17:37, 19 Ocak 2018 Cuma

Okyanuslar 2017'de en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±





Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in Bilimleri Akademisi (CAS) okyanuslarÄ±n 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. CAS Atmosferik Fizik EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, devam eden kÃ¼resel Ä±sÄ±nma nedeniyle okyanuslar geÃ§en yÄ±l, 2015â€™ten sonra en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±. OkyanuslarÄ±n 2017'de, 1981-2010 yÄ±llarÄ± okyanus sÄ±caklÄ±k ortalamasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¼stÃ¼nde sÄ±caklÄ±k deÄŸerlerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen araÅŸtÄ±rmada, Atlantik ve Antarktika okyanuslarÄ±nÄ±n da geÃ§en yÄ±l en hÄ±zlÄ± Ä±sÄ±nan okyanuslar olduÄŸu kaydedildi. KÃ¼resel Ä±sÄ±nmada Ä±sÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunun okyanuslar tarafÄ±ndan tutulmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra denizlerdeki sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n en belirleyici sinyal olduÄŸu vurgulanan araÅŸtÄ±rmada bu nedenle kutuplardaki buz tabakalarda erimeler meydana geleceÄŸi ve bu erimelerin mevcut okyanus seviyelerini etkileyeceÄŸi ifade edildi. AraÅŸtÄ±rmada ayrÄ±ca deniz seviyesinin 2 bin metre altÄ±nda yÃ¼kselen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n da okyanus ekosisteminde yaÅŸayan canlÄ±larÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ±n tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi. ABD Ulusal Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesiden (NASA) dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, DÃ¼nya'da uzun dÃ¶nem Ä±sÄ±nma trendinin devam ettiÄŸi vurgulanarak, 2017'deki kÃ¼resel ortalama kara sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, 1951-1980 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki ortalamaya gÃ¶re, 0,9 derece daha yÃ¼ksek olduÄŸu belirtilmiÅŸti. Â

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