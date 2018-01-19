DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:07, 19 Ocak 2018 Cuma
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 18:57, 19 Ocak 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret
Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, tutuklu sanÄ±kÂ Mehmet AltanÂ hakkÄ±nda hak ihlali kararÄ±na iliÅŸkin gerekÃ§eli kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Altan'Ä±n avukatlarÄ±, tekrar tahliye baÅŸvurusunda bulundu.Â 

Tahliye talebini deÄŸerlendiren Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, oy Ã§okluÄŸuyla talebin reddine karar verdi.Â 

Mahkemenin kararÄ±nda, ''Anayasa Mahkemesi bir mahkemenin kararÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan bireysel baÅŸvurularda temel hakkÄ±n ihlal edilip edilmediÄŸi ve bu ihlalin nasÄ±l ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair karar vermektedir. Kanun yolunda belirtmesi gereken hususlarda Anayasa Mahkemesi'nce inceleme konusu yapÄ±lamaz. Bir bireysel baÅŸvurunun kabul edilebilirliÄŸine karar verildikten sonra esas hakkÄ±ndaki incelemenin nasÄ±l ve ne ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ± 6216 sayÄ±lÄ± kanunda, yerindelik denetiminin yapÄ±lamayacaÄŸÄ± ve ayrÄ±ca idari eylem ve iÅŸlem niteliÄŸinde karar verilemeyeceÄŸi, yine aynÄ± kanunun 50/1 1. maddesinde dÃ¼zenlenmiÅŸ olup sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemeler mutlak emredici hÃ¼kÃ¼mlerdir.'' denildi.Â 

Anayasa Mahkemesi'nin yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemenin yerine geÃ§erek delil deÄŸerlendirmesi ve yerindelik incelemesi yapmasÄ±nÄ±n bireysel baÅŸvuru incelemesinin kapsamÄ± iÃ§erisinde olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan kararda, ÅŸu ifadelereÂ yer verildi:

''Zira bu kapsamda kabul edilir ise yargÄ±lamayÄ± yapan mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin tespit ve deÄŸerlendirmesi aksine bir karar verme imkanÄ± kalmayacaktÄ±r. Anayasa Mahkemesi baÅŸvurucu sanÄ±k hakkÄ±nda vermiÅŸ olduÄŸu kararda, mahkememizin dosya kapsamÄ±nda bulunan bÃ¼tÃ¼n delillerin tutuklamaya yÃ¶nelik yeterli delil olarak gÃ¶rmemekle mahkememiz yerine geÃ§erek, delil deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸ ve kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde yerindelik incelemesi yapmÄ±ÅŸtÄ±r.Â 

Anayasa Mahkemesi'nce iddianamede belirtilen deliller ile sÄ±nÄ±rlÄ± olarak deÄŸerlendirme yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise de ceza yargÄ±lamasÄ±nda karardan Ã¶nce her aÅŸamada resen ya da talep Ã¼zerine delil toplamak mÃ¼mkÃ¼n olup, yerel mahkeme sadece iddianamede belirtilen deliller ile baÄŸlÄ± deÄŸildir. DolasÄ±yla kendisine kanun Ã§izilmiÅŸ yetkisini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Dosyada tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± gerektirir olgularÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± takdir etme yetkisi mahkememize aittir. AyrÄ±ca vermiÅŸ olduÄŸu ihlal kararÄ±nda tahliyeye yÃ¶nelik bir hÃ¼kÃ¼m de bulunmamaktadÄ±r.Â Â 

Anayasa Mahkemesi'nin somut olayda otomatik olarak sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesi sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± kabul etmek hukukun genel ilkelerine, Anayasadaki mahkemelerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, mahkemelere emir ve talimat verilemeyeceÄŸi ve telkinde bulunulamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki dÃ¼zenlemelere, doÄŸal hakim gÃ¼vencesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yargÄ±lamaya dair ilkenin ihlali sonucu doÄŸuracaktÄ±r.''Â 

Kararda, dosya kapsamÄ±nda bulunan deliller, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan darbe tehdidinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, sanÄ±ÄŸÄ±n kaÃ§ma ihtimali, dosyanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama ve kanunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ceza miktarÄ±na gÃ¶re, sanÄ±k hakkÄ±nda verilen tutuklama kararÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ ve yerinde olduÄŸu belirtildi.

