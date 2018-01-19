GÃ¼ncelleme: 17:50, 19 Ocak 2018 Cuma

Almanya'dan Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Rainer Breul, Suriye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in meÅŸru ve Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu, yine de TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin Suriye'ye asker gÃ¶nderme konusunda itidalli hareket etmesini umduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Breul, baÅŸkent Berlin'deki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'nin Afrin operasyonuna hazÄ±rlanmasÄ±yla ilgili soru Ã¼zerine, geliÅŸmeleri izlediklerini belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki durumu elbette yakÄ±ndan izliyoruz ve TÃ¼rkiye'nin son aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da dikkate aldÄ±k. TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r. Bunlar TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahiptir. Bunlar da bu baÄŸlamda dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

Breul, bu baÄŸlamda Almanya iÃ§in Ã¶nemli olanÄ±n, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n devamÄ± niteliÄŸindeki diÄŸer tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin yoÄŸun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi olduÄŸunu kaydetti.