikayet edebilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, etmeyeceksiniz de. TÃ¼rkiye'de eÄŸitim Ã§ok iyiye gidiyor, deÄŸil mi? Bunu en iyi gÃ¶zlemleyenlerden biri de Ã¶ÄŸretmenlerimiz olmalÄ±. Yeni yetiÅŸen nesil kendini daha kolay, daha gÃ¼zel ifade edebiliyor, Ã¶zgÃ¼veni bizim dÃ¶neme gÃ¶re daha fazla, deÄŸil mi? Teknolojiyi bizden Ã§ok daha fazla kullanabiliyorlar deÄŸil mi? Bizim dÃ¶nemde Ã§ocuklarÄ±n konuÅŸmasÄ±na pek izin verilmezdi, evde de sÄ±nÄ±fta da izin verilmezdi. Åžimdi Ã¶yle deÄŸil, ÅŸimdi pekala Ã¶ÄŸrencilerimizin herhangi bir konu hakkÄ±nda, bilgiye ulaÅŸmak kolay, bilgi edinebiliyor, spesifik bir alanda sizden daha Ã§ok bilgi de edinebiliyorlar. DolayÄ±sÄ±yla bu Ã§aÄŸda Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶zÃ¼nde rol model olabilmek iÃ§in de Ã¶ÄŸretmenlerimizin mutlaka kendilerini her zaman gÃ¼ncel tutmasÄ±, Ã¶ÄŸrencilerinden daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerekir."

BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin elde ettiÄŸi bÃ¼tÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ±n asÄ±l sahibinin eÄŸitim camiasÄ± olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, bir sÄ±kÄ±ntÄ± varsa bunun sebebinin de eÄŸitim alanÄ±ndaki eksiklik olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YÄ±lmaz, "GeÃ§miÅŸe kÄ±yasla Ã§ok daha iyi bir noktadayÄ±z ama daha yapmamÄ±z gerekenler var. Ä°nÅŸallah o yapmamÄ±z gerekenleri Ã¶ÄŸretmenlerimizle birlikte hayata geÃ§iriyoruz." dedi.

Bakan YÄ±lmaz, Ã¶ÄŸretmenlere Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, fedakarlÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

ProgramÄ±n sonunda karne sevinci yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilerin yanÄ±na oturan YÄ±lmaz, fotoÄŸraf Ã§ektirdi.