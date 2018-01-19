Ä°srail polisi KudÃ¼s'te 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Mescid-i Aksa'da kÄ±lÄ±nan cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail polisi,Â Harem-i Åžerif'ten Ã§Ä±kan 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Eski Åžehir'in El-Halil (Yafa) kapÄ±sÄ±ndaki David Polis Merkezi'ne (KÄ±ÅŸla) gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan Ä°srail polisi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma sebebine iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§ililiÄŸi ve KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸu da konuyu yakÄ±ndan takip ediyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
Pakistan'da kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 100 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.
FÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve yaÄŸmurun etkisi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'te 20 bin kiÅŸi Cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±
TSK'nÄ±n Afrin'e gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenen harekat Ã¶ncesinde, bazÄ± Rus askeri unsurlarÄ± bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.
Sarkisyan, Ermenistan'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Armen Sarkisyan'a, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday olmasÄ± teklifinde bulundu
Suriyeli muhalifler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n iÅŸgalindeki Afrin bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi harekat iÃ§in elleri tetikte bekliyor.
Ã‡in'de 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "iki Ã§ocuk politikasÄ±na" raÄŸmen geÃ§en yÄ±l doÄŸum oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, ''Macaristan bir tane bile gÃ¶Ã§men kabul etmeyecek'' dedi
KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'ya sunduÄŸu bildirildi.