Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, halefini belirledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan, Ã¼lkesinin Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Armen Sarkisyan'a (65), 2 Mart'ta parlamentoda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinden aday olmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
Ermenistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sarkisyan'Ä± kabul etti.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sarkisyan'a cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sarkisyan ise Ã¶nce tÃ¼m siyasi partiler, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ermeni diyasporasÄ± ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra karar vereceÄŸini belirtti.
Ermenistan'da 2015'te yapÄ±lan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geÃ§ilmiÅŸti. Mart 2018'de CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi dolduktan sonra parlamenter sistem yÃ¼rÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸe girecek ve yeni hÃ¼kÃ¼met parlamentodaki Ã§oÄŸunluk tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak. AyrÄ±ca anayasada yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re Ã¶nemli yetkileri baÅŸbakana geÃ§en cumhurbaÅŸkanÄ± da halk tarafÄ±ndan deÄŸil, 101 sandalyeli parlamento tarafÄ±ndan seÃ§ilecek.
Ãœlkede, 2 Nisan 2017'de yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerini oylarÄ±n yÃ¼zde 49,21'ini CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan liderliÄŸindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan'Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resi bittikten sonra baÅŸbakan olabileceÄŸi belirtiliyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
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Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
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Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
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