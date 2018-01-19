17:54, 19 Ocak 2018 Cuma

Avusturya'da sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yeni birlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Herbert Kickl, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi nedeniyle 2015'te Ã¼lkesinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n bir daha tekrarlanmasÄ±na mÃ¼saade etmeyeceklerini belirterek, "Bu nedenle sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi kurulmasÄ± iÃ§in talimat verdim. Hedef, en kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±nÄ±r denetimini kontrol atÄ±na almak." dedi.

Tiroler Tageszeitung gazetesine konuÅŸan Kickl, iltica baÅŸvurularÄ±nda bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÅŸlemlerinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve baÅŸvurularÄ± olumsuz sonuÃ§lanan kiÅŸilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini anlattÄ±.

Herbert Kickl, halihazÄ±rda Ã¼lke genelinde iÅŸlevsel bir gÃ¼venlik sisteminin olduÄŸunu ancak 2015 yÄ±lÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi nedeniyle sÄ±nÄ±rlarda yaÅŸananlarÄ±n tekrarlanmasÄ±na izin vermeyeceklerini yineleyerek, "Bu nedenle sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi kurulmasÄ± iÃ§in talimat verdim. Hedef, en kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±nÄ±r denetimini kontrol atÄ±na almak." diye konuÅŸtu

BirliÄŸin, polisin Ã§evik kuvvet biriminden oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, "Gerekli durumlarda sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸ noktalarÄ± kontrol altÄ±na alÄ±nacak ve kimlik sorgulamasÄ± yapÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.

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