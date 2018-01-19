Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, tutuklu sanÄ±kÂ Mehmet AltanÂ hakkÄ±nda hak ihlali kararÄ±na iliÅŸkin gerekÃ§eli kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Altan'Ä±n avukatlarÄ±, tekrar tahliye baÅŸvurusunda bulundu.Â
Tahliye talebini deÄŸerlendiren Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, oy Ã§okluÄŸuyla talebin reddine karar verdi.Â
Mahkemenin kararÄ±nda, ''Anayasa Mahkemesi bir mahkemenin kararÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan bireysel baÅŸvurularda temel hakkÄ±n ihlal edilip edilmediÄŸi ve bu ihlalin nasÄ±l ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair karar vermektedir. Kanun yolunda belirtmesi gereken hususlarda Anayasa Mahkemesi'nce inceleme konusu yapÄ±lamaz. Bir bireysel baÅŸvurunun kabul edilebilirliÄŸine karar verildikten sonra esas hakkÄ±ndaki incelemenin nasÄ±l ve ne ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ± 6216 sayÄ±lÄ± kanunda, yerindelik denetiminin yapÄ±lamayacaÄŸÄ± ve ayrÄ±ca idari eylem ve iÅŸlem niteliÄŸinde karar verilemeyeceÄŸi, yine aynÄ± kanunun 50/1 1. maddesinde dÃ¼zenlenmiÅŸ olup sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemeler mutlak emredici hÃ¼kÃ¼mlerdir.'' denildi.Â
Anayasa Mahkemesi'nin yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemenin yerine geÃ§erek delil deÄŸerlendirmesi ve yerindelik incelemesi yapmasÄ±nÄ±n bireysel baÅŸvuru incelemesinin kapsamÄ± iÃ§erisinde olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan kararda, ÅŸu ifadelereÂ yer verildi:
''Zira bu kapsamda kabul edilir ise yargÄ±lamayÄ± yapan mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin tespit ve deÄŸerlendirmesi aksine bir karar verme imkanÄ± kalmayacaktÄ±r. Anayasa Mahkemesi baÅŸvurucu sanÄ±k hakkÄ±nda vermiÅŸ olduÄŸu kararda, mahkememizin dosya kapsamÄ±nda bulunan bÃ¼tÃ¼n delillerin tutuklamaya yÃ¶nelik yeterli delil olarak gÃ¶rmemekle mahkememiz yerine geÃ§erek, delil deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸ ve kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde yerindelik incelemesi yapmÄ±ÅŸtÄ±r.Â
Anayasa Mahkemesi'nce iddianamede belirtilen deliller ile sÄ±nÄ±rlÄ± olarak deÄŸerlendirme yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise de ceza yargÄ±lamasÄ±nda karardan Ã¶nce her aÅŸamada resen ya da talep Ã¼zerine delil toplamak mÃ¼mkÃ¼n olup, yerel mahkeme sadece iddianamede belirtilen deliller ile baÄŸlÄ± deÄŸildir. DolasÄ±yla kendisine kanun Ã§izilmiÅŸ yetkisini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Dosyada tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± gerektirir olgularÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± takdir etme yetkisi mahkememize aittir. AyrÄ±ca vermiÅŸ olduÄŸu ihlal kararÄ±nda tahliyeye yÃ¶nelik bir hÃ¼kÃ¼m de bulunmamaktadÄ±r.Â Â
Anayasa Mahkemesi'nin somut olayda otomatik olarak sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesi sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± kabul etmek hukukun genel ilkelerine, Anayasadaki mahkemelerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, mahkemelere emir ve talimat verilemeyeceÄŸi ve telkinde bulunulamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki dÃ¼zenlemelere, doÄŸal hakim gÃ¼vencesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yargÄ±lamaya dair ilkenin ihlali sonucu doÄŸuracaktÄ±r.''Â
Kararda, dosya kapsamÄ±nda bulunan deliller, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan darbe tehdidinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, sanÄ±ÄŸÄ±n kaÃ§ma ihtimali, dosyanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama ve kanunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ceza miktarÄ±na gÃ¶re, sanÄ±k hakkÄ±nda verilen tutuklama kararÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ ve yerinde olduÄŸu belirtildi.
Mahkeme heyetinin kararÄ±na, Ãœye Hakim Recep Kurt muhalefet etti.Â
Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.
Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Ã‡eÅŸitli birliklerden gÃ¶nderilen komandolar Hatay'a ulaÅŸtÄ±. Afrin sÄ±nÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yeni mevzi oluÅŸturuldu
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'deki PYD/PKK hedeflerinin topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±yla vurulduÄŸu bildirildi
TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" izleyenlerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili, "Bu operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilecek, yapÄ±lacak, Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r hatlarÄ±, varlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bunun baÅŸka Ã§aresi yok." dedi.
Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± ilÃ§esinde 48 yaÅŸÄ±ndaki bisiklet tamircisi, hurda traktÃ¶r ve minibÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirerek "Gezi Treni" adÄ±nÄ± verdiÄŸi araÃ§ yaptÄ±
Konya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 38 kiÅŸi yaralandÄ±
MuÅŸ'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Tavus Bin Keysan GÃ¼len, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi
Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi restorasyon projesinin Åžubat ayÄ±nda tamamlanmasÄ± bekleniyor
OHAL'in 19 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.