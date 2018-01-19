Afrin hattÄ±ndaki muhaliflerin elleri tetikte

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrinâ€™deki terÃ¶r yuvalarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± askeri harekat Ã¶ncesinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan muhalifler, cephe hatlarÄ±ndaki nÃ¶bet ve gÃ¶zlemlerini sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±.
Muhalifler, Afrinâ€™deki terÃ¶ristlerin hareketlerini gÃ¶zleyerek zaman zaman uyarÄ± ateÅŸi aÃ§Ä±yor.
Askeri muhalif gruplar, PYD/PKK'nÄ±n mevzilerine top ve roket atÄ±ÅŸlarÄ± da yapÄ±yor.
Suriye'nin kuzeybatÄ± ucundaki Afrin, Halep'in TÃ¼rkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sÄ±nÄ±r ilÃ§esi. DoÄŸusunda Arap Ã§oÄŸunluÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ancak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Tel RÄ±fat ilÃ§esi ve muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez yer alÄ±yor. GÃ¼neyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki Ä°dlib bulunuyor. Ä°lÃ§e, gÃ¼neydoÄŸu ucundan ise Esed rejim gÃ¼Ã§lerine bitiÅŸik durumda.
CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.
TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±p, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalini sÄ±nÄ±r hattÄ± boyuna yaymasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§tikten sonra hedefin Afrin olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 16 Ocak'taki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TSK, en kÄ±sa sÃ¼rede Afrin ve MÃ¼nbiÃ§ meselesini Allah'Ä±n izniyle halledecektir. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r, harekat her an baÅŸlayabilir." demiÅŸti.
TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'i PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
Pakistan'da kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 100 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.
FÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve yaÄŸmurun etkisi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'te 20 bin kiÅŸi Cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±
TSK'nÄ±n Afrin'e gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenen harekat Ã¶ncesinde, bazÄ± Rus askeri unsurlarÄ± bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.
Sarkisyan, Ermenistan'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Armen Sarkisyan'a, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday olmasÄ± teklifinde bulundu
Suriyeli muhalifler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n iÅŸgalindeki Afrin bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi harekat iÃ§in elleri tetikte bekliyor.
Ã‡in'de 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±na" raÄŸmen geÃ§en yÄ±l doÄŸum oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, ''Macaristan bir tane bile gÃ¶Ã§men kabul etmeyecek'' dedi
KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'ya sunduÄŸu bildirildi.