Mahkeme heyetinin kararÄ±na, Ãœye Hakim Recep Kurt muhalefet etti.Â 



Ä°lgili Konular mehmet altan FETÃ– opeasyonu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret
Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.
Malatya'da 4 1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
Malatya'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Malatya'nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinde 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na komando sevkiyatÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na komando sevkiyatÄ±

Ã‡eÅŸitli birliklerden gÃ¶nderilen komandolar Hatay'a ulaÅŸtÄ±. Afrin sÄ±nÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yeni mevzi oluÅŸturuldu
TSK Afrin'deki PYD PKK hedeflerini vurdu
TSK Afrin'deki PYD/PKK hedeflerini vurdu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'deki PYD/PKK hedeflerinin topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±yla vurulduÄŸu bildirildi
MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare' ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle en Ã§ok izlenen yapÄ±m oldu
'MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare' ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle en Ã§ok izlenen yapÄ±m oldu

TRT 1 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan ve Kut'Ã¼l-Amare kuÅŸatmasÄ±nÄ±n gerÃ§ek hikayesini konu edinen "MehmetÃ§ik Kut'Ã¼l-Amare" izleyenlerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli Afrin harekatÄ± yapÄ±lacak
Milli Savunma BakanÄ± Canikli: Afrin harekatÄ± yapÄ±lacak

Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili, "Bu operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilecek, yapÄ±lacak, Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r hatlarÄ±, varlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bunun baÅŸka Ã§aresi yok." dedi.
Hurda araÃ§larla quot Gezi Treni quot
Hurda araÃ§larla "Gezi Treni"

Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± ilÃ§esinde 48 yaÅŸÄ±ndaki bisiklet tamircisi, hurda traktÃ¶r ve minibÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirerek "Gezi Treni" adÄ±nÄ± verdiÄŸi araÃ§ yaptÄ±
Konya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi 7'si aÄŸÄ±r 38 yaralÄ±
Konya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi: 7'si aÄŸÄ±r 38 yaralÄ±

Konya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 38 kiÅŸi yaralandÄ±
MuÅŸ'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼ dereye uÃ§tu 6 Ã¶lÃ¼
MuÅŸ'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼ dereye uÃ§tu: 6 Ã¶lÃ¼

MuÅŸ'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Tavus Bin Keysan GÃ¼len, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸtepe'de erkler zirvesi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸtepe'de erkler zirvesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi
GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi projesi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay tamamlanacak
GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi projesi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay tamamlanacak

Macaristan'daki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerden GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi restorasyon projesinin Åžubat ayÄ±nda tamamlanmasÄ± bekleniyor
OHAL 6'Ä±ncÄ± kez uzatÄ±ldÄ±
OHAL 6'Ä±ncÄ± kez uzatÄ±ldÄ±

OHAL'in 19 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Rus mevkidaÅŸÄ± Gerasimov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Rus mevkidaÅŸÄ± Gerasimov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ile Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Gerasimov ile bir araya geldi
Ã‡ad'da 14 kÃ¶yde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÄ°KA projesi meyvelerini verdi
Ã‡ad'da 14 kÃ¶yde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÄ°KA projesi meyvelerini verdi

TÄ°KA tarafÄ±ndan Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'nin en Ã¶nemli su kaynaÄŸÄ± Shari Nehri kenarÄ±nda yer alan 14 kÃ¶ye geÃ§en yÄ±l ekilen tohumlar meyvelendi.
AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantÄ±sÄ± son erdi
AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantÄ±sÄ± son erdi

AK Parti ile MHP arasÄ±nda oluÅŸturulan ittifak komisyonunun adÄ±, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.

Haberler

Bekir BozdaÄŸ: AYM'nin beraat kararÄ± verme yetkisi yok
Bekir BozdaÄŸ AYM'nin beraat kararÄ± verme yetkisi yok

Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'a tahliye
Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'a tahliye

IlÄ±cak ve Altan kardeÅŸlere mÃ¼ebbet istendi
IlÄ±cak ve Altan kardeÅŸlere mÃ¼ebbet istendi

Altan kardeÅŸler ve IlÄ±cak iÃ§in karar belli oldu
Altan kardeÅŸler ve IlÄ±cak iÃ§in karar belli oldu

NazlÄ± IlÄ±cak hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
NazlÄ± IlÄ±cak hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Altan kardeÅŸler adliyeye sevk edildi
Altan kardeÅŸler adliyeye sevk edildi

Mehmet Altan'dan ilk aÃ§Ä±klama

Derdini PKK ajansÄ±na anlattÄ±; Star'dan kovuldu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 