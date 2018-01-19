15:13, 19 Ocak 2018 Cuma

Ã‡inâ€™de iki Ã§ocuk politikasÄ± tutmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inâ€™de ekonomik ve sosyal sebeplerden iki yÄ±l Ã¶nce yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±na" raÄŸmen 2017'de doÄŸan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 4 gerilediÄŸi bildirildi.

Ã‡in Ulusal Ä°statistik BÃ¼rosundan (NSB) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkede 17 milyon 230 bin Ã§ocuÄŸun dÃ¼nyaya geldiÄŸi ve bir Ã¶nceki yÄ±lla kÄ±yaslama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 630 binlik bir azalma olduÄŸu kaydedildi. GeÃ§en yÄ±l doÄŸan Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 51'inin ikinci Ã§ocuk olduÄŸu vurgulandÄ±.

NSB yetkilileri sÃ¶z konusu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¼lkede doÄŸurganlÄ±k yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Yetkililer, aileleri ikinci Ã§ocuk sahibi olmakta tereddÃ¼te iten etkenleri finansal durum, kariyer hÄ±rsÄ±, Ã§ocuk bakÄ±mÄ±nÄ±n zorluÄŸu ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak sÄ±raladÄ±.

Ãœlkede uzun yÄ±llar boyunca uygulanan "tek Ã§ocuk politikasÄ±"nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doÄŸmuÅŸ ve doÄŸum oranÄ±nda 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek rakama ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 1,37 milyarlÄ±k nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'de nÃ¼fusun 2030'da 1,45 milyara ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.

Ã‡in'in aile planlamasÄ± ve tek Ã§ocuk politikasÄ±, Ã¼lkenin hÄ±zla artan nÃ¼fusunu kontrol altÄ±na almak iÃ§in 1970'li yÄ±llarda kademeli olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ ve kentlerde yaÅŸayan ailelere tek Ã§ocuk sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilmiÅŸti. KÄ±rsalda yaÅŸayan ailelere ise ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kÄ±z olmasÄ± halinde ikinci Ã§ocuÄŸa izin verilmiÅŸti.

Ãœlkede 1 Ocak 2016'da "iki Ã§ocuk politikasÄ±" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Pekin yÃ¶netimi, yaÅŸlanan nÃ¼fusun ekonomi Ã¼zerindeki olumsuz etkisi ve Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ±ndaki nÃ¼fusun hÄ±zla azalmasÄ± Ã¼zerine 1 Ocak 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±" ile kentlerde ve kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan tÃ¼m Ã§iftlere koÅŸulsuz iki Ã§ocuk sahibi olabilme hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.