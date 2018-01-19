15:37, 19 Ocak 2018 Cuma

Afrin hattÄ±ndaki muhaliflerin elleri tetikte

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrinâ€™deki terÃ¶r yuvalarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± askeri harekat Ã¶ncesinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan muhalifler, cephe hatlarÄ±ndaki nÃ¶bet ve gÃ¶zlemlerini sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±.

Muhalifler, Afrinâ€™deki terÃ¶ristlerin hareketlerini gÃ¶zleyerek zaman zaman uyarÄ± ateÅŸi aÃ§Ä±yor.

Askeri muhalif gruplar, PYD/PKK'nÄ±n mevzilerine top ve roket atÄ±ÅŸlarÄ± da yapÄ±yor.

Suriye'nin kuzeybatÄ± ucundaki Afrin, Halep'in TÃ¼rkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sÄ±nÄ±r ilÃ§esi. DoÄŸusunda Arap Ã§oÄŸunluÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ancak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi Tel RÄ±fat ilÃ§esi ve muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez yer alÄ±yor. GÃ¼neyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki Ä°dlib bulunuyor. Ä°lÃ§e, gÃ¼neydoÄŸu ucundan ise Esed rejim gÃ¼Ã§lerine bitiÅŸik durumda.

CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.

TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±p, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalini sÄ±nÄ±r hattÄ± boyuna yaymasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§tikten sonra hedefin Afrin olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 16 Ocak'taki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TSK, en kÄ±sa sÃ¼rede Afrin ve MÃ¼nbiÃ§ meselesini Allah'Ä±n izniyle halledecektir. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r, harekat her an baÅŸlayabilir." demiÅŸti.

TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'i PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.