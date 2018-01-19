Macaristan gÃ¶Ã§men almamakta kararlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, hÃ¼kÃ¼metinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸini ve Macaristan'Ä±n "bir tane bile gÃ¶Ã§men kabul etmeyeceÄŸini" sÃ¶yledi.
Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
AB'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ± konusunda Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda uygulamak istediÄŸi zorunlu kota sistemine Macaristan'Ä±n karÅŸÄ± Ã§Ä±kmaya devam ettiÄŸini belirten Orban, geÃ§en yÄ±l Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±na gelip iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k bin 300 kiÅŸiye uluslararasÄ± anlaÅŸmalara uygun olarak geÃ§ici mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼ verildiÄŸini kaydetti.
Ãœlkesinin kabul ettiÄŸi mÃ¼ltecilerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±nlarÄ±n ve refakatÃ§isi olmayan Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu belirten Orban, bugÃ¼n Macaristan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nda toplamda 491 mÃ¼ltecinin kalmakta olduÄŸunu ifade etti.
Macaristan'Ä±n gÃ¶Ã§men Ã¼lkesi olmasÄ±nÄ± istemediklerini ve Macar hÃ¼kÃ¼metinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸini vurgulayan Orban, ''GÃ¶Ã§menleri kabul etmeyeceÄŸiz, hiÃ§ kimseyi Ã¼lkeye yerleÅŸtirmeyeceÄŸiz. Macaristan bir tane bile gÃ¶Ã§men kabul etmeyecek.'' dedi.
Macaristan hÃ¼kÃ¼metinin, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ engellemek iÃ§in ''Soros'u durdur'' olarak adlandÄ±rÄ±lan kanun tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±na da dikkat Ã§eken Orban, ''George Soros, gÃ¶Ã§Ã¼ organize etmek iÃ§in ciddi paralar harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde sÃ¶ylÃ¼yor. Kendisinin bir planÄ± var ve bu plana gÃ¶re (sÄ±nÄ±ra Ã§ekilen) tel Ã¶rgÃ¼ sorun. Ona gÃ¶re Avrupa'nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶Ã§te. Macar hÃ¼kÃ¼meti ise bunun tam tersini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. GÃ¶Ã§ bir problemdir ve bunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ tel Ã¶rgÃ¼dÃ¼r.'' diye konuÅŸtu.
''Soros'u durdur'' tasarÄ±sÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren Orban, kanun kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan maddi destek alan ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyen kuruluÅŸlara yÃ¼zde 25 vergi getirilmesinin yanÄ± sÄ±ra bu kuruluÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin Schengen sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine yaklaÅŸmasÄ±nÄ±n ve Macar olmayanlarÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸlerinin Ã¶nleneceÄŸini sÃ¶yledi.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tÄ± tutumuyla bilinen Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, Soros'u, finanse ettiÄŸi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÄ±lda 1 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§luyor.
Macar hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lke genelinde Soros karÅŸÄ±tÄ± kampanya da baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
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Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
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