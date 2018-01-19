Malatya'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, PÃ¼tÃ¼rge'de 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi.Â
Depremin saat 16.53'te 7 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirlendi.
Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.
Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Ã‡eÅŸitli birliklerden gÃ¶nderilen komandolar Hatay'a ulaÅŸtÄ±. Afrin sÄ±nÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yeni mevzi oluÅŸturuldu
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'deki PYD/PKK hedeflerinin topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±yla vurulduÄŸu bildirildi
TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" izleyenlerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili, "Bu operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilecek, yapÄ±lacak, Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r hatlarÄ±, varlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bunun baÅŸka Ã§aresi yok." dedi.
Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± ilÃ§esinde 48 yaÅŸÄ±ndaki bisiklet tamircisi, hurda traktÃ¶r ve minibÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirerek "Gezi Treni" adÄ±nÄ± verdiÄŸi araÃ§ yaptÄ±
Konya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 38 kiÅŸi yaralandÄ±
MuÅŸ'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Tavus Bin Keysan GÃ¼len, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi
Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi restorasyon projesinin Åžubat ayÄ±nda tamamlanmasÄ± bekleniyor
OHAL'in 19 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.