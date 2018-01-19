ABD, PYD/PKKâ€™yÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD ordusunun Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki keÅŸif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± Tel Ebyad hattÄ±na konuÅŸlandÄ±.
Tel Ebyadâ€™da gÃ¼venilir kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, ABD ordusunun zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve pikaplarÄ±ndan oluÅŸan konvoylarÄ±, geÃ§en cuma ve salÄ± gÃ¼nÃ¼, PYD/PKKâ€™nÄ±n SDG adÄ±nÄ± kullanarak iÅŸgalde tuttuÄŸu Tel Ebyad bÃ¶lgesine geldi.
Amerikan askerleri, on araÃ§tan oluÅŸan konvoylarla iki gÃ¼n boyunca Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda keÅŸif yaptÄ±.
ABD ordusunun, TÃ¼rkiyeâ€™nin AkÃ§akale sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki Tel Abyad kapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ± ile buranÄ±n doÄŸu ve batÄ± hatlarÄ±nda tamamladÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan PYD/PKKÂ bÃ¶lgeye sevkiyatta bulundu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki AynulArab (Kobani) ilÃ§esinin gÃ¼neyinde bulunan Ayn Ä°sa beldesinden araÃ§larla hareket eden binden fazla PYD/PKKâ€™lÄ±, Tel Ebyadâ€™a getirildi.
Ã–rgÃ¼t, Tel Ebyadâ€™da TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na bakan, aralarÄ±nda KanÄ±ytra, Tel Fender, CarÄ±h, Slip ve Han kÃ¶ylerinin bulunduÄŸu 10 civarÄ±nda gÃ¶zlem noktasÄ±na takviye yaptÄ±.
GÃ¶zlem noktalarÄ±nda en fazla 15 terÃ¶rist bulunurken, takviyelerle bu sayÄ± her bir noktada yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zer terÃ¶riste ulaÅŸtÄ±.
AA, 9 Ocak'taki haberinde ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ve istihbarat teÅŸkilatÄ± CIA'in PYD/PKK'nÄ±n Kandil yapÄ±lanmasÄ± ile ortak bir "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼" oluÅŸturma Ã§abasÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Haberde, 400 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun bu yÃ¶nde verilen eÄŸitimi tamamladÄ±ÄŸÄ±, ilk etapta Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgal ettiÄŸi ancak rejim ile sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuÅŸlanacaÄŸÄ±, Afrin'e de sevk edilebileceÄŸi bilgileri yer almÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, 14 Ocak'ta AA'nÄ±n haberini doÄŸrulamÄ±ÅŸ, SDG ismini kullanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±ndan oluÅŸan ve 30 bin kiÅŸiyi bulacak "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼" kuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ArdÄ±ndan, Pentagon Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDGâ€™ye kurdurmayÄ± planladÄ±klarÄ± "SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼"nÃ¼n "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sÄ±nÄ±r muhafÄ±z gÃ¼cÃ¼" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TÃ¼rkiye'ye bir aÃ§Ä±klama borcumuz var. Bu, tamamen yanlÄ±ÅŸ resmedilmiÅŸ ve yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ bir durum ve bazÄ± kiÅŸiler yanlÄ±ÅŸ konuÅŸmuÅŸ. Herhangi bir sÄ±nÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ kurmuyoruz." yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
Pakistan'da kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 100 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.
FÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve yaÄŸmurun etkisi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'te 20 bin kiÅŸi Cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±
TSK'nÄ±n Afrin'e gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenen harekat Ã¶ncesinde, bazÄ± Rus askeri unsurlarÄ± bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.
Sarkisyan, Ermenistan'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Armen Sarkisyan'a, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday olmasÄ± teklifinde bulundu
Suriyeli muhalifler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n iÅŸgalindeki Afrin bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi harekat iÃ§in elleri tetikte bekliyor.
Ã‡in'de 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±na" raÄŸmen geÃ§en yÄ±l doÄŸum oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, ''Macaristan bir tane bile gÃ¶Ã§men kabul etmeyecek'' dedi
KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'ya sunduÄŸu bildirildi.