16:09, 19 Ocak 2018 Cuma

Mescid-i Aksaâ€™da 20 bin kiÅŸi Cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±



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FÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve yaÄŸmurun etkisi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'te 20 bin kiÅŸi Cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana Filistinâ€™de yaÅŸanan olumsuz hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen Mescid-i Aksaâ€™da 20 bin kiÅŸinin cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. FÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve yaÄŸmurun etkisi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'te, MÃ¼slÃ¼manlar Mescid-i Aksaâ€™ya akÄ±n etti. Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesini okuyan Åžeyh Muhammed Selim, Ä°srail'in Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik ihlallerine karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Harem-i Åžerif'teki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kutsal mabedi korumaya devam etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Firas Dibs, tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde bulunan Mescid-i Aksaâ€™da kÄ±lÄ±nan cuma namazÄ±na 20 bin kiÅŸinin iÅŸtirak ettiÄŸini aktardÄ±. AÃ§Ä±klamada, Ä°srail polisinin ilk defa Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Mescid-i Aksaâ€™ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Åžerifâ€™te Talmudik ritÃ¼eller dÃ¼zenlemesine izin verdiÄŸi ifade edilerek, Ä°srailâ€™in Mescid-i Aksaâ€™ya daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir ÅŸekilde saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu kaydedildi.

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