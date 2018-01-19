KKTC'de koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ± AkÄ±ncÄ±'ya sunuldu

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) BaÅŸbakanÄ± HÃ¼seyinÂ Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, 7 Ocak'ta yapÄ±lan erken genel seÃ§imin ardÄ±ndan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'ya sundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BaÅŸbakan Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.
BaÅŸbakan Ã–zgÃ¼rgÃ¼n kabulde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bir Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±nÄ± sunmak iÃ§in geldiÄŸini belirterek Meclisteki yemin tÃ¶reninden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n da yeni bir hÃ¼kÃ¼metin oluÅŸmasÄ± iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± da bugÃ¼n bir anayasal gerekliliÄŸi yerine getirdiklerini belirterek pazartesi yapÄ±lacak yemin tÃ¶reninden sonra parti baÅŸkanlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini dile getirdi. AkÄ±ncÄ±, "Anayasa'da ne, nasÄ±l yapÄ±lacak bellidir. DolayÄ±sÄ±yla onun gereklerini biz de hukuk iÃ§erisinde ve siyasal partilerle istiÅŸare iÃ§erisinde yapacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'ya hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±nÄ± takdim etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, ayrÄ±ca yeni hÃ¼kÃ¼met kuruluncaya kadar mevcut hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶revine devam etmesini istedi.
KKTC'de 50 sandalyeden oluÅŸan Cumhuriyet Meclisinde hÃ¼kÃ¼metin kurulabilmesi iÃ§in 26 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.
Erken genel seÃ§imde UBP 21, CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP) 12, HalkÄ±n Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, DP 3 ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) 2 milletvekilliÄŸi kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ãœlkede daha Ã¶nce BaÅŸbakan Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki UBP'nin 18, Serdar DenktaÅŸ liderliÄŸindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduÄŸu koalisyon hÃ¼kÃ¼metine, 4 baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili de dÄ±ÅŸarÄ±dan destek veriyordu. Muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hÃ¼kÃ¼mete destek verenlerin dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili daha bulunuyordu.
KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 KasÄ±m 2017'de oy Ã§okluÄŸuyla erken genel seÃ§im kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â
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