15:45, 19 Ocak 2018 Cuma

Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, halefini belirledi





Sarkisyan, Ermenistan'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Armen Sarkisyan'a, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday olmasÄ± teklifinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan, Ã¼lkesinin Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Armen Sarkisyan'a (65), 2 Mart'ta parlamentoda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinden aday olmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi. Ermenistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sarkisyan'Ä± kabul etti. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sarkisyan'a cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sarkisyan ise Ã¶nce tÃ¼m siyasi partiler, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ermeni diyasporasÄ± ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra karar vereceÄŸini belirtti. Ermenistan'da 2015'te yapÄ±lan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geÃ§ilmiÅŸti. Mart 2018'de CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi dolduktan sonra parlamenter sistem yÃ¼rÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸe girecek ve yeni hÃ¼kÃ¼met parlamentodaki Ã§oÄŸunluk tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak. AyrÄ±ca anayasada yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re Ã¶nemli yetkileri baÅŸbakana geÃ§en cumhurbaÅŸkanÄ± da halk tarafÄ±ndan deÄŸil, 101 sandalyeli parlamento tarafÄ±ndan seÃ§ilecek. Ãœlkede, 2 Nisan 2017'de yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerini oylarÄ±n yÃ¼zde 49,21'ini CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan liderliÄŸindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan'Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resi bittikten sonra baÅŸbakan olabileceÄŸi belirtiliyor.

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