GÃ¼ncelleme: 18:19, 19 Ocak 2018 Cuma

Ä°srail polisi KudÃ¼s'te 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Mescid-i Aksa'da kÄ±lÄ±nan cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail polisi,Â Harem-i Åžerif'ten Ã§Ä±kan 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ä°srail polisi tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Eski Åžehir'in El-Halil (Yafa) kapÄ±sÄ±ndaki David Polis Merkezi'ne (KÄ±ÅŸla) gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi. TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan Ä°srail polisi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma sebebine iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§ililiÄŸi ve KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸu da konuyu yakÄ±ndan takip ediyor.

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