GÃ¼ncelleme: 18:57, 19 Ocak 2018 Cuma

Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, tutuklu sanÄ±kÂ Mehmet AltanÂ hakkÄ±nda hak ihlali kararÄ±na iliÅŸkin gerekÃ§eli kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Altan'Ä±n avukatlarÄ±, tekrar tahliye baÅŸvurusunda bulundu.Â

Tahliye talebini deÄŸerlendiren Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, oy Ã§okluÄŸuyla talebin reddine karar verdi.Â

Mahkemenin kararÄ±nda, ''Anayasa Mahkemesi bir mahkemenin kararÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan bireysel baÅŸvurularda temel hakkÄ±n ihlal edilip edilmediÄŸi ve bu ihlalin nasÄ±l ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair karar vermektedir. Kanun yolunda belirtmesi gereken hususlarda Anayasa Mahkemesi'nce inceleme konusu yapÄ±lamaz. Bir bireysel baÅŸvurunun kabul edilebilirliÄŸine karar verildikten sonra esas hakkÄ±ndaki incelemenin nasÄ±l ve ne ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ± 6216 sayÄ±lÄ± kanunda, yerindelik denetiminin yapÄ±lamayacaÄŸÄ± ve ayrÄ±ca idari eylem ve iÅŸlem niteliÄŸinde karar verilemeyeceÄŸi, yine aynÄ± kanunun 50/1 1. maddesinde dÃ¼zenlenmiÅŸ olup sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemeler mutlak emredici hÃ¼kÃ¼mlerdir.'' denildi.Â

Anayasa Mahkemesi'nin yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemenin yerine geÃ§erek delil deÄŸerlendirmesi ve yerindelik incelemesi yapmasÄ±nÄ±n bireysel baÅŸvuru incelemesinin kapsamÄ± iÃ§erisinde olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan kararda, ÅŸu ifadelereÂ yer verildi:

''Zira bu kapsamda kabul edilir ise yargÄ±lamayÄ± yapan mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin tespit ve deÄŸerlendirmesi aksine bir karar verme imkanÄ± kalmayacaktÄ±r. Anayasa Mahkemesi baÅŸvurucu sanÄ±k hakkÄ±nda vermiÅŸ olduÄŸu kararda, mahkememizin dosya kapsamÄ±nda bulunan bÃ¼tÃ¼n delillerin tutuklamaya yÃ¶nelik yeterli delil olarak gÃ¶rmemekle mahkememiz yerine geÃ§erek, delil deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸ ve kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde yerindelik incelemesi yapmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Anayasa Mahkemesi'nce iddianamede belirtilen deliller ile sÄ±nÄ±rlÄ± olarak deÄŸerlendirme yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise de ceza yargÄ±lamasÄ±nda karardan Ã¶nce her aÅŸamada resen ya da talep Ã¼zerine delil toplamak mÃ¼mkÃ¼n olup, yerel mahkeme sadece iddianamede belirtilen deliller ile baÄŸlÄ± deÄŸildir. DolasÄ±yla kendisine kanun Ã§izilmiÅŸ yetkisini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Dosyada tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± gerektirir olgularÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± takdir etme yetkisi mahkememize aittir. AyrÄ±ca vermiÅŸ olduÄŸu ihlal kararÄ±nda tahliyeye yÃ¶nelik bir hÃ¼kÃ¼m de bulunmamaktadÄ±r.Â Â

Anayasa Mahkemesi'nin somut olayda otomatik olarak sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesi sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± kabul etmek hukukun genel ilkelerine, Anayasadaki mahkemelerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, mahkemelere emir ve talimat verilemeyeceÄŸi ve telkinde bulunulamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki dÃ¼zenlemelere, doÄŸal hakim gÃ¼vencesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yargÄ±lamaya dair ilkenin ihlali sonucu doÄŸuracaktÄ±r.''Â

Kararda, dosya kapsamÄ±nda bulunan deliller, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan darbe tehdidinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, sanÄ±ÄŸÄ±n kaÃ§ma ihtimali, dosyanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama ve kanunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ceza miktarÄ±na gÃ¶re, sanÄ±k hakkÄ±nda verilen tutuklama kararÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ ve yerinde olduÄŸu belirtildi.

Mahkeme heyetinin kararÄ±na, Ãœye Hakim Recep Kurt muhalefet etti.Â