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17:12, 19 Ocak 2018 Cuma

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Malatya'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
Malatya'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, PÃ¼tÃ¼rge'de 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi.Â 

Depremin saat 16.53'te 7 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirlendi.



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