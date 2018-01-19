Ã‡inâ€™de iki Ã§ocuk politikasÄ± tutmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡inâ€™de ekonomik ve sosyal sebeplerden iki yÄ±l Ã¶nce yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±na" raÄŸmen 2017'de doÄŸan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 4 gerilediÄŸi bildirildi.
Ã‡in Ulusal Ä°statistik BÃ¼rosundan (NSB) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkede 17 milyon 230 bin Ã§ocuÄŸun dÃ¼nyaya geldiÄŸi ve bir Ã¶nceki yÄ±lla kÄ±yaslama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 630 binlik bir azalma olduÄŸu kaydedildi. GeÃ§en yÄ±l doÄŸan Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 51'inin ikinci Ã§ocuk olduÄŸu vurgulandÄ±.
NSB yetkilileri sÃ¶z konusu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¼lkede doÄŸurganlÄ±k yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Yetkililer, aileleri ikinci Ã§ocuk sahibi olmakta tereddÃ¼te iten etkenleri finansal durum, kariyer hÄ±rsÄ±, Ã§ocuk bakÄ±mÄ±nÄ±n zorluÄŸu ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak sÄ±raladÄ±.
Ãœlkede uzun yÄ±llar boyunca uygulanan "tek Ã§ocuk politikasÄ±"nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doÄŸmuÅŸ ve doÄŸum oranÄ±nda 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek rakama ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 1,37 milyarlÄ±k nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'de nÃ¼fusun 2030'da 1,45 milyara ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.
Ã‡in'in aile planlamasÄ± ve tek Ã§ocuk politikasÄ±, Ã¼lkenin hÄ±zla artan nÃ¼fusunu kontrol altÄ±na almak iÃ§in 1970'li yÄ±llarda kademeli olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ ve kentlerde yaÅŸayan ailelere tek Ã§ocuk sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilmiÅŸti. KÄ±rsalda yaÅŸayan ailelere ise ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kÄ±z olmasÄ± halinde ikinci Ã§ocuÄŸa izin verilmiÅŸti.
Ãœlkede 1 Ocak 2016'da "iki Ã§ocuk politikasÄ±" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Pekin yÃ¶netimi, yaÅŸlanan nÃ¼fusun ekonomi Ã¼zerindeki olumsuz etkisi ve Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ±ndaki nÃ¼fusun hÄ±zla azalmasÄ± Ã¼zerine 1 Ocak 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±" ile kentlerde ve kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan tÃ¼m Ã§iftlere koÅŸulsuz iki Ã§ocuk sahibi olabilme hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
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Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.
FÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve yaÄŸmurun etkisi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'te 20 bin kiÅŸi Cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±
TSK'nÄ±n Afrin'e gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenen harekat Ã¶ncesinde, bazÄ± Rus askeri unsurlarÄ± bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.
Sarkisyan, Ermenistan'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Armen Sarkisyan'a, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday olmasÄ± teklifinde bulundu
Suriyeli muhalifler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n iÅŸgalindeki Afrin bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi harekat iÃ§in elleri tetikte bekliyor.
Ã‡in'de 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±na" raÄŸmen geÃ§en yÄ±l doÄŸum oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
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KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'ya sunduÄŸu bildirildi.