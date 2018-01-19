GÃ¼ncelleme: 16:05, 19 Ocak 2018 Cuma

Rusya, Afrin'den askerlerini Ã§ekmeye baÅŸladÄ±





TSK'nÄ±n Afrin'e gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenen harekat Ã¶ncesinde, bazÄ± Rus askeri unsurlarÄ± bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiyeâ€™ninÂ Afrinâ€™deki PYD/PKKÂ hedeflerine yÃ¶nelik muhtemel harekatÄ± iÃ§in geri sayÄ±m sÃ¼rerken, Rusya askeri polisini bÃ¶lgeden Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±. Afrin iÃ§indeki gÃ¼venilir kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kefer Cenne kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda konuÅŸlu Rus askeri polisi bÃ¶lgeden gruplar halinde ayrÄ±lÄ±yor. Afrinâ€™den Ã§Ä±kan onlarca Rus askeri polisi, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin kontrolÃ¼ndeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaÅŸtÄ±. Rus askeri polisinin bir kÄ±smÄ± halen Afrinâ€™de bulunuyor. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ile Moskovaâ€™da dÃ¼n Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Valery Gerasimov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmeler ve Astana/Cenevre sÃ¼reci ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. â€‹

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