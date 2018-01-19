17:20, 19 Ocak 2018 Cuma

ABD, PYD/PKKâ€™yÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD ordusunun Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki keÅŸif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± Tel Ebyad hattÄ±na konuÅŸlandÄ±.

Tel Ebyadâ€™da gÃ¼venilir kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, ABD ordusunun zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve pikaplarÄ±ndan oluÅŸan konvoylarÄ±, geÃ§en cuma ve salÄ± gÃ¼nÃ¼, PYD/PKKâ€™nÄ±n SDG adÄ±nÄ± kullanarak iÅŸgalde tuttuÄŸu Tel Ebyad bÃ¶lgesine geldi.

Amerikan askerleri, on araÃ§tan oluÅŸan konvoylarla iki gÃ¼n boyunca Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda keÅŸif yaptÄ±.

ABD ordusunun, TÃ¼rkiyeâ€™nin AkÃ§akale sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki Tel Abyad kapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ± ile buranÄ±n doÄŸu ve batÄ± hatlarÄ±nda tamamladÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan PYD/PKKÂ bÃ¶lgeye sevkiyatta bulundu.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki AynulArab (Kobani) ilÃ§esinin gÃ¼neyinde bulunan Ayn Ä°sa beldesinden araÃ§larla hareket eden binden fazla PYD/PKKâ€™lÄ±, Tel Ebyadâ€™a getirildi.

Ã–rgÃ¼t, Tel Ebyadâ€™da TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na bakan, aralarÄ±nda KanÄ±ytra, Tel Fender, CarÄ±h, Slip ve Han kÃ¶ylerinin bulunduÄŸu 10 civarÄ±nda gÃ¶zlem noktasÄ±na takviye yaptÄ±.

GÃ¶zlem noktalarÄ±nda en fazla 15 terÃ¶rist bulunurken, takviyelerle bu sayÄ± her bir noktada yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zer terÃ¶riste ulaÅŸtÄ±.

ABDâ€™NÄ°N SINIR GÃœVENLÄ°K GÃœCÃœ PLANI

AA, 9 Ocak'taki haberinde ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ve istihbarat teÅŸkilatÄ± CIA'in PYD/PKK'nÄ±n Kandil yapÄ±lanmasÄ± ile ortak bir "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼" oluÅŸturma Ã§abasÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Haberde, 400 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun bu yÃ¶nde verilen eÄŸitimi tamamladÄ±ÄŸÄ±, ilk etapta Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgal ettiÄŸi ancak rejim ile sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuÅŸlanacaÄŸÄ±, Afrin'e de sevk edilebileceÄŸi bilgileri yer almÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, 14 Ocak'ta AA'nÄ±n haberini doÄŸrulamÄ±ÅŸ, SDG ismini kullanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±ndan oluÅŸan ve 30 bin kiÅŸiyi bulacak "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼" kuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ArdÄ±ndan, Pentagon Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDGâ€™ye kurdurmayÄ± planladÄ±klarÄ± "SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼"nÃ¼n "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sÄ±nÄ±r muhafÄ±z gÃ¼cÃ¼" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TÃ¼rkiye'ye bir aÃ§Ä±klama borcumuz var. Bu, tamamen yanlÄ±ÅŸ resmedilmiÅŸ ve yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ bir durum ve bazÄ± kiÅŸiler yanlÄ±ÅŸ konuÅŸmuÅŸ. Herhangi bir sÄ±nÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ kurmuyoruz." yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